A101'e Columbia montlar geliyor! 5 Şubat 2026 A101 katalog yayınlandı!

Bu hafta A101'de Apple Macbook Air M4, iPhone 17 serisi ve Samsung Z Flip7 FE gibi en yeni nesil cihazlar öne çıkarken; ev ihtiyaçları için Samsung beyaz eşyalar, Bosch elektrikli el aletleri, Xiaomi'nin akıllı hava temizleyici, el süpürgesi ve dijital baskül gibi çözümleri ile Philips toz torbasız süpürge, buharlı ütü ve ekmek kızartma makinesi dikkat çekiyor. Ayrıca soğuk havalarda dolapların vazgeçilmezi Columbia montlar ve UGG botlar da buA101'e geliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Aldın Aldın gıda fırsatları

Sizin için indirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Hi-Level 55" frameless uhd qled webos tv 16,999 TL

Hi-Level 55" frameless uhd qled webos tv 16,999 TL

Onvo 32" frameless hd whale os 10 qled tv 6,799 TL

Realme c75 8/256 gb cep telefonu 9,999 TL

Piranha bluetooth 2215 kafaüstü kulaklık 439 TL

Gosmart gs-tws-30 bluetooth kulaklık 349 TL

Trax m24303 bluetooth hoparlör şarj standı 999 TL

Hilfe akım korumalı usb'li priz çoklayıcı 359 TL

Go mobile kablosuz mouse 99,50 TL

Seg cm 911 inv çamaşır makinesi 14,999 TL

Windsor 10ws1101 kurutma makinesi 15,999 TL

Seg nf4831 no-frost buzdolabı 21,499 TL

Samsung rt47cg6636wwtr no-frost buzdolabı 30,999 TL

Samsung dw60dg540fwqtr bulaşık makinesi 17,499 TL

Samsung ww90fg3m0stwah çamaşır makinesi 22,999 TL

Siemens wq42j200tr iq500 ısı pompalı kurutma makinesi 32,999 TL

LG 65qned70a6a 65" 4k ultra hd qned smart tv 42,499 TL

Apple macbook air m4 16/256 gb 47,999 TL

Samsung z flip7 fe 8/256 gb cep telefonu 44,499 TL

Oppo a5 8/256 gb 5g cep telefonu 12,499 TL

Oppo a5 6/128 gb 4g cep telefonu 9,399 TL

Xiaomi redmi note 14 8/256 gb cep telefonu 11,799 TL

Samsung galaxy a17 6/128 gb 5g cep telefonu 12,199 TL

iPhone 17 pro max 256 gb cep telefonu 118,599 TL

iPhone 17 pro 512 gb cep telefonu 116,999 TL

iPhone 17 256 gb cep telefonu 76,499 TL

iPhone 16 plus 512 gb cep telefonu 85,399 TL

iPhone 15 128 gb cep telefonu 47,699 TL

Elektronik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Volta vmp1 4 tekerlekli elektrikli kamyonet 219,990 TL

Volta vmp1 4 tekerlekli elektrikli kamyonet 219,990 TL

Volta ev1 elektrikli araç 229,990 TL

Apec 49,4 cc benzinli moped 39,990 TL

Revolt rsx6 125 cc benzinli motosiklet 59,990 TL

Sizin için oto bakım ürünlerinden seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Sinbo smx-2773 dijital göstergeli stant mikser 4,499 TL

Sinbo smx-2773 dijital göstergeli stant mikser 4,499 TL

Kiwi kvc-4091 robot süpürge 7,999 TL

Pierre cardin profesyonel saç kurutma makinesi 1,199 TL

Pierre cardin epilasyon seti 699 TL

Pierre cardin akıllı vücut analiz baskülü 649 TL

Sinbo shb-3182 çırpıcılı el blender seti 999 TL

Kiwi ksi 640 portatif buharlı kırışık giderici 849 TL

Kiwi ktm 2907 çay makinesi 899 TL

Kiwi kah-6643 ultrasonik hava nemlendirici 949 TL

Fantom master cc 5750 halı yıkama makinesi 6,499 TL

Regal rk1000 kablolu dik süpürge 1,599 TL

Wmf perfect düdüklü tencere 4,5 l 7,999 TL

Tefal ingenio xl force tava seti 2'li 2,499 TL

Wiami ttaf-501as-w akıllı hava fritözü 899 TL

Philips hd2581/90 daily collection ekmek kızartma makinesi 1,499 TL

Marcato atlas 150 makarna ve erişte makinesi 4,499 TL

King kcm-337 çay makinesi 1,999 TL

Xiaomi elite akıllı hava temizleyici 17,699 TL

Xiaomi dust mite pro el süpürgesi 3,499 TL

Philips azur 7000 serisi dst7020/20 2800w buharlı ütü 2,799 TL

Rowenta selectium tn9444 15in1 çok amaçlı tıraş makinesi 1,799 TL

Philips fc9330/07 toz torbasız süpürge 6,199 TL

Xiaomi smart scale s200 dijital baskül 799 TL

Brita cube su arıtma cihazı 4 l 7,299 TL

Rowenta compact pro+ cv6930 2200w saç kurutma makinesi 1,699 TL

Sizin için indirimli küçük mutfak aletlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Takı setleri 139 TL

