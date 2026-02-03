Ev Yaşam Ev Yaşam
3 Şubat 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!
3 Şubat 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

3 Şubat Salı BİM kataloğu yayınlandı! Haftanın fırsatlarını merak edenler için BİM aktüel kataloğunda pek çok bütçe dostu seçenekler bulabilirsiniz. BİM aktüel ürünler listesinde hem uygun fiyat arayanlar hem de yeni gelecek ürünleri incelemek isteyenler için seçenekler var: Bu salı kişisel bakımdan atıştırmalığa herkese hitap eden BİM market ürünlerine göz atmak ve daha fazla kataloğu incelemek için bizi takip etmeyi unutmayın. İşte, BİM Salı aktüel kataloğu!

BİM 3 Şubat aktüel ürünlerinde bu hafta hem mutfak hem de kişisel bakım kategorisinde çeşitli ürünler raflardaki yerini alıyor. Maret dana kavurma ve Yörükoğlu dilimli tost peyniri gibi büyük gramajlı gıda ürünleri kahvaltı sofraları için dikkat çekerken; temizlik tarafında Omo Active 9 kg toz deterjan ve Fairy yüzey temizleme havlusu gibi popüler seçenekler öne çıkıyor. Tatlı severler için Ülker Coco Star ve Tayaş Tuvana kakaolu kaplamalar cazip fiyatlarıyla göze çarparken kişisel bakımda Sinoz yüz bakım ürünleri ve Rexona Clinical deodorant bu haftanın en dikkat çeken aktüel ürünleri arasında yer alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Yörükoğlu dilimli tost peyniri 1000 g 279 TL

3 Şubat 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı! 1

  • Yörükoğlu dilimli tost peyniri 1000 g 279 TL
  • Maret dana kavurma 1000 g 975 TL
  • Milk Academy yarım yağlı tost peyniri 1500 g 299 TL
  • Yelken tam yağlı taze kaşar 700 g 225 TL
  • Yelken tam yağlı olgunlaştırılmış klasik inek peyniri 600 g 199 TL
  • Er Piliç piliç sarma 1000 g 79,50 TL
  • Aydoğdu pekin ördeği 1000 g 189 TL
  • Eker yarım yağlı homojenize yoğurt 5000 g 189 TL
  • Torku %3 yağlı yoğurt 3000 g 149 TL
  • Gedik piliç döner 1000 g 259 TL
  • Ettat dana kebap döner 450 g 229 TL
  • Sultan dana kangal sucuk 500 g 279 TL
  • Sek labne 3x180 g 119 TL
  • İçim süzme peynir 2x250 g 119 TL
  • Ayca az yağlı beyaz peynir 800 g 139 TL
  • Banvit piliç uzun sosis 1000 g 89,50 TL
  • Maret dana işkembe 1000 g 349 TL
  • Superfresh pizza tost 200 g 67,50 TL
  • Sek çilekli bardak milkshake 250 g 37,50 TL
  • Sek yaban mersinli quark 140 g 42,50 TL
  • İçim orman meyveli kefır 1 l 75 TL
  • Torku ayran 1 l 37,50 TL
  • Yörükoğlu ayran 6x250 ml 85 T
  • Eker puding çikolatalı 65 g 17,50 TL

3 Şubat 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı! 2

  • Tayaş Tuvana dolgulu kakao kaplama 1 kg 399 TL
  • Ülker Coco Star çikolata kaplamalı hindistan cevizli bisküvi 154 g 58 TL
  • Züber %100 yer fıstığı ezmesi & Peanutzilla kakaolu yer fıstığı kreması 2x315 g 390 TL
  • Fiskobirlik Nuga fındık kreması çeşitleri 350 g 179 TL
  • MC Robin karamel soslu hazır trileçe keki 400 g 199 TL
  • Eti etibör çifte kavrulmuş 400 g 46 TL
  • Nestle Crunch pirinç patlaklı sütlü tablet çikolata 70 g 49 TL
  • Delly şekersiz bitter çikolata kaplı pirinç patlağı 37 g 39 TL
  • Ülker Rodeo sütlü çikolata kaplamalı, yer fıstıklı karamel ve nugalı bar 45 g 17,50 TL
  • Burçak hindistan cevizli, portakallı & elma sulu tahıllı bisküvi 50 g 17,50 TL
  • Atıştır çubuk kraker 40 g 3,50 TL
  • Eti Crax baharatlı çubuk kraker 175 g 32 TL
  • Eti Puf Gold karamel soslu 20 g 5 TL
  • Eti Popkek çeşitleri 60 g 12 TL
  • Sweetos kola aromalı ekşili marshmallow 130 g 39 TL
  • Tayaş Damla karışık meyveli yumuşak şeker 200 g 35 TL
  • Tayaş Damla Vi vitamin ve mineral katkılı meyveli yumuşak şekerleme 80 g 25 TL
  • Jimmy Toys oyuncaklı yumurta 3x25 g 49 TL
  • Jucy çilek aromalı içecek 250 ml 10 TL
  • Jucy Vital %100 meyve suyu çeşitleri 6x200 ml 52 TL
  • Herby kış çayı çeşitleri 18'li 49,50 TL
  • Cafe Crown Choco çikolatalı içecek tozu 14,5 g 6 TL

Omo Active toz deterjan 9 kg 439 TL

3 Şubat 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı! 3

  • Omo Active toz deterjan 9 kg 439 TL
  • Fairy yüzey temizlik havlusu çam ormanı 100'lü 89 TL
  • Yumoş Extra konsantre çamaşır yumuşatıcı 1200 ml + 1440 ml 249 TL
  • Bingo Soft çamaşır yumuşatıcı 5 l 159 TL
  • Pril sıvı bulaşık deterjanı 5 kg 199 TL
  • Hyper Hypo yoğun kıvamlı çamaşır suyu 694 ml 29,75 TL
  • Fax sıvı sabun 3000 ml 89 TL
  • Yumoş sıvı çamaşır deterjanı 2500 ml 195 TL
  • Doa yüzey temizleyici 2500 ml 79 TL
  • Shila mikrofiber bez 59 TL
  • Elidor şampuan 650 ml 129 TL
  • Queen desenli peçete 19,50 TL
  • Ecco Yeşil Dünya kraft havlu peçete 29,50 TL
  • Ece streç film 15 m 29 TL
  • Ece alüminyum folyo 10 m 59 TL
  • Sinoz yoğun nemlendirici yüz bakım kremi 50 ml 179 TL
  • Sinoz yüz temizleme jeli 200 ml 149 TL
  • Dermokil el kremi 75 ml 29 TL
  • Naturalove dudak balmı seti 2'li 79 TL
  • Eyüp Sabri Tuncer parfümlü sprey kolonya 150 ml 75 TL
  • Rexona Clinical deodorant 150 ml 205 TL
  • Colgate Optic White diş macunu 50 ml + diş fırçası 95 TL
  • Quickdish sünger bez 49 TL
  • Wellnax wc blok mavi su 2x50 g 47,50 TL
  • Felix yaş kedi maması 85 g 17,50 TL
  • Gourmet Gold yaş kedi maması 85 g 27,50 TL
  • Purina One kısır kedi kuru maması 450 g 137,50 TL
  • Nicky bebek pudralı kedi kumu 10 l 145 TL

