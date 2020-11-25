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5 ayrı uzmandan 2021 ve 2022 altın fiyatları tahmini... Aşının bulunması ile uzmanlar altın beklentilerini güncellendi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.11.2020 16:12 | Son Güncelleme

Aşının küresel ve yerel piyasalarda etkileri sürmeye devam ediyor. 2021 altın fiyat beklentilerini yüksek tutan uzmanlar, altın tahminlerini tekrar güncellemeye başladı. Aşı haberlerine piyasaların olumlu yanıt vermesi nedeniyle altın fiyat tahminlerini değiştiren uzmanlar, 2021 ve 2022 yılı için altın fiyatları açıklaması yaptı. 2021 yılında altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar, uzmanların yaptığı güncel altın yorumlarını takip ediyor. Banka ve uzmanlardan altın fiyat tahminleri...

5 ayrı uzmandan 2021 ve 2022 altın fiyatları tahmini... Aşının bulunması ile uzmanlar altın beklentilerini güncellendi!

ABD seçimlerinden ve koronavirüs kaynaklı sebeplerden etkilenen küresel ekonomi, aşı haberlerinin sıklıkla gelmesinin ardından olumlu sinyaller vermeye başladı. Geçtiğimiz Ağustos eyı ve sonrasında Eylül ayında birçok uzmanın yılsonu ons altın fiyat beklentileri 3.2.000-3.000 dolar aralığındayken, aşı haberlerinin peş peşe gelmesinden sonra beklentileri 2.000 doların altına düşürdü. Koronavirüs aşısını Moderna, AstraZeneca-Oxford Pfizer-BioNTech'in geliştirmesi uzmanların beklentilerini aşağıya çekmesine neden oldu. Peki aşı altın fiyatlarını nasıl etkileyecek? Altın yükselecek mi?

AŞI ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLEYECEK?

Aşının denemelerinin ardından olumlu haberler gelmesi ekonomide olumlu karşılanırken, borsa yatırım fonlarının artmasına ve altının ons fiyatının düşmesine neden oldu. Yatırımcılar altın fiyatları düşer mi araştırması yaparken, Saxo Bank Emtia Strateji Müdürü Ole S. Hansen, altn fiyatlarındaki düşüşü değerlendirerek, “Aşı gelişmeleriyle birlikte altına dayalı borsa yatırım fonlarında Mart ayından sonraki en büyük satış dalgası yaşandı.” dedi.

Yıl sonunda altın fiyat tahminlerini açıklayan Hansen, ons başına 2.000 dolardan 1.950 dolara düşürdüklerini vurgulayarak şunları söyledi; “2021 yılında altın fiyatlarının en büyük destekçisi zayıflayan dolar olacaktır fakat artan tahvil faizleri, merkez bankaları getiri eğrisi kontrolüne gitmedikleri takdirde, altın için en büyük risk olabilir.” diye ekledi.

2021 - 2022 ALTIN FİYATLARI TAHMİNİ NE KADAR OLUR?

Altındaki sert hareketliliği değerlendiren yatırımcılar, 2021 altın fiyat tahminleri güncel bilgileri almaya çalışıyor. JPMorgan, ABD başkanlık seçimlerinin ardından bir not yayınlayarak, altın fiyatlarının 2020 yılının dördüncü çeyreğinde ons başına 1.880 dolar olmasını beklediğini paylaşmıştı. JPMorgan 2021 altın fiyat tahminini ise ilk çeyrekte 1.825 dolar olacağını öngördü. JPMorgan yaptığı açıklamada, 2021 yılsonunda fiyatların ons başına 1.744 dolar civarında izleyeceğini, 2022 altın fiyat tahmininde ise 1.304 dolar civarında öngördüğünü belirtti.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Uzmanlardan aşı sonrası altın fiyat tahminleri gelirken, Societe Generale yayımladığı emtia raporunda, aşının bulunmasının küresel ekonomiyi destekleyeceğini belirterek normalleşme için büyük bir ilerleme sağlayacağını açıkladı.

Societe Generale yaptığı açıklamada dikey yönlü senaryoda 2021 yılının ilk çeyreğinde altın fiyatlarının ons başına 2.340 dolar civarında olabileceğini beklediğini belirtirken, altın fiyatları düşey yönde ilerlerse 1.800 dolar olabileceğini öngörüyor.
Kurum açıklamasında, "Yakın vadede altın fiyatlarının destekleneceğini ve 2021 yılını 2.050 dolar ortalamayla kapatacağını düşünüyoruz." diyen banka, negatif reel faizlerin, negatif getirili varlıkların, ABD'nin artan borcunun gelişen piyasalar varlıklarına talebi artıracağını ve ABD dolarını baskılayacağını düşünüyor.

ING BANK UZMANLARINDAN ALTIN FİYAT BEKLENTİSİ

Altın fiyat beklentisi için bir yorum da ING Bank Strateji Müdürü Warren Patterson'dan geldi. Patterson ABD seçimlerini ele alarak altın fiyatlarının nasıl bir yön izleyeceğini şöyle değerlendirdi;

“Aşı gelişmeleriyle birlikte oluşan iyimser hava ve Biden’ın göreve geçiş sürecinin devam etmesi güvenli liman üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Piyasalar için gerçek test ise altının 1.800 dolar üzerinde kalıp kalamayacağı olacak ve daha da önemlisi 200 günlük hareketli ortalamada nasıl bir performans gösterecek. Bu seviyenin altına inilmesi daha fazla satış getirebilir.” dedi.

GRAM ALTINDA 438 TL BEKLENTİSİ

Koronavirüs salgınından kaynaklı güvenli liman olarak kabul edilen altın fiyatları, yatırımcılar tarafından altın fiyatları artar mı, altın fiyatları düşer mi araştırmalarına devam ediliyor. Salgının getirdiği belirsizliklerden dolayı gram altın tahminlerini yapan uzmanlardan yorum gelmeye devam ediyor.
Hacıoğlu Gold Mining'in CEO'su Yasin Hacıoğlu yaptığı açıklamada gram altının fiyatlarının yükselişe geçmekte zorlandığını kaydederek, 438 TL'ye kadar gerileme görülebileceğini paylaştı.

Hacıoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Gram Altın USDTRY tarafındaki yukarı harekete rağmen, ons tarafındaki düşüş sebebiyle yukarı hareket konusunda zorlanıyor. Bu nedenle 473 direncimiz bugün için de kritik. 473 üzerinde kalırsak, 484 ve 496 ilk hedefler olarak kullanılabilir.

Ancak 473 altında tutunması koşulunda, 458 450 443 ve 438 e doğru gerileme yaşanabilir.

Hafta içi alım ve satışları izlemekle beraber 473 bandının üzerinde seyir edeceğini düşünmekteyiz." dedi.

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