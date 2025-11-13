FİNANS

Asgari ücret zammında net oranı gerekçesiyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

Asgari ücret ne kadar olacak? Yıl sonuna yaklaşılırken asgari ücret gündemin en önemli konusu haline geldi. Asgari ücret zammı ile ilgili farklı oranlar konuşulurken Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, beklediği zam oranını net olarak açıkladı. İşte yeni asgari ücret tahmini...

Hande Dağ

Milyonlar asgari ücret zammına kilitlendi. Asgari ücret 2026 yılında ne kadar olacak sorusuna yanıt aranırken asgari ücret son dakika gelişmeleri de dikkatle takip ediliyor. Bir yandan asgari ücret zammı ile ilgili ortaya atılan rakamlar konuşulurken bir yandan da uzmanların değerlendirmeleri merak ediliyor. Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"GEÇEN SENEKİ SENARYONUN DEVAM EDECEĞİ KANAATİNDEYİM"

TV 100 canlı yayınında konuşan Eryılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Ben asgari ücret belirlenmesinde geçen seneki senaryonun devam edeceği kanaatindeyim. Geçen sene
beklenen enflasyon baz alındı. Beklenen enflasyonun üzerine de bir refah payı eklendi ve yüzde 30 olarak belirlendi. Peki neye göre alındı? Şimdi geçen senenin son enflasyon raporu sunumuna baktığım zaman geçen senenin son enflasyon raporu sunumunda Merkez Bankası'nın üst bandı 26'ydı. Evet, orta nokta 21'di ama piyasa üst banda göre değerlendiriyordu; 26. Bunun üzerine de 4 puanlık bir refah payı eklenerek asgari ücret yüzde 30 belirlendi. Bazıları şöyle deklare ediyor; yani gerçekleşen artı beklenenin ortalaması oldu. Hayır öyle değil. Eğer gerçekleşen 44, beklenen 26 aslında daha yukarılarda olması gerekirdi. Öyle olmadı. Veya 21 üzerinden de olmadı. Gerçekleşen artık beklenen enflasyon ortalamasının da altında beklenen enflasyona 4-5 puanlık refah payının eklenmesi durumu.

"YÜZDE 23 - YÜZDE 25 ARASI BİR ORAN OLACAĞI KANAATİNDEYİM"

Aynı şey yeniden olacaktır bence. Yine üst bant üzerinden bakmak lazım olaya. Şu an Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu üst bandı yüzde 19. Buraya 4 ya da 5 puan eklenmesiyle işte kabaca yüzde 23, yüzde 24'lerde maksimum yüzde 25 olacak şekilde, bunun ötesinde beklemiyorum. Dolayısıyla yine aynı tonda beklenen enflasyon baz alınmasıyla yola çıkılacaktır kanaatindeyim. Onun için şimdilik yüzde 23 - yüzde 25 arası bir oran olacağı kanaatindeyim. Yani daha fazla olacağı kanaatinde değilim.

"BU SENARYONUN DEVAM EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Hadi velev ki gerçekleşen artı beklenen üzerinden gidelim. Yani gerçekleşen işte kabaca 32 desek beklenen üzerinden 19 desek yine kabaca yüzde 26 maksimum gittiği yer. Onun için bu senaryonun devam edeceğini düşünüyorum. Bu şu demek değil; benim nezdimde olması gereken değil tabii ki ama ekonomi yönetiminin ve işte genel olarak makroekonomik hedefler bağlamında bu yolla yola devam edileceği kanaatindeyim ben"

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Asgari ücret zammı Asgari ücret ne kadar olacak?
