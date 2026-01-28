A101'e Stanley termos geliyor! 29 Ocak 2026 A101 katalog yayınlandı!

A101'e bu perşembe Hyundai 65" 4K smart TV ve Samsung Galaxy A16 cep telefonu geliyor. Beyaz eşya grubunda Samsung çamaşır makinesi ve Flavel buzdolabı gibi temel ihtiyaçların yanı sıra Erba çekme karavan, Volta ve Apec markalı elektrikli mopedler ile benzinli motosikletler ulaşım kategorisinde dikkat çekici seçenekler sunuyor.

Aldın Aldın gıda fırsatları

Aldın Aldın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

Hyundai 65" 65hyn3405 4k whale tv 22,999 TL

Onvo 43" frameless fhd whale os 10 qled tv 10,499 TL

Hi-level 50" frameless fhd qled android 14 smart tv 11,999 TL

Samsung Galaxy a16 4/128 gb cep telefonu 9,599 TL

Piranha 2380 klavye mouse seti 499 TL

Trax mobile om-1008 360° akıllı yüz takip gimbal ve tutaç 799 TL

Trax mobile tbs-1651 kablosuz bluetooth hoparlör 599 TL

Sunny 9w led ampul 55 TL

Piranha 9946 bluetooth kulaklık 329 TL

Samsung ww80fg3m05twah 8 kg çamaşır makinesi 18,999 TL

Flavel flv 3600 e buzdolabı 17,999 TL

Beyaz turbo cam ankastre set (fırın, ocak, davlumbaz) 8,999 TL

Flavel flv 5001 bm 5 programlı bulaşık makinesi 12,499 TL

Flavel flv 810 cm çamaşır makinesi 13,999 TL

Kiwi kim-4710 2'si 1 arada narenciye sıkacağı ve salata makinesi 1,299 TL

Kiwi kmx-3600 otomatik karıştırıcı 249 TL

Kiwi ksc-4223 buharlı temizleyici 799 TL

Aprilla afm-2828 şarjlı kupa çekme makinesi 699 TL

Aprilla afm-2893 şarjlı sporcu masaj aleti 499 TL

Pierre cardin türk kahvesi makinesi 1,199 TL

Pierre cardin elektrikli çay makinesi 1,199 TL

Aprilla ahd-2127c saç kurutma makinesi 599 TL

Pierre cardin çelik kettle 699 TL

Kiwi kcc-4320 koltuk ve halı yıkama makinesi 4,199 TL

Kiwi kap-6730h akıllı hava temizleyici 3,999 TL

Erba karavan 4.00 çekme karavan 329,000 TL

Stanley klasik model termos 1,9 l 2,499 TL

Stanley klasik model termos 2,3 l 2,799 TL

Sensation sabit dizel ısıtıcı 5 kw 5,799 TL

Sensation taşınabilir dizel ısıtıcı 5 kw 6,799 TL

Triathlon denge ayarlı barfiks barı 599 TL

Triathlon katlanabilir şınav ve egzersiz tahtası 399 TL

Triathlon 9 tekerlekli selülit giderici sıkılaştırıcı masaj rulosu 199 TL

Triathlon mekik ve egzersiz aleti 1,099 TL

Triathlon boks standı 1,999 TL

Triathlon ayarlanabilir kol-bacak-bilek-kas güçlendirici egzersiz aleti 599 TL

Volta vt5 üç tekerlekli elektrikli moped 79,990 TL

Apec rsx5 150 cc benzinli motosiklet 59,990 TL

Volta vs1 iki tekerlekli elektrikli moped 29,990 TL

Apec rsx7 150 cc benzinli motosiklet 99,990 TL

Mgs oyun hamurlu kuaför seti 99,50 TL

Mgs oyun hamurlu kuaför seti 99,50 TL

Clx toys oyuncak dinozor taşıyıcı araç 159 TL

Dolu oyuncak büyük dozer 399 TL

Furkan toys oyuncak damperli dodge kamyon 179 TL

Fisher price oyuncak batwheels metal araba 169 TL

Oyuncak spor araba 219 TL

Oyuncak beşik 139 TL

Pilsan oyuncak 17 parça sayı terazisi 149 TL

Oyuncak hamburger tost menü 149 TL

Oyuncak arabalı halı 159 TL

Barbie oyuncak mini barbieland 79,50 TL

Oyuncak neşeli evim 179 TL

Oyuncak jet uçağım 329 TL

Pilsan oyuncak çantalı barbekü/pizza seti 399 TL

24 parça lisanslı dev puzzle 89,50 TL

Sevimli boyama kitapları 25 TL

Öğreniyorum kitap serisi 45 TL

Çocuk çanta 179 TL

Papilla midi tava ürünleri 189 TL

Papilla döküm waffle tava 599 TL

Papilla tava 24 cm 259 TL

Rakle su bardağı 3'lü 169 TL

Rakle meşrubat bardağı 3'lü 199 TL

Kristal baharatlık seti 6'lı 149 TL

Bambu tabaklı borosilikat yağlık 249 TL

Cam kesim panosu 109 TL

Figürlü matara 179 TL

Matara 130 TL

8 parça poşet klipsi 25 TL

Bölmeli ve sosluklu beslenme kabı 74,50 TL

Lisanslı mısır kovalı pipetli bardak 59,50 TL

Rooc meyve bıçağı 6'lı 99,50 TL

Tezgah üstü kaşıklık 99,50 TL

Süzgeç seti 4'lü 139 TL

7 parça kahvaltılık seti 119 TL

Desenli plastik tepsi 99,50 TL

Borosilikat kase 3'lü 139 TL

Renkli kulplu borosilikat kupa 69,50 TL

Pipetli bardak 49,50 TL

Saklama kabı seti 6'lı 109 TL

Saklama kabı seti 5'li 129 TL

Saklama kabı 3'lü 59,50 TL

Kilitli saklama kabı 2'li 79,50 TL

Vipahmet vakumlu saklama kabı 2'li 34,50 TL

Saklama kabı 800 ml 34,50 TL

Saklama kabı seti 3'lü 49,50 TL

Saklama kabı 2,5 l 99,50 TL

Saklama kabı 3,8 l 109 TL

Kaymaz taban yolluk 279 TL

Dokuma yolluk 599 TL

Bordürlü el havlusu 49,50 TL

Bordürlü yüz havlusu 89,50 TL

Ayak havlusu 69,50 TL

Dokuma halı 120x180 cm 999 TL

Bordürlü banyo havlusu 179 TL

Natural saçaklı örtü 199 TL

Dijital baskılı salon halısı 4 m² 1,099 TL

Kadın yumuşak dokulu pijama takımı 449 TL

Kadın ev çorabı 2'li 89,50 TL

Pp orta boy valiz 899 TL

Pp büyük boy valiz 1,099 TL

Pp kabin boy valiz 839 TL

Pp makyaj çantası 325 TL

Ahşap çubuklu ayakkabılık 4 katlı 189 TL

Çok amaçlı sepet 12 l 55 TL

Soft çöp kovası 20 l 179 TL

4+1 merdiven 849 TL

Kaktüs succulent viyole 39,50 TL

Dekoratif yapay sarmaşık çiçek 99,50 TL

Küçük boy saç tokaları 69,50 TL

5 Kapaklı fırın bölmeli çok amaçlı dolap 2,999 TL

Puflu aynalı makyaj masası 4,999 TL

Metal ayaklı 3'lü zigon sehpa 999 TL

Bu içerik 28 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

