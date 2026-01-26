FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

"2040 yılına kadar itici güç olacak" Tarihi seviyelere çıktı: Altın ve gümüşün ardından...

Sanayi ve teknoloji alanında en yaygın kullanılan metallerden olan bakırda ivmelenen talep, gelecek döneme ilişkin bakır arzında endişeleri artırırken, bu emtiadaki küresel talebin 2040 yılına kadar yüzde 50 artması bekleniyor. Bu artışın temelinde ekonomik talep, enerji dönüşümü ve enerji kaynaklarının genişletilmesi, yapay zeka ve veri merkezleri ile savunma modernizasyonları yer alıyor.

"2040 yılına kadar itici güç olacak" Tarihi seviyelere çıktı: Altın ve gümüşün ardından...

Bakır fiyatları geçen yıl temmuz ayında girdiği yükseliş trendini sürdürürken, bakırın libresi, uluslararası piyasalarda arz endişeleriyle 5,96 dolara kadar çıkarak tarihi zirveye yakın seyrediyor.

AA muhabirinin S&P Global'in yayımladığı "Yapay Zeka Çağında Bakır: Elektrikleşmenin Zorlukları" isimli rapordan derlediği bilgilere göre, küresel elektrik tüketimi 2040 yılına kadar neredeyse yüzde 50 artacak. Küresel bakır talebinin de aynı dönemde yüzde 50 artarak bugünkü 28 milyon metrik tondan 42 milyon metrik tona çıkması bekleniyor.

Bu artışın temelinde ekonomik talep, enerji dönüşümü ve enerji kaynaklarının genişletilmesi, yapay zeka ve veri merkezleri ile savunma modernizasyonları yer alıyor.

"2040 yılına kadar itici güç olacak" Tarihi seviyelere çıktı: Altın ve gümüşün ardından... 1

Temel ekonomik talep ve enerji dönüşümü 2040 yılına kadar bakır tüketiminin en büyük itici gücü olacak. Yapay zeka ve veri merkezlerinin elektrik yoğunluğu, doğrudan bakır kullanımı ve sektördeki hızlı büyüme göz önüne alındığında önemli yeni talep alanı olacak.

2040 YILINA KADAR 10 MİLYON METRİK TONLUK BİR ARZ AÇIĞI ÖNGÖRÜYOR!

Rapora göre, yer üstü risklerinde iyileşme ve önemli yeni yatırımlar olmadığı takdirde bakırda 2040 yılına kadar 10 milyon metrik tonluk bir arz açığı olacağı tahmin ediliyor. Ortalama bakır cevheri kalitesindeki düşüş ise Güney Amerika gibi büyük üretim bölgelerinde maden çıkarma işlemini daha karmaşık ve pahalı hale getiriyor.

ENFLASYON DÜŞÜK CEVHER KALİTESİ VE DAHA DERİN BÖLGELERDEKİ MADENCİLİK MALİYETLERİ ARTIYOR!

Ortalama bakır madeninin keşfedilmesinden üretime geçmesine kadar 17 yıl geçiyor. Bu sürenin büyük bir kısmı izin süreçlerine, çevresel değerlendirmelere ve halkla yapılan istişarelere ayrılıyor.

Enflasyon, düşük cevher kalitesi ve daha derin bölgelerdeki madencilik faaliyetleri maliyetleri artırıyor.

"2040 yılına kadar itici güç olacak" Tarihi seviyelere çıktı: Altın ve gümüşün ardından... 2

BAKIR FİYATLARININ YÜKSELMESİ BEKLENİYORDU!

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bakır fiyatlarındaki yükselişin aslında bir süreden beri beklendiğini belirterek, "Geçen yıldan beri hazırlanan raporlara baktığımız zaman özellikle talep tarafındaki artışa rağmen arzın aynı şekilde artış göstermemesi zaten bilinen bir gerçekti. Bunun raporlara yansımalarını da izliyorduk." dedi.

Talep tarafındaki artışın en büyük nedenlerinden bir tanesinin Uzak Doğu tarafındaki artış olabileceğini belirten Ergezen, sözlerine şöyle devam etti:

"Çin tarafında yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar ve daha çok çip ve yapay zeka kaynaklı ürünlerdeki talebin artışı doğal olarak burada bakır kullanımındaki artışı da beraberinde getirmişti. Bunun talep tarafında ciddi bir artış meydana getirdiğini görüyorduk. Fakat bunun fiyatlamalara yansımasını çok fazla izlemedik. Çünkü Çin ekonomisi zayıflamıştı. Artan faizler nedeniyle küresel büyüme de yavaşlama görünüyordu. Bundan dolayı da fiyatlamalarda çok güçlü bir hareket görmemiştik son 6 aya kadar."

Gelinen noktada yeniden faiz indirimlerinin gündeme gelmesi ve ekonomilerde toparlanma olacağı beklentisinin bakır talebindeki artışı da beraberinde getirdiğini ifade eden Ergezen, "Bütün bunlardan bağımsız olarak baktığımız zaman otomotiv sektörü Çin tarafında çok güçlü devam ediyor. Bunun da özellikle bakır talebini artırdığını görüyoruz." dedi.

"2040 yılına kadar itici güç olacak" Tarihi seviyelere çıktı: Altın ve gümüşün ardından... 3

ÇİN TARAFINDAKİ TALEPLER FİYATLARDA BELİRLEYİCİ OLACAK!

Ergezen, yavaş yavaş gümüşteki talebin bakır tarafına da fiziksel olarak da yansımaya başlayabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hala küresel büyüme yavaş, küresel büyüme yavaş olduğu için talep etkisini çok fazla fiyatlamalar içerisinde göremiyoruz. Fakat ne zaman yeniden küresel büyüme canlanır, özellikle Çin ekonomisinin yeniden o eski güçlü büyüme dönemine girdiğini görmeye başlarsak burada ciddi bir bakır talebi artışı olacaktır. Bunun da fiyatları daha yukarı seviyelere götürme potansiyeli oldukça yüksek diyebiliriz. Bunu da zaten arz-talep tarafındaki dengesizlik konusunda görüyoruz."

Ergezen, bakırın belki de son dönemde küresel büyümedeki yavaşlamadan etkilenmeyen nadir emtialardan biri olduğunu belirterek, burada arz tarafı büyüme endişeleriyle bir miktar yavaşlamış olsa da azaldığını söylemenin mümkün olmadığını söyledi.

Arz tarafında beklenildiği gibi o eski artışların yaşanmadığını kaydeden Ergezen, "Burada özellikle hem Güney Amerika tarafında olsun hem de Avustralya tarafında olsun bir miktar kısıntılar var." dedi.

Ergezen, söz konusu kısıntıların arz tarafını bir miktar baskıladığını ifade ederek, diğer taraftan talebin düzenli şekilde artmaya devam ettiğini, bunun da fiyatlardaki yükselişin süreceğini gösterdiğini söyledi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya’da durdurulan araçtan 45 adet ruhsatsız tabanca çıktıAntalya’da durdurulan araçtan 45 adet ruhsatsız tabanca çıktı
Mardin'de ramazan öncesi fiyat denetimi yapıldıMardin'de ramazan öncesi fiyat denetimi yapıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bakır sanayi teknoloji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, TRT affetmedi!

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, TRT affetmedi!

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.