2026 SGK prim ve ödenek tutarları belli oldu!

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) bazı prim ve ödenek tutarlarında güncellemeye gitti. SGK, milyonlarca sigortalı ve hak sahibini yakından ilgilendiren 2026 yılı prim ve ödenek tutarlarını açıkladı. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca sigortalı ve hak sahibini yakından ilgilendiren 2026 yılı prim ve ödenek tutarlarını açıkladı.

GÜNCELLEME YAPILDI

SGK, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yeni yılda emzirme ödeneği, iş göremezlik ödeneği, cenaze yardımı ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi tutarlarında güncellemeye gidildiğini duyurdu.
ÖDENEK YÜKSELTİLDİ

Doğum yapan sigortalı anneye ya da sigortalı olmayan anne için sigortalı babaya bir defaya mahsus olarak ödenen bu destek olan emzirme ödeneği 2026 yılı için 1.621 TL olarak belirlendi.
Geçici iş göremezlik ödeneği kapsamında ise asgari günlük tutarları yatarak tedavi görenler için 550,50 TL, ayakta tedavi görenler için 734 TL oldu.

CENAZE ÖDENEĞİ BELLİ OLDU

Sigortalının veya emeklinin vefatı durumunda tek seferlik olarak verilen cenaze ödeneği de 2026 yılında 6.398 TL oldu.
GSS PRİMİ 2 BİN TL'YE DAYANDI

Genel Sağlık Sigortası (GSS) aylık primi ise 1.981,80 TL olarak açıklandı. Gelir testi yaptırmayan veya gelir seviyesi belirlenen vatandaşlar bu tutar üzerinden prim ödeyecek.

