BİM'e elektrikli katlanır bisiklet geliyor! 17 Nisan 2026 BİM kataloğu

BİM Aktüel 17 Nisan kataloğu, teknolojiden ev tekstiline kadar oldukça geniş bir ürüne ev sahipliği yapıyor. Teknolojiseverler için dev ekranlı Dijitsu televizyonlar, Philips cep telefonu ve Rks elektrikli bisiklet dikkat çekerken; evini yenilemek isteyenler için Kumtel ankastre setler, Arnica süpürge ve Tefal ütü gibi mutfak ve temizlik gereçleri ön plana çıkıyor. Çocuklar için eğitici oyuncaklardan bisiklet ve dronelara kadar pek çok seçenek sunulurken banyo aksesuarları, şık mutfak gereçleri, terlikler ve ev tekstil ürünleriyle de her evin ihtiyacına hitap eden dolu dolu kataloğa göz atmak için iste detaylar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Dijitsu 65 inç qled google tv 23,900 TL

Dijitsu 65 inç qled google tv 23,900 TL

Rks rsııı pro max elektrikli bisiklet 32,500 TL

Dijitsu 32 inç hd uydu alıcılı tv 5,250 TL

Philips tuşlu cep telefonu 1,750 TL

İmex ekranlı anc kulaklık 549 TL

Polosmart kareoke mikrofon 699 TL

Polosmart gaming kulaküstü kulaklık 649 TL

Polosmart gaming mouse + mouse pad 249 TL

Polosmart çocuk kulaklığı 399 TL

Lc dinazor çizim tableti 8,5 inç 490 TL

Globox sesli ve yazılı ingilizce eğitim seti 590 TL

Forever kedili silikon masa lambası 399 TL

Ledolet ampul 15 w 49 TL

Panasonic 4'lü pil çeşitleri 65 TL

Gece lambası dolunay 75 TL

Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 10,950 TL

Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 10,950 TL

Kumtel siyah turbo cam ankastre set 10,550 TL

Arnica kablolu dikey süpürge 1,590 TL

Arnica hydra rain su filtreli halı yıkama makinesi 6,900 TL

Tefal easygliss plus buharlı el ütüsü 2,990 TL

Philips buharlı düzleştirici dikey ütü 1,890 TL

Türk kahve makinesi 1,590 TL

Powertec profesyonel saç kurutma makinesi 849 TL

Emsan xl çay makinesi 1,990 TL

Arzum çubuk blender 1,190 TL

Trax akıllı boyun masaj aleti 490 TL

Trax mini masaj cihazı 490 TL

Trax postür düzeltme cihazı 490 TL

House Pratik şarjlı sensörlü çöp kovası 799 TL

Polosmart smart tartı 590 TL

Nordica 2'si 1 arada sakal kesme makinesi 790 TL

Mgs oyuncak çeşitleri 99 TL

Mgs oyuncak çeşitleri 99 TL

Winfun oyuncak ilk laptopum 799 TL

Fisher Price eğitici köpekçiğin uzaktan kumandası 499 TL

Eq Deco eva mozaik etkinlik seti 59 TL

Figür 50 cm 579 TL

Corby konteynırlı fırlatma rampalı metal araba 179 TL

Oyuncak tavşan ailesi 399 TL

Piccolo Mondi manyetik puzzle 899 TL

Piccolo Mondi oyun çadırı 369 TL

Oyuncak iş araçları 199 TL

Çubuk denge oyunu 249 TL

Oyuncak dikenli top 199 TL

Grown oyuncak pelüş inek 589 TL

Pelüş bulut yastık 539 TL

Pilsan emzikli ve konuşan inci bebek 449 TL

Hobbi Toys kasklı oyuncak tamir seti 159 TL

Baffy yüz boyası 159 TL

Ay yıldızlı balon 39 TL

Articolo ledli balon standı 199 TL

Robota dönüşen kamyon 199 TL

