3 Şubat 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

BİM 3 Şubat aktüel ürünlerinde bu hafta hem mutfak hem de kişisel bakım kategorisinde çeşitli ürünler raflardaki yerini alıyor. Maret dana kavurma ve Yörükoğlu dilimli tost peyniri gibi büyük gramajlı gıda ürünleri kahvaltı sofraları için dikkat çekerken; temizlik tarafında Omo Active 9 kg toz deterjan ve Fairy yüzey temizleme havlusu gibi popüler seçenekler öne çıkıyor. Tatlı severler için Ülker Coco Star ve Tayaş Tuvana kakaolu kaplamalar cazip fiyatlarıyla göze çarparken kişisel bakımda Sinoz yüz bakım ürünleri ve Rexona Clinical deodorant bu haftanın en dikkat çeken aktüel ürünleri arasında yer alıyor.

Yörükoğlu dilimli tost peyniri 1000 g 279 TL

Maret dana kavurma 1000 g 975 TL

Milk Academy yarım yağlı tost peyniri 1500 g 299 TL

Yelken tam yağlı taze kaşar 700 g 225 TL

Yelken tam yağlı olgunlaştırılmış klasik inek peyniri 600 g 199 TL

Er Piliç piliç sarma 1000 g 79,50 TL

Aydoğdu pekin ördeği 1000 g 189 TL

Eker yarım yağlı homojenize yoğurt 5000 g 189 TL

Torku %3 yağlı yoğurt 3000 g 149 TL

Gedik piliç döner 1000 g 259 TL

Ettat dana kebap döner 450 g 229 TL

Sultan dana kangal sucuk 500 g 279 TL

Sek labne 3x180 g 119 TL

İçim süzme peynir 2x250 g 119 TL

Ayca az yağlı beyaz peynir 800 g 139 TL

Banvit piliç uzun sosis 1000 g 89,50 TL

Maret dana işkembe 1000 g 349 TL

Superfresh pizza tost 200 g 67,50 TL

Sek çilekli bardak milkshake 250 g 37,50 TL

Sek yaban mersinli quark 140 g 42,50 TL

İçim orman meyveli kefır 1 l 75 TL

Torku ayran 1 l 37,50 TL

Yörükoğlu ayran 6x250 ml 85 T

Eker puding çikolatalı 65 g 17,50 TL

Tayaş Tuvana dolgulu kakao kaplama 1 kg 399 TL

Ülker Coco Star çikolata kaplamalı hindistan cevizli bisküvi 154 g 58 TL

Züber %100 yer fıstığı ezmesi & Peanutzilla kakaolu yer fıstığı kreması 2x315 g 390 TL

Fiskobirlik Nuga fındık kreması çeşitleri 350 g 179 TL

MC Robin karamel soslu hazır trileçe keki 400 g 199 TL

Eti etibör çifte kavrulmuş 400 g 46 TL

Nestle Crunch pirinç patlaklı sütlü tablet çikolata 70 g 49 TL

Delly şekersiz bitter çikolata kaplı pirinç patlağı 37 g 39 TL

Ülker Rodeo sütlü çikolata kaplamalı, yer fıstıklı karamel ve nugalı bar 45 g 17,50 TL

Burçak hindistan cevizli, portakallı & elma sulu tahıllı bisküvi 50 g 17,50 TL

Atıştır çubuk kraker 40 g 3,50 TL

Eti Crax baharatlı çubuk kraker 175 g 32 TL

Eti Puf Gold karamel soslu 20 g 5 TL

Eti Popkek çeşitleri 60 g 12 TL

Sweetos kola aromalı ekşili marshmallow 130 g 39 TL

Tayaş Damla karışık meyveli yumuşak şeker 200 g 35 TL

Tayaş Damla Vi vitamin ve mineral katkılı meyveli yumuşak şekerleme 80 g 25 TL

Jimmy Toys oyuncaklı yumurta 3x25 g 49 TL

Jucy çilek aromalı içecek 250 ml 10 TL

Jucy Vital %100 meyve suyu çeşitleri 6x200 ml 52 TL

Herby kış çayı çeşitleri 18'li 49,50 TL

Cafe Crown Choco çikolatalı içecek tozu 14,5 g 6 TL

Omo Active toz deterjan 9 kg 439 TL

Fairy yüzey temizlik havlusu çam ormanı 100'lü 89 TL

Yumoş Extra konsantre çamaşır yumuşatıcı 1200 ml + 1440 ml 249 TL

Bingo Soft çamaşır yumuşatıcı 5 l 159 TL

Pril sıvı bulaşık deterjanı 5 kg 199 TL

Hyper Hypo yoğun kıvamlı çamaşır suyu 694 ml 29,75 TL

Fax sıvı sabun 3000 ml 89 TL

Yumoş sıvı çamaşır deterjanı 2500 ml 195 TL

Doa yüzey temizleyici 2500 ml 79 TL

Shila mikrofiber bez 59 TL

Elidor şampuan 650 ml 129 TL

Queen desenli peçete 19,50 TL

Ecco Yeşil Dünya kraft havlu peçete 29,50 TL

Ece streç film 15 m 29 TL

Ece alüminyum folyo 10 m 59 TL

Sinoz yoğun nemlendirici yüz bakım kremi 50 ml 179 TL

Sinoz yüz temizleme jeli 200 ml 149 TL

Dermokil el kremi 75 ml 29 TL

Naturalove dudak balmı seti 2'li 79 TL

Eyüp Sabri Tuncer parfümlü sprey kolonya 150 ml 75 TL

Rexona Clinical deodorant 150 ml 205 TL

Colgate Optic White diş macunu 50 ml + diş fırçası 95 TL

Quickdish sünger bez 49 TL

Wellnax wc blok mavi su 2x50 g 47,50 TL

Felix yaş kedi maması 85 g 17,50 TL

Gourmet Gold yaş kedi maması 85 g 27,50 TL

Purina One kısır kedi kuru maması 450 g 137,50 TL

Nicky bebek pudralı kedi kumu 10 l 145 TL

