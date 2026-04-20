BİM'e Stanley termos geliyor! 24 Nisan 2026 BİM kataloğu
BİM'e Stanley termos geliyor! 24 Nisan 2026 BİM kataloğu

24 Nisan BİM kataloğu yayınlandı! BİM market fırsatlarında bu hafta özellikle kamp tutkunlarını ve ev ihtiyaçlarını yenilemek isteyenleri harika fırsatlar bekliyor. BİM de bu hafta profesyonel çadırlardan klimalara, mutfak gereçlerinden akıllı telefonlara kadar geniş bir yelpaze sunuluyor. Siz de en güncel BİM aktüel ürünler listesine göz atarak ihtiyacınız olan seçenekleri tükenmeden inceleyebilirsiniz. Her hafta yenilenen BİM aktüel listesini incelemek için bizi takipte kalın!

BİM, 24 Nisan itibarıyla doğaseverleri ve evini yenilemek isteyenleri oldukça kapsamlı bir ürün yelpazesi karşılıyor. Her bütçeye ve ihtiyaca hitap eden 6 kişilik şişme çadırlardan, pratik kurulumlu mekanizmalı çadırlara, Stanley termoslardan taşınabilir güç kaynaklarına kadar pek çok profesyonel kamp ekipmanı raflarda yerini alıyor. Ayrıca ev konforunu artırmak isteyenler için klimalar, TCL akıllı televizyonlar ve Chef's markalı çelik mutfak gereçleri gibi cazip seçenekler sunuluyor.

Kumtel 12000 btu inverter klima 24,500 TL

  • Kumtel 12000 btu inverter klima 24,500 TL
  • Keysmart 12000 btu inverter klima 24,500 TL
  • Fujiplus 12000 btu inverter klima 24,500 TL
  • Dijitsu 12000 btu inverter klima 24,500 TL
  • Tcl 43 inç full hd qled android tv 14,900 TL
  • Tcl 32 inç full hd qled android tv 8,990 TL
  • Tcl 9000 btu portatif klima 11,750 TL
  • Omix o1 icon cep telefonu 8gb/256gb 10,900 TL
  • Omix o1 neo cep telefonu 8gb/128gb 8,450 TL
  • Polosmart powerbank 40.000 mah 1,790 TL
  • Polosmart kablosuz hoparlör 590 TL
  • Proone askılı mini hoparlör 599 TL

North Pacific şişme çadır 6 kişilik 17,990 TL

  • North Pacific şişme çadır 6 kişilik 17,990 TL
  • North Pacific hızlı kurulum mekanizmalı çadır 3 kişilik 7,999 TL
  • North Pacific çift katmanlı otomatik çadır 3-4 kişilik 3,750 TL
  • North Pacific önü balkonlu/odalı çadır 4 kişilik 7,250 TL
  • North Pacific otomatik çadır 4 kişilik 1,750 TL
  • North Pacific çift katmanlı çadır 4-5 kişilik 3,750 TL
  • North Pacific çift katmanlı aile çadırı 4-6 kişilik 5,299 TL
  • High Peak çift odalı çadır 4 kişilik 10,900 TL
  • North Pacific otomatik kurulumlu gölgelikli çadır 8 kişilik 18,990 TL
  • North Pacific hızlı kurulum mekanizmalı çadır 12 kişilik 19,990 TL
  • North Pacific file tente kamp sineklik 2,599 TL

North Pacific katlanabilir kamp masası 799 TL

  • North Pacific katlanabilir kamp masası 799 TL
  • North Pacific yan masalı ve termos çantalı kamp sandalyesi 2,990 TL
  • High Peak çift kişilik şişme yatak 4,750 TL
  • High Peak tek kişilik şişme yatak 1,990 TL
  • Mounty plaj sandalyesi 349 TL
  • Mounty lisanslı çocuk kamp sandalyesi 359 TL
  • Mounty katlanır tabure 119 TL
  • Mounty kamp sandalyesi 349 TL
  • North Pacific portatif kamp sandalyesi 699 TL
  • North Pacific direkli kamp gölgeliği 6,790 TL
  • North Pacific ahşap kollu kamp sandalyesi 1,229 TL
  • North Pacific şişme yastık 129 TL
  • North Pacific katlanabilir kampet 2,999 TL
  • Proware katlanabilir eşya taşıma kutusu 1,899 TL
  • North Pacific cibinlikli hamak 899 TL
  • North Pacific hamak 579 TL
  • North Pacific kamp eşya taşıma arabası 5,799 TL
  • North Pacific uyku tulumu 899 TL
  • Mounty kamp hasırı 499 TL
  • North Pacific kamp duş ve giyinme kabini 1,199 TL

