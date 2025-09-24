2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak? "Aradaki fark 12 bin 877 TL" dedi, milyonları korkutan tahmin geldi

2026 asgari ücret zammı için son dakika haberleri şimdiden takip edilmeye başlandı. Milyonlar Ocak ayına 3 ay kala "Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? 2026 asgari ücret kaç TL olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Temmuz ayında ara zam yapılmaması ve aratan fiyatlarla yıl sonunda iyiden iyiye dar boğaza giren asgari ücretli gözünü 2026 zammına dikti. Memur ve emekli maaşlarına yapılan iyileştirmelerden yoksun kalan evlisi, bekarı, yaşlısı, genci milyonlarca çalışan; enflasyon karşısında eriyen maaşlarının kaç TL'ye yükseleceğini merak ediyor.

İSA KARAKAŞ'TAN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

2026 yaklaşırken asgari ücret kulisleri de etkilendi. Uzman isimlerden peş peşe asgari ücret için zam tahminleri gelirken; bir tahmin de Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş yaptı.

"ARADAKİ FARK 12 BİN 877 TL'YE ÇIKTI"

İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde açlık sınırın 27 bin TL’yi aştığını hatırlattı. Asgari ücretin konut, giyim, gıda, sağlık, ulaşım, kültür gibi zorunlu ihtiyaçları karşılamaya yetecek miktarda olmasının bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Karakaş, “Dolayısıyla bugün itibarıyla olması gereken rakam Türk-İş’in açıkladığı bekâr bir işçinin yaşama maliyeti olan 34 bin 981 TL’dir. Bu rakamla mevcut asgari ücret arasındaki fark bugün itibarıyla 12 bin 877 TL’dir. Yani bu rakamın yüzde 63’üne denk gelmektedir” dedi.

"ASGARİ ÜCRET, AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALACAK"

2026 asgari ücrete dair tahminini paylaşan Karakaş, şunları dedi:

“Yeni asgari ücretin 2026 Şubat ayında işçilerin cebine gireceği düşünüldüğünde farkın çok daha açılacağı aşikardır. Yeni asgari ücretin de çalışanların sadece zorunlu gıda ihtiyaçlarını bile karşılayamayacağını ortaya koymaktadır. Lafın özü şimdiden bir rakam söylemek doğru olmasa bile yeni asgari ücretin işçinin cebine gireceği 2026/Şubat ayında Türk-İş tarafından açıklanacak açlık sınırı altında belirleneceğini söyleyebiliriz.”