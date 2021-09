3 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler listesi! Bu hafta Fakir elektrikli süpürgede indirime girdi!

BİM'de bu hafta Contigo marka 1200 ml termos, 219 TL. 35 saat sıcak koruma sağlayan bu ürün, soğuk içecekleri ise 60 saat boyunca muhafaza edebiliyor. Bunların dışında eşofman altı, 4 bölmeli çok amaçlı dolap, aksesuar ve takı dolabı, araç telefon tutucu, hobi masası, alüminyum kurutmalık, temizlik seti ve toz alma aparatı gibi çeşitli ürünler, 3 Eylül 2021 Cuma günü aktüel ürünler listesinde yer aldı.

3 EYLÜL CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ ŞÖYLE;

Fakir Atria Elektrikli Süpürge 699,00

ContigoTermos 219,00 TL

Eşofman Altı Kadın-Erkek, 24,90 TL

4 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 219,00 TL

Aksesuar ve Takı Dolabı 179,00 TL

Polosmart Mıknatıslı Yuvarlak Telefon Tutucu 19,90 TL

Polosmart Araç ve Masaüstü Telefon Tutucu 16,90 TL

Hobi Masası 19,90 TL

Casilda Home Lüks Alüminyum Kurutmalık 149,00 TL

Casilda Home Temizlik Seti 39,90 TL

Toz Alma Aparatı 19,90 TL

Saplı Faraşlı Fırça 13,90 TL

Tuvalet Fırçası Çeşitleri 6,50 TL

Ayakkabı Çekeceği 4,95 TL

Kumtel Cam Set Üstü Ocak 449,00 TL

Kumtel 40 Litre Mini Fırın 379,00 TL

Hisar Optima Karnıyarık Tenceresi 149,00 TL

Hisar Optima Kapaklı Tava 129,00 TL

Fakir İpli Doğrayıcı 69,90 TL

Glass in Love Mantar Tıpalı Borosilikat Sürahi 39,90 TL

Glass in Love Çift Cidarlı Bardak 24,90 TL

Paşabahçe V-Block 6’lı Su Bardağı 29,90 TL

Paşabahçe V-Block 6'lı Çay Bardağı 24,90 TL

Ölçülü Narenciye Sıkacağı 12,90 TL

Un Eleği 9,90 TL

Silicolife Silikon Kapak Seti 6’lı 24,90 TL

Glass in Love Bambu Kapaklı Yağdanlık 39,90 TL

Kristal Limonluk 7,50 TL

Basmalı Otomatik Çırpıcı 14,90 TL

Silicolife Tek Fiyat Silikon Ürünler 6,90 TL

İnci Askı 5’li 12,90 TL

Lisanslı Şeffaf Sürpriz Yumurta 9,90 TL

İnkılap Minik Aktivite Serisi 4,95 TL

Lisanslı 4‘lü Rozet 7,50 TL

Kelile ve Dimne’den Masallar 3,50 TL

Clementoni 1000 Parça Puzzle 39,90 TL

Articolo Yapboz Halısı 29,90 TL

Nerf Elite 2.0 Trio Td 3 59,90 TL

Nerf Alpha Strike Stinger Sd-1 29,90 TL

Nerf Alpha Strike Fang Qs-4 39,90 TL

Chef's Pro Blender Seti 189,00 TL

Fakir Filtre Kahve Makinesi KM 1011 249,00 TL

Benante Pandalı Sevimli Kupa 49,90 TL

Benante Kedi Dekorlu Fincan Seti 49,90 TL

Casilda Home Kare Sunum Tabağı 9,90 TL

Casilda Home Sunum Tablası 19,90 TL

Casilda Home 7 Parça Çerezlik Seti 29,90 TL

Kepçe Altlığı 9,90 TL

Casilda Home Dikdörtgen Tabak 9,90 TL

Fakir Erkek Bakım Seti 219,00 TL

Fakir Frida Saç Kurutma Makinesi 99,90 TL

Fakir Saç Düzleştirici 79,90 TL

Çok Amaçlı Kapitone Örtü Tek Kişilik 65,00 TL

Çok Amaçlı Kapitone Örtü Çift Kişilik 75,00 TL

Banyo Paspası Seti 29,90 TL

Casilda Home Lüks Kapitone Yastık 34,90 TL

Casilda Home 2’li Yastık Alezi 22,90 TL

Casilda Home Kapitone Yatak Alezi Çift Kişilik 39,90 TL

Nakışlı Yuvarlak Peçete 5,90 TL

Yüz Havlusu 16,90 TL

Dolgulu Kırlent 16,90 TL