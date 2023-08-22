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8077 TL değil ama 4000 TL… Erdoğan emekli zammı için ‘Çalışmalar sürüyor’ demişti: SGK uzmanı kulis bilgisini paylaştı, tek tek hesap yaptı

22.08.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşı düzenlemesi için Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’a doğrudan talimat verdi. Milyonların şimdi en çok merak ettiği konu ise emekliye ek zam için tarihin ne olacağı. Bir yandan toplu sözleşme görüşmelerinden çıkacak sonuç beklenirken, SGK ve Bağ-Kur emeklileri için emekli maaşı hesaplama tablosu ortaya çıktı. SGK Uzmanı Emin Yılmaz kulis bilgisini paylaşırken, “Kesin, cepte görebiliriz” diyerek oranları açıkladı.

8077 TL değil ama 4000 TL… Erdoğan emekli zammı için ‘Çalışmalar sürüyor’ demişti: SGK uzmanı kulis bilgisini paylaştı, tek tek hesap yaptı

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile emekliye zam için çalışmalara başlandığını duyurmuştu. Temmuz 2023 döneminde yüzde 25 artış yapılan emekli aylıkları için Erdoğan dün yaptığı açıklamasında ise, "Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız” ifadelerini kullanarak milyonları heyecanlandıran açıklamayı yaptı.

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SİNEM ERYILMAZ / MYNET

Şimdi tüm gözler öncelikle Emekli Sandığı mensubu emeklilerin maaşlarındaki artışı belirleyen toplu sözleşmeye çevrildi. SGK ve Bağ-Kur emeklileri içinse Meclis’in açılış tarihi olan Ekim ayı bekleniyor. Ocak 2024 emekli zammı için hangi rakamlar öne çıkıyor? 7500 TL olan en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK Uzmanı Emin Yılmaz tüm merak edilen konulara ilişkin sorularımızı tek tek yanıtladı.

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KÖK MAAŞLARA DÜZENLEME YAPILACAK MI?

Bilindiği üzere emekli aylıklarına yapılan zamlar kök maaş üzerinden yapılmış ve bu durum sıkça gündemde tartışma konusu olmuştu. Kök aylıklarda herhangi bir değişiklik yapılamayacağının altını çizen Emin Yılmaz, kök maaşın kişinin hakedilen gerçek maaşını yansıttığını dile getirdi. Uzman isim, kanunda değişiklik yapılsa bile kök maaştaki değişikliğin eski emeklileri değil yeni emekli olacak kişileri ilgilendireceğini belirtti.

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EMEKLİYE EK ZAM İÇİN ‘4000 TL’ KULİSİ

Geçmiş dönemlerde emeklilere toplamda 8 kez refah payı verildiğini söyleyen SGK uzmanı, seyyanen zam için kulis bilgisini paylaştı. Meclis’in açılması ile emekliye seyyanen zam yapılmasının söz konusu olduğunu ifade eden Emin Yılmaz, Ekim ayında bu ihtimalin gündeme geleceğini aktardı.

“Emeklilerimize 4.000 TL gibi seyyanen bir zam söz konusu olabilir. Bir yandan da memur emeklileri için toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Orada da memurlara verilen 8077 liralık seyyanen zam memur emeklilerine verilmemişti. O talep de gündemde ama olasılık olarak biraz düşük bir ihtimal” diyen Yılmaz şunları kaydetti.

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“Nisan 2023’te en düşük emekli maaşı 7500 TL’ye yükseltilmişti. O dönemde Temmuz maaşını konuşurken 7500 TL üzerinde aylık alanlara kademeli zam söylemlerimiz vardı. En düşük aylıkların ise 10.000 TL’ye yükselebileceğini söylemiştik. Ancak içinde bulunduğumuz ekonomik durağanlıktan dolayı yapılamadı. Ama şu an için emeklilerimiz zor durumda. Bu yüzden bir zam olası gözüküyor. Ama bunun Ekim mi Aralık’ta mı olacağı henüz net değil.”

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz 2023 döneminde emeklilere yüzde 25’lik zam yapıldığını anımsatan SGK Uzmanı Yılmaz, “En düşük emekli maaşı ne olur? sorusuna şöyle bir tahmin yapabiliriz” diyerek milyonların merakla yanıtını beklediği soruyu şu sözlerle yanıtladı:

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“Merkez Bankası Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak açıklamıştı. Temmuz ayı enflasyonu yüzde 9,49 olarak geldi. Bu kapsamda yapılan aktüeryal hesaplama ile Temmuz-Aralık döneminde enflasyonun yüzde 31,90 yani kabaca yüzde 32’lik bir yıl sonu enflasyonu bizi bekliyor. Bu oran SGK ve Bağ-Kur emeklileri için verilecek zammı işaret ediyor. Bir kişi 7.500 TL maaş alıyorsa, bunun yüzde 32’si 2400 liraya tekabûl ediyor. Böylece rakam 9.900 liraya yükseliyor.”

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MEMUR EMEKLİ MAAŞI 14 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKACAK

Memur emeklileri için de hesaplama yapan Emin Yılmaz, toplu sözleşmede hükümetin 2024 yılının ilk 6 ayı için verdiği yüzde 15’lik teklifin alt sınır olarak kabul edilebileceğin dile getirdi. ‘Yüzde 15 + enflasyon farkı ile yüzde 43 zammı kesin, cepte görebiliriz” diyen SGK uzmanı, 9.876 TL olan en düşük memur emeklisi maaşının yüzde 43 artış ile 14.122 liraya ulaşabileceğini sözlerine ekledi.

Ancak Memur-Sen’in 2024’ün ilk 6 ayı için talep ettiği oran yüzde 35 olmuştu. Yılmaz, memurların talebinin onaylanması halinde ise zam oranının yüzde 68 seviyesine ulaşacağını ifade etti.

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“ASGARİ ÜCRET OCAK’TA 15 BİN LİRANIN ÜZERİNE YÜKSELEBİLİR”

Emin Yılmaz tüm buradan hareketle memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamların Ocak 2024 asgari ücret zammı için de referans olacağını belirterek, Merkez Bankası’nın 6 aylık enflasyon tahmini olan yüzde 32 zamla 11.500 TL seviyesinden 15.000 TL’nin de üzerine yükselebileceğini söyledi. “Yasal prosedürde enflasyon verilerinin altında karar alınamıyor” diyen Emin Yılmaz, “Bu yüzden enflasyon üzerinde bir rakam olması lazım. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. Bu rakamın 15 bin liranın da üzerine çıkacağını şimdiden öngörebiliriz” şeklinde değerlendirmede bulundu.


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emekli zammı

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