Stanley klasik vakumlu çelik termos 1,9 l 2,790 TL

  • Stanley klasik vakumlu çelik termos 1,9 l 2,790 TL
  • Stanley klasik vakumlu çelik termos 2,3 l 2,990 TL
  • Orcamp kartuş tüp 115 TL
  • Orcamp çakmaklı pürmüz seti 399 TL
  • Orcamp gaz kartuşu 159 TL
  • Orcamp 6 kanatlı rüzgarlık 439 TL
  • Orcamp pro seramik portatif ocak 1,399 TL
  • Emaye demlik 679 TL
  • Kamp emaye yemek seti 649 TL
  • Proware paslanmaz çelik yemek pişirme seti 1,299 TL
  • House kamp ikili sefer tası 749 TL
  • Bby çelik termos 2 l 829 TL
  • Mounty pipetli termos 590 TL
  • Proware kamp sofra seti 229 TL
  • Proware paslanmaz çelik servis seti 449 TL
  • Kamp pişirme öncesi yemek hazırlama seti 249 TL
  • Mounty paslanmaz çelik bardak 219 TL
  • Mounty ahşap kamp kupası 199 TL
  • Proware katlanabilir portatif kamp mangalı 1,190 TL
  • North Pacific çanta olabilen piknik matı 549 TL
  • Mounty çanta formlu piknik matı 249 TL
  • Mounty katlanır su sebili 319 TL
  • Proware stantlı çelik kupa seti 749 TL
  • Columbia kamp bıçağı 749 TL
  • Proware kamp çakısı 259 TL
  • Kağıt tabak 26 TL
  • Kağıt bardak 22 TL

North Pacific profesyonel dürbün 1,559 TL

  • North Pacific profesyonel dürbün 1,559 TL
  • Proware çekiç balta ve alet seti 1,150 TL
  • Proware 3 şeritli sensörlü kafa lambası 299 TL
  • Mounty pilli kafa lambası 259 TL
  • Mounty karabinalı mıknatıslı aydınlatma 149 TL
  • Mounty çok amaçlı kamp ışığı 249 TL
  • Proware ayaklı ve asılabilir kamp lambası 349 TL
  • Proware kamp lambası 199 TL
  • Mounty kamp asılabilir sinek öldürücü lamba 559 TL
  • Mounty asılabilir kamp ışığı 249 TL
  • Kreuzer ledli el feneri 79 TL
  • Proware alüminyum el feneri 259 TL
  • Mounty aydınlatmalı taşınabilir fan 649 TL
  • Telsiz seti 2'li 1,499 TL
  • Mounty katlanır el testeresi 159 TL
  • Proware kamp baltası ve testere seti 990 TL
  • Proware fonksiyonel kamp baltası 449 TL
  • Mounty çok amaçlı kamp el aleti 449 TL
  • North Pacific kamp/deniz üst değiştirme havlusu 699 TL
  • North Pacific çok amaçlı bandana 99 TL
  • North Pacific böcek kene koruyucu ayak bileği tozluğu 349 TL
  • North Pacific organizer çanta 259 TL

Proware makaralı renkli şerit aydınlatma 679 TL

  • Proware makaralı renkli şerit aydınlatma 679 TL
  • North Pacific çadır ipi 20 metre 99 TL
  • North Pacific çadır ipi 10 metre 199 TL
  • North Pacific halat 15 metre 399 TL
  • Mounty çok amaçlı gergi lastiği 159 TL
  • North Pacific çok amaçlı gergi lastiği 129 TL
  • Proware çadır kazığı 149 TL
  • Mounty karabina seti 119 TL
  • Mounty 12'li çamaşır askısı 159 TL
  • Katlanır portatif askı seti 129 TL
  • Proware sapan 299 TL
  • Proware katlanabilir portatif tuvalet 999 TL
  • Proware kamp duş seti 1,299 TL
  • Mounty solar ısınan katlanır su torbası 279 TL
  • Proware katlanır su bidonu 179 TL
  • Proware kamp bardak tutucu 129 TL
  • North Pacific outdoor dijital kol saati 599 TL
  • Oyuncak top 69 TL
  • Proware güneş enerjili elektrik güç ünitesi 1,299 TL
  • Termo piknik çantası 25 l 199 TL
  • Termo izolasyonlu çanta 25 l 419 TL
  • Termo piknik çantası 15 l 179 TL
  • Termo piknik çantası 8 l 159 TL
  • Termo piknik çantası 4 l 139 TL

Chef's tek fiyat çelik ürünler 379 TL

  • Chef's tek fiyat çelik ürünler 379 TL
  • Glass in love cam ayaklı meyvelik 369 TL
  • Glass in love cam ayaklı kahve yanı su bardağı 3'lü 129 TL
  • Glass in love ayaklı cam kase/tatlı tabağı 3'lü 219 TL
  • Glass in love cam şekerlik/sunumluk 119 TL
  • Siyah bambu kesme tahtası/sunumluk 199 TL
  • Hobby life desenli kahve bardağı 20 TL
  • Hobby life bulaşıklık 109 TL
  • Dondurucu saklama kabı 1100 ml 25 TL
  • Dondurucu saklama kabı 1200 ml 30 TL
  • Dondurucu saklama kabı 2400 ml 55 TL
  • Okyanus home buzluk çeşitleri 45 TL
  • Plastik ürün çeşitleri 30 TL
  • Okyanus home tek fiyat mutfak ekipmanları 49 TL
  • Happy life telefon tutucu 15 TL

Bu içerik 20 Nisan 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

