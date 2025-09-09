'40 bin euroluk makineler kilosu 9 TL'ye satılıyor' Tabloyu 'Şahit oldum' diyerek açıkladı

Yüksek maliyetler nedeniyle büyük dış ticaret açığı veren ayakkabı sektöründe en son 2019'da görülen konkordato ve kapanmaların tekrar başladığı öğrenildi. Kırklareli'nde yüksek kapasiteli bir fabrikanın 40-50 bin euro değerindeki makinelerini kilo hesabıyla hurda firmaya satmaya çalıştığı, ancak buna rağmen alıcı bulunamadığı aktarıldı.

Ekonomim'in haberine göre; sektör temsilcileri spor ayakkabıda fırsatın kaçtığını belirtirken destek sağlanması halinde çıkışın deri ayakkabı ile yakalanabileceğine vurgu yaptı. Türkiye ayakkabı sektörünün, diğer pek çok sektör aksine çok daha küçük ölçekli şirketlerden oluşup, dolayısıyla olumsuz gelişmelerden de daha hızlı etkilenen bir sektör olarak farklılaştığı aktarıldı.

Yılda 550 milyon çifte yaklaşan üretimle dünyanın 6., Avrupa'nın da 1. üreticisi durumunda olan ayakkabı sektörünün 2022 yılından beri dünya ile iç piyasada oluşan yüksek maliyetler sebebiyle ayrıştığı belirtildi.

"40 BİN EURO’LUK MAKİNALAR KİLOSU 8-9 TL’YE SATILIYOR"

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, sektörde fabrikaların kapandığı bir döneme girildiğine dikkat çekip, "Kırklareli’nde çok modern bir tesisin kapanışına şahit oldum. Makinalar, dolaplar vardı. 40-50 bin Euro’ya alınan makinaların kamyona paldır küldür atıldığına şahit oluyorsunuz. 40 bin Euro’luk makinalar kilosu 8-9 TL’ye satılıyor. 40 bin Euro’ya aldığın makinayı 9 bin TL’ye satmak kadar acı bir şey olamaz. 6.5 milyon Euro’ya kurduğunuz tesisi hurdaya satıyorsunuz. 600-700 bin TL elimize ya geçecek ya geçmeyecek diyorlar. Zaman burada bizim aleyhimize işlemeye başladı. Zaman geçtikçe önlemler alınamadıkça ya da ekonomiyle enflasyonla mücadelede istediğimiz sonuca ulaşamadığımız her gün aslında bizim bir fabrikamızın kapandığı anlamına geliyor. Tedbirleri hızlandırmamız lazım" dedi.

"KONTROLLÜ ZARAR ETSEK İŞİ KURTARABİLİR MİYİZ AÇISINDAN BAKIYORUZ"

Şu an çalışan başına verilen 2 bin 500 TL’lik desteği anımsatan İçten, bu şartlar altında istihdamın korunamadığını aktardı. İçten, "Bize yüzde 25 faizle kredi veriyorum deseler kullanacak durumumuz yok. İş yapamıyoruz. Kontrollü zarar etsek işi kurtarabilir miyiz açısından bakıyoruz. Döviz kurunun rekabetçi hale getirmesine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"20-30 FİRMA KONKORDATO İLAN ETMESİ ÖNEMLİ DEĞİL ARKA PLANDA ETKİSİ BÜYÜK OLUYOR"

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve 22. Ayakkabı ve Yan Sanayi Meslek Komitesi Üyesi Hüseyin Çetin, Uzakdoğu’da 150-200 dolar olan işçilik maliyetinin Türkiye’de 1200-1500 dolar arasında değiştiğine dikkat çekti. Çetin, "2019’da Türkiye’de bir firma konkordato ilan etti ama o firma arka planda 300 firmayı etkiledi. Bizim sektörde son dönemde Konya’da bir firma konkordato ilan etti. 1 milyar 200 milyon TL sektöre zarar verdi. Bunun arka planında 200 firma var ve 200 firma etkilendi. 20-30 firma konkordato ilan etmesi önemli değil arka planda etkisi büyük oluyor. Bizim çoğu sektörle girdi çıktımız var” ifadelerini kullandı.

"BUNU ÇOK İYİ KULLANMAMIZ LAZIM" DİYEREK O ALANI İŞARET ETTİ

Çıkış için spor ayakkabı da artık trenin kaçtığını, bu maliyetlerle bu kategoride rekabet edilemeyeceğini aktaran Çetin, çıkış için deri kategorisini işaret etti. Çetin, "Türkiye’de deri üretiminde çok güçlü, İtalya’dan sonra ikinci deri ülkesiyiz. Bunu çok iyi kullanmamız lazım. Zaten şu anda Türkiye’nin çıkış noktası moda trend ve deri ayakkabı üretimi. Bizim spor ayakkabı ile tekstille artık bunların rekabet gücü yok. Rekabet gücü olamayan ürün üzerinde dayatmak rekabet etmek yanıltıcı olur" dedi.