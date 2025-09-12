2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2025'i nokta atışı bilmişti... Yeni tahmin: Ya 26 bin TL ya da 27 bin TL olacak!

2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Daha Ekim ayı gelmeden, asgari ücret zammı merak konusu olmaya başladı. Memur ve emeklilerin aldıkları zam sonrası özel sektörde çalışan milyonlarca çalışan Ocak ayında yapılacak asgari ücret zammına kilitlenmiş durumda. Genci, yaşlısı, bekarı, evlisi herkes sokakta, iş yerinde, evde "Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? 2026 asgari ücret kaç TL olacak?" sorularına yanıt arıyor. Hükümet kanadından henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmese de ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye'deki asgari ücret zammı tahminini duyurdu.

2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2025 yılındaki asgari ücret zammını nokta atışı doğru tahmin eden dev banka, Türkiye’de asgari ücrete yüzde 20-25 bandında artış yapılabileceğini öngördü. Bu senaryo gerçekleşirse, net asgari ücretin 26 bin TL ile 27 bin TL aralığında olması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN 26-27 BİN TL TAHMİNİ

Bankanın paylaştığı rapora göre, yüzde 20 zam durumunda net asgari ücret 22 bin 104 TL’den 26 bin 524 TL’ye, yüzde 25 zam durumunda ise 27 bin 630 TL’ye yükselecek.

GEÇMİŞ TAHMİNLERİ NOKTA ATIŞI ÇIKMIŞTI

Morgan Stanley geçtiğimiz yıl yayımladığı raporda, asgari ücrete yüzde 30-35 arası zam yapılacağını öngörmüş ve tahmini büyük ölçüde gerçekleşmişti. Bu isabetli öngörü, bankanın 2026 yılı için açıkladığı tahminlere olan güveni artırıyor.

Yeni yılda belirlenecek zam oranı, milyonlarca çalışanın bütçesini doğrudan etkileyeceği için ekonomi gündeminin en sıcak başlıklarından biri olmaya devam edecek.