Takı setleri 139 TL

Erkek suni deri mekanizmalı cüzdan 189 TL

Kadın cüzdan 229 TL

Kadın hasır çanta 499 TL

English home tek kişilik yatak alezi 299 TL

English home çift kişilik yatak alezi 399 TL

Penti kadın termal tayt 219 TL

Penti çocuk termal tayt 179 TL

Erkek bambu/viskon çorap 2'li 75 TL

Silk&blue kadın ters havlu patik çorap 25 TL

Kadın viskon tek alt 139 TL

Kadın krinkıl pijama takımı 399 TL

Erkek havuz taban terlik 229 TL

Kadın havuz taban kalpli terlik 229 TL

Penti kadın 50 denye pantolon çorabı 55 TL

Penti kadın 50 denye külotlu çorap 125 TL

Taç çeşitleri 49,50 TL

Dikey takı organizeri 99,50 TL

Papatya ayna 99,50 TL

Çekmeceli takı organizeri 449 TL

Bambu kapaklı organizer seti 99,50 TL

Büyük kozmetik organizeri 589 TL

Bulaşık süngeri askısı 20 TL

Kaktüs wc fırçası 99,50 TL

Çok amaçlı askı 39,50 TL

Çok amaçlı bölmeli kutu 6 l 115 TL

Organizer sepet 15 l 9,50 TL

Ayarlanabilir laptop sehpası 799 TL

2 kapaklı çok amaçlı dolap 2,499 TL

Moda kategorisinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Nehir mini metal servis gereçleri 119 TL

Nehir mini metal servis gereçleri 119 TL

Cam kalp şekilli tabak 21 cm 99,50 TL

Cam kalp şekilli tabak 15 cm 59,50 TL

Amore ayaklı kahve yanı bardak 2'li 149 TL

Silikon servis gereçleri 79,50 TL

Cam kavanoz 300 cc 12,50 TL

Desenli plastik bardak 10 TL

Cam pasta tabağı 59,50 TL

Cam tabak 15 cm 32,50 TL

Cam çerezlik 29,50 TL

Cam boncuk kase 16,50 TL

Cam lokumluk 6'lı 49,50 TL

Cam boncuk tabak 17,50 TL

Güral porselen fondü seti 199 TL

Emaye bakraç 399 TL

Emaye derin tencere 22 cm 399 TL

Emaye derin tencere 18 cm 359 TL

Temperli kayık tabak 49,50 TL

Cam kase 16 cm 19,50 TL

Termos 1 l 239 TL

Kaşıklı yoğurt kabı 44,50 TL

Nehir metal süzgeç 249 TL

Isı ile desen değiştiren borosilikat kupa 64,50 TL

Mantar kapaklı borosilikat şişe 115 TL

Limon pres 49,50 TL

Mini muffin kek kalıbı 179 TL

Pipetli bardak 10 TL

Mikrodalga saklama kabı seti 3'lü 109 TL

Saklama kabı 6'lı 149 TL

Kaydırmaz oval tepsi 69,50 TL

Yapay gül buketi 199 TL

Şamdan mum 2'li 69,50 TL

Bölmeli saklama kabı 39,50 TL

Kilitli saklama kabı 2,8 l 59,50 TL

Sizin için sofra eşyalarından seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Enjoy tavuklu kedi maması 10 kg 799 TL

Enjoy tavuklu kedi maması 10 kg 799 TL

Enjoy tavuklu köpek maması 10 kg 649 TL

Proline marsilya sabunlu kedi kumu 10 l 199 TL

Kiwi pets kameralı akıllı evcil hayvan besleyici 2,799 TL

Karidesli ve ton balıklı sıvı kedi ödül maması 5'li 59,50 TL

Somonlu ve ton balıklı sıvı kedi ödül maması 5'li 59,50 TL

Dreamies tavuklu kedi ödül maması 60 g 32,50 TL

Whiskas somonlu yaş kedi maması 85 g 17,50 TL

Kitekat tavuklu yaş kedi maması 85 g 14,95 TL

Kiwi pets kedi kumu küreği 79,50 TL

Whiskas tavuklu konserve 400 g 64,50 TL

King konserve tavuklu yetişkin kedi maması 400 g 39,50 TL

King konserve somonlu yetişkin kedi maması 400 g 39,50 TL

Kiwi pets gökkuşağı kuyruklu fare 69,50 TL

Kiwi pets fularlı kedi tasması 75 TL

Kiwi pets ışıklı plastik kedi top oyuncağı 3'lü 99,50 TL

Kiwi pets evcil hayvan tırnak makası 119 TL

Kiwi pets iki toplu kedi oyun tüneli 129 TL

Kiwi pets plastik top köpek oyuncağı 44,50 TL

Kiwi pets fare şekilli evcil hayvan oyuncağı 3'lü 59,50 TL

Sizin için indirimli evcil hayvan ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Magly manyetik yapı blokları 36 parça oyun seti 749 TL

