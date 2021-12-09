6 milyonluk servet, çürümeye terk edildi! Bin 200 tane motosiklet ve 179 tane de araç var

Yediemin otoparkında çeşitli suçlardan toplanan ve toplamda 6 milyon lira değere sahip araçlar çürümeye yüz tuttu.

Hırsızlık, haciz ve araması bulunan araçlar, çekilerek Kızıltepe ilçesindeki yediemin otoparkına getiriliyor. Otoparkta, kaderine terk edilmiş 179 araç ve bin 200 motosiklet bulunuyor.

6 MİLYONLUK SERVET ÇÜRÜYOR

Burada bağlanan araç ve motosiklet sayısı günden güne artarken yaklaşık 6 milyonluk bir servet, otoparkta çürümeye yüz tutuyor.

Yediemin otoparkı işletmecisi Orhan Ayaydın, kendilerine hırsızlık olaylarına karışan, hacizli, araması olan araçların getirildiğini söyledi. Ayaydın, “Bu araçlar belirli bir süreden sonra değerini kaybediyor. Artık çürüyor.

Bunların hepsi milli servet, nereden bakarsanız 5-6 milyon lira değerinde araç burada var. Maalesef bunların hepsi artık çürümeye başladı” dedi.

"12 YILDIR BEKLEYEN ARAÇLAR VAR"

Otoparkın 2014 yılından beri faaliyette olduğunu söyleyen Ayaydın, “2014 yılından beri yatan araçlarımız var. Daha önceden de bu kapatılan otoparklardan da gelen araçlarımız var.

Nereden bakarsanız 12 yıla yakın araç var burada. Bin 200 adet motosiklet, 179 adet aracımız var. 2000 yılından itibaren üretilen araçlar mevcut” diye konuştu. (İHA)



