5 ayrı uzmandan 2021 ve 2022 altın fiyatları tahmini... Aşının bulunması ile uzmanlar altın beklentilerini güncellendi!

ABD seçimlerinden ve koronavirüs kaynaklı sebeplerden etkilenen küresel ekonomi, aşı haberlerinin sıklıkla gelmesinin ardından olumlu sinyaller vermeye başladı. Geçtiğimiz Ağustos eyı ve sonrasında Eylül ayında birçok uzmanın yılsonu ons altın fiyat beklentileri 3.2.000-3.000 dolar aralığındayken, aşı haberlerinin peş peşe gelmesinden sonra beklentileri 2.000 doların altına düşürdü. Koronavirüs aşısını Moderna, AstraZeneca-Oxford Pfizer-BioNTech'in geliştirmesi uzmanların beklentilerini aşağıya çekmesine neden oldu. Peki aşı altın fiyatlarını nasıl etkileyecek? Altın yükselecek mi? AŞI ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLEYECEK? Aşının denemelerinin ardından olumlu haberler gelmesi ekonomide olumlu karşılanırken, borsa yatırım fonlarının artmasına ve altının ons fiyatının düşmesine neden oldu. Yatırımcılar altın fiyatları düşer mi araştırması yaparken, Saxo Bank Emtia Strateji Müdürü Ole S. Hansen, altn fiyatlarındaki düşüşü değerlendirerek, “Aşı gelişmeleriyle birlikte altına dayalı borsa yatırım fonlarında Mart ayından sonraki en büyük satış dalgası yaşandı.” dedi.

Yıl sonunda altın fiyat tahminlerini açıklayan Hansen, ons başına 2.000 dolardan 1.950 dolara düşürdüklerini vurgulayarak şunları söyledi; “2021 yılında altın fiyatlarının en büyük destekçisi zayıflayan dolar olacaktır fakat artan tahvil faizleri, merkez bankaları getiri eğrisi kontrolüne gitmedikleri takdirde, altın için en büyük risk olabilir.” diye ekledi. 2021 - 2022 ALTIN FİYATLARI TAHMİNİ NE KADAR OLUR? Altındaki sert hareketliliği değerlendiren yatırımcılar, 2021 altın fiyat tahminleri güncel bilgileri almaya çalışıyor. JPMorgan, ABD başkanlık seçimlerinin ardından bir not yayınlayarak, altın fiyatlarının 2020 yılının dördüncü çeyreğinde ons başına 1.880 dolar olmasını beklediğini paylaşmıştı. JPMorgan 2021 altın fiyat tahminini ise ilk çeyrekte 1.825 dolar olacağını öngördü. JPMorgan yaptığı açıklamada, 2021 yılsonunda fiyatların ons başına 1.744 dolar civarında izleyeceğini, 2022 altın fiyat tahmininde ise 1.304 dolar civarında öngördüğünü belirtti. ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ? Uzmanlardan aşı sonrası altın fiyat tahminleri gelirken, Societe Generale yayımladığı emtia raporunda, aşının bulunmasının küresel ekonomiyi destekleyeceğini belirterek normalleşme için büyük bir ilerleme sağlayacağını açıkladı.