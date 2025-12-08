FİNANS

2026 bedelli askerlik ücreti: İşte enflasyon tahminine göre yeni rakam

Pek çok kişi 2026 bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağını merak ediyor. Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanması ve Aralık ayı enflasyon rakamlarına da kısa bir süre kalmasıyla yeni bedelli askerlik ücreti ile ilgili hesaplar da yapılmaya başlandı. Bedelli askerlik ücreti aralık enflasyonunun ardından oluşacak memur maaş katsayısına göre hesaplanacak. Yeni rakam için tahminler şimdiden başladı. Peki, 2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte detaylar...

Hande Dağ

2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Her sene 6 aylık enflasyon farkının oluşması ve memur maaşlarının belirlenmesiyle beraber bedelli askerlik ücreti de gündeme geliyor. Yeni rakam, aralık ayı enflasyonu ile beraber güncellenecek. Peki, 2026 bedelli askerlik ne kadar olacak? İşte hesaplar ve tahminler...

NTV'de yer alan habere göre; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılı enflasyonunun büyük ihtimalle yüzde 31 seviyelerinde tamamlanacağını belirtmesiyle beraber, aralık enflasyonuyla alakalı da ipucu verdi.

Buna göre; aralık ayı enflasyonunun yüzde 1 civarında açıklanması halinde, yıl sonu enflasyonu yüzde 31 seviyelerinde oluyor. Bu sayede 6 aylık enflasyon farkının yüzde 6,96 olmasının bekleneceği belirtiliyor.

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

2026 bedelli askerlik ücreti henüz netlik kazanmadı. 2025 Temmuz-Aralık dönemi için bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL olarak uygulanıyor. Yeni bedelli askerlik ücreti ise 2026 memur maaşı düzenlemesi ve enflasyon farkı doğrultusunda revize edilecek.

6 aylık enflasyon verisinin bu hesaplara göre açıklanması halinde enflasyon farkı 6,96 olacakken, 6,96 enflasyon farkına 8. Dönem Toplu sözleşmesiyle belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi durumunda memur maaşlarına şimdiden yüzde 18,73 kümülatif zam meydana geleceği tahmin ediliyor.

Bunun sonucunda, memur aylık katsayısına göre hesaplanan bedelli askerlik ücreti de, memur aylık katsayısının 1.389392 olması halinde 333 bin 454 TL'ye yükselebilir.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığının 07 Temmuz 2025 tarihli ve “Mali ve Sosyal Haklar” konulu Genelgesi ile 01 Temmuz – 31 Aralık 2025 dönemi için Memur Aylık Katsayısı 1,170211 olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda;

Bedelli Askerlik Bedel Tutarı: 240.000 x 1,170211 (memur aylık katsayısı) =280.850,64 TL

Ek Bedel Tutarı (Aylık) : 3.500 x 1,170211 x 1 =4.095,74 TL (Yoklama Kaçağı/Bakayalar için) üzerinden uygulanıyor.

Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik bedelli askerlik ücreti
