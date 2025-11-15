FİNANS

2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Filiz Eryılmaz açıkladı: 'Ana senaryo geçen seneyle aynı olacak'

Yıl sonuna yaklaşılırken milyonlarca kişi asgari ücretin ne kadar olduğunu merak ediyor. Asgari ücret zammı ile ilgili farklı oranlar konuşulurken Doçent Doktor Filiz Eryılmaz, beklediği zammı açıkladı. Sözcü TV'nin canlı yayınına katılan Eryılmaz, maksimum ve minimum tahminlerini söyledi. İşte yeni asgari ücret tahmini...

Cansu Akalp

Milyonlar kişinin gözü kulağı asgari ücret zammında! Pek çok kişi asgari ücret 2026 yılında ne kadar olacak sorusuna yanıt aranırken asgari ücret son dakika gelişmeleri de dikkatle takip ediliyor.

Ortaya atılan rakamlar konuşulurken, uzmanların değerlendirmeleri de merak ediliyor. Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü TV canlı yayınında konuşan Eryılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Ana senaryo geçen seneyle aynı olacak. Yani geçen sene beklenen enflasyon baz alınarak asgari ücret belirlenmişti. Geçen sene Merkez Bankası'nın tahmin bandının üst sınırı %26'ydı. Her ne kadar hedefi %21 olsa da. Dolayısıyla %26 üzerinden %4'lük bir refah payı eklenerek %30'luk bir asgari ücret zammını görmüştük.

Tabii geçen sene şu da konuşulmuştu. Beklenen enflasyona göre olacak denince gerçekleşene göre olmadığı için bu piyasada yankı uyandırınca acaba ikisinin ortalaması mı olur? 'Gerçekleşen artı beklenen bölü 2 mi?' olur gibi. O olmadı. Eğer öyle olsaydı zaten %32,5 olması gerekirdi ve üstüne de refah payı konması gerekirdi.

Peki o zaman beklenen enflasyona göre bir senaryo olacaksa ne bekliyor olmamız lazım? Şimdi 2026'nın Merkez Bankası hedefi %19. Üst bant. Hedef 16 olsa da. Muhtemelen 19'un üzerine yine %4 veya 5'lik bir refah payı konularak beklenen enflasyon üzerine refah payı kondu şekliyle yine geçen sene olduğu gibi deklare edilecektir.

"MAKSİMUM YÜZDE 26 MİNİMUM YÜZDE 23 BEKLİYORUM"

Benim şu an için beklentim %23 maksimum %26, %23 minimum %23 maksimum düzeyde. İşte %23 olursa bu net asgari ücretin 2 bin187 liraya tekabül ediyor. İşte %25 veya 26 olması durumunda da 27 bin 630 civarı olmasını bekliyorum. Yani %23- %25 arası bir rakam olabileceğini düşünüyorum bu yılın."