Glowy oyuncak bebek ve köpeği 279 TL

Parmak ısıran oyuncak 249 TL

Asa köpük 49 TL

İp oyunu 299 TL

Boyama kitapları 29 TL

Jolie 20 jant bisiklet 5,950 TL

Jolie 20 jant bisiklet 5,950 TL

Jolie 16 jant bisiklet 5,450 TL

Rookie ışıklı scooter 3 tekerlekli 849 TL

Corby skyline smart drone 2,390 TL

Bloknote spiralli a5 59 TL

Bloknote spiralli a6 39 TL

Avansas daily fotokopi kağıdı 500 yaprak 135 TL

Tick tükenmez kalem 3'lü 25 TL

Tekerlekli düzenleyici 219 TL

Ayarlanabilir çekmece içi kaşıklık 99 TL

Toz alma aparatı 89 TL

Kalorifer peteği fırçası 45 TL

Homendra kilitli 3 kapaklı metal ayakkabılık 1,790 TL

Homendra kirli sepetli banyo organizeri 1,799 TL

Ayakkabı kutusu kadın 55 TL

Ayakkabı kutusu erkek 65 TL

Hobby Life ayakkabı rampası 29 TL

Çift toka terlik kadın 109 TL

Çift toka terlik kadın 109 TL

Çift toka terlik erkek 109 TL

Kappa mantar tabanlı çift toka terlik erkek 239 TL

Kappa mantar tabanlı çift toka terlik kadın 239 TL

Tek bantlı terlik erkek 109 TL

Tek bantlı terlik kadın 109 TL

Tek toka terlik kadın 109 TL

3'lü bay/bayan penye patik çorap 49 TL

Tül detaylı kız çocuk çorap 39 TL

Kız çocuk tütü etek 169 TL

Kurdele 2 cm 49 TL

Kurdele 1 cm 27 TL

Duvar süsü punch kiti 219 TL

Keçe oyuncak kiti 65 TL

Suda eriyen tela 39 TL

Mini amigurumi kiti 69 TL

Saç kurutma bonesi 99 TL

Tek kişilik nevresim seti 399 TL

Tek kişilik lastikli çarşaf 169 TL

Çift kişilik lastikli çarşaf 199 TL

Yastık kılıfı 2'li 79 TL

Silikon yastık 139 TL

Pvc masa örtüsü 115 TL

Kaydırmaz tabanlık 59 TL

Banyo paspası 99 TL

Banyo paspas seti 2'li 369 TL

Masa örtüsü 140x140 cm 75 TL

Kurutma topu 135 TL

Omuz çantası kadın 399 TL

Ayarlanabilir mekanizmalı kemer erkek 339 TL

Lotto spor ayakkabı erkek 849 TL

Casilli kaplı balensiz dikişsiz atlet 399 TL

Paşabahçe tek fiyat meşrubat bardağı çeşitleri 39 TL

Paşabahçe tek fiyat meşrubat bardağı çeşitleri 39 TL

Chef's karnıyarık tencere 22 cm 429 TL

Cam pipet seti 45 TL

Bambu sunum tabağı seti 299 TL

Paşabahçe gala ayaklı çay bardağı 4'lü 199 TL

Colorina cam saklama kabı 99 TL

Chef's kızartma tenceresi 22 cm 419 TL

Decolove bambu çamaşır sepeti çeşitleri 429 TL

Decolove bambu sepet seti 3'lü 299 TL

Glass in Love cam kurabiyelik / şekerlik 219 TL

Benante desenli kupa 149 TL

Rakle desenli meşrubat bardağı 65 TL

Pratik mandallı mop 109 TL

Tek fiyat fırça çeşitleri 89 TL

Temizlik seti 16 l 219 TL

Su kovası 15 l 119 TL

Ortadan açılır kapaklı çöp kovası 18 l 119 TL

Quick Dish tüy toplayıcı 119 TL

Banyo organizeri 139 TL

Kaymaz banyo taburesi 109 TL

Tuvalet fırçası çeşitleri 45 TL

Tek fiyat mutfak/banyo ürünleri 29 TL

Plastik ürün çeşitleri 25 TL

Mandal çeşitleri 20'li 39 TL

Vantuzlu kaydırmaz banyo paspası 149 TL

Bu içerik 14 Nisan 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.