Magly manyetik yapı blokları 36 parça oyun seti 749 TL

Oyuncak 3d steam eğitici matkap seti 529 TL

Pilsan oyuncak midi bowling 169 TL

Uçar oyuncak oyuncak itfaiye istasyonu 399 TL

Oyuncak güzellik seti 149 TL

Oyuncak tavalı pizza ve tatlı menüsü 149 TL

Oyuncak beton mikseri 229 TL

Uçar oyuncak oyuncak temizlik seti 169 TL

Barbie chelsea tatilde bebekleri 189 TL

İlk çizimler çıkartmalı boyama kitabı 119 TL

Tutma şekilli ilk aktivitelerim kitapları 50 TL

Oyuncak kurmalı hayvanlar 79,50 TL

Oyuncaklarda fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Bosch gsb 18 v-45 akülü darbeli matkap 11,899 TL

Bosch gsb 18 v-45 akülü darbeli matkap 11,899 TL

Bosch gsr 180+gdr 18 v-160 2x2.0 ah akü seti 10,499 TL

Bosch gws 2200-180+gws 1400 taşlama seti 11,999 TL

Bosch gas 18 v-1 akülü el süpürgesi 3,099 TL

Bosch v-line 103 parça matkap ucu seti 949 TL

Black+Decker bcd383d2xk 18 v çift akülü vidalama 4,699 TL

Black+Decker 12 v akülü vidalama cihazı 1,799 TL

Black+Decker bdcinf18n 160 psi şarjlı hava kompresörü 5,299 TL

Stanley 10 uçlu cırcır tornavida 449 TL

Stanley torpedo level -200 mm 3 vial su terazisi 129 TL

Brennenstuhl premium line serisi 13.500 a priz 599 TL

Brennenstuhl eco-line serisi 13.500 a 6 soketli 1,5 m akım korumalı uzatma priz 899 TL

Brennenstuhl eco-line serisi 13.500 a 6 soketli 5 m akım korumalı uzatma priz 1,799 TL

Brennenstuhl 2 usb girişli 4 soketli 1,50 m uzatma prizi 1,099 TL

Sizin için yapı market kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Casio f-91w-1dg erkek kol saati 699 TL

Casio f-91w-1dg erkek kol saati 699 TL

Casio ga-010-2adr erkek kol saati 4,999 TL

Casio ga-010-1adr erkek kol saati 4,999 TL

Casio mtp-1302da-7avdf erkek kol saati 3,299 TL

Casio mtp-v005d-1budf erkek kol saati 1,299 TL

Casio ltp-v005d-7budf kadın kol saati 1,299 TL

Casio mtp-1314l-7avdf erkek kol saati 1,699 TL

Casio ltp-v002gl-7b2udf kadın kol saati 1,149 TL

Casio mtp-v005d-7budf erkek kol saati 1,299 TL

Casio mtp-1302pd-2avef erkek kol saati 3,499 TL

Casio mtp-vd01l-1bvudf erkek kol saati 1,399 TL

Sizin için indirimli Casio saatlerden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Altis proincline manuel eğimli motorlu koşu bandı 15,299 TL

Altis proincline manuel eğimli motorlu koşu bandı 15,299 TL

Altis mk690 pro yatay bisiklet 9,199 TL

Altis str70 fonksiyonel kol ve bacak egzersiz aleti 2,299 TL

Hattrick smart tam katlanır koşu bandı 12,499 TL

Altis eco dikey kondisyon bisikleti 3,799 TL

Altis kk450 pro eliptik bisiklet 7,999 TL

Hattrick 8000x otomatik eğimli koşu bandı 20,999 TL

Altis st100 hidrolik kürek 5,299 TL

Altis ewalker çapraz form egzersiz aleti 7,999 TL

Columbia puffect ii erkek mont 5,499 TL

Columbia delta ridge ii down erkek mont 6,499 TL

Columbia delta ridge ii down kadın mont 6,499 TL

Columbia westridge down erkek mont 5,999 TL

Columbia heather canyon ii softshell kadın ceket 3,499 TL

Ugg classic ultra mini kadın bot 9,999 TL

Ugg tazz caspian kadın terlik 8,999 TL

Moon boot icon pearly kadın bot 5,999 TL

Moon boot icon nylon kadın bot 4,999 TL

Ugg classic ultra mini platform kadın bot 8,999 TL

Ugg tazz ii kadın terlik 8,999 TL

Moon boot icon kadın bot 4,499 TL

Columbia fairbanks low erkek outdoor ayakkabı 5,999 TL

Salomon x-adventure erkek ayakkabı 5,299 TL

Merrell yokota 3 erkek outdoor ayakkabı 3,499 TL

Merrell yokota 3 gore-tex erkek outdoor ayakkabı 4,799 TL

Spor ve outdoor ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Bu içerik 5 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.