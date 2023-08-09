65 yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi olacak? İBB’den o iddialara jet yanıt: ‘Devam edeceğiz…’

Toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,52 oranında yapılan zam sonrası bir başka açıklamada ücretsiz seyahat hakkı bulunan 65 yaş üzerinde olan vatandaşlar için geldi. 65 yaş üzerinde olanların toplu taşıma araçlarını kullanırken ücret ödeyeceği iddialarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama geldi.

İBB CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 65 yaş üstü yurttaşlara ücretsiz taşıma hakkının iptal olmayacağını açıkladı. Kösedağı'nın söz konusu sosyal medya paylaşımında, “İstanbul’da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz taşıma hakkının iptali söz konusu değildir. İBB olarak 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz geçiş hakkını karşılamaya devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.

BURDUR VE AKSARAY’DA ÜCRETSİZ ULAŞIMA SON VERİLİYOR

Geçtiğimiz günlerde Burdur’da toplu taşıma hizmeti veren Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi 65 yaş üstü vatandaşların, basın mensuplarının ve bazı iş kollarında çalışanların ücretsiz olarak yararlandıkları bu hizmetten artık para alınacağını duyurmuştu.

Aksaray Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Veysel Öztürk de, alınan kararla 15 Ekim 2023 tarihinden itibaren 65 yaş üstü vatandaşların minibüslerde ücretsiz taşınmasının son bulacağını açıklamıştı.



