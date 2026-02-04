ŞOK'a Philips dikey süpürge geliyor! 4 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

ŞOK markete bu hafta Philips dikey süpürge ve Braun blender setleri yer alırken, Alpina ankastre set mutfağını yenilemek isteyenler için dikkat çeken bir fırsat sunuyor. Mutfakta Emsan tencere setleri ile Paşabahçe ve Kütahya Porselen’in zarif sunum ürünleri öne çıkıyor. Ayrıca evcil hayvan sahipleri için Kiwi’nin teknolojik kedi tuvaleti ve mama pınarı gibi inovatif çözümlerinin yanı sıra Gözcü Mobil ve Torima markalı araç içi aksesuarlar da haftanın en çok ilgi gören ürünleri arasında yer alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Haftanın gıda fırsatları

Mis dil/örgü peyniri 82 TL

Mis tel peyniri 82 TL

Mis üçgen peynir 32 TL

Cafe Crown 2'li 1 arada/3'ü 1 arada 49 TL

Tirebolu 42 elek altı çay 119 TL

Deren Tiryaki siyah çay 1 kg 159 TL

Mis tam yağlı taze beyaz peynir 135 TL

Mis kefir çeşitleri 39 TL

Garnitür turşu 59 TL

Vatan bezelye konservesi 39 TL

Akşeker Maraş dana kangal sucuk 275 TL

Lio yağlı siyah zeytin 139 TL

Piyale tam buğday unu 69 TL

Uno çikolata kremalı kruvasan 89 TL

Uno susamlı grisini 42 TL

Aytaç dana sosis 95 TL

Superfresh ıspanaklı rulo börek 99 TL

Superfresh mısır konservesi 89 TL

Pek Food cevizli nar ekşili lahmacun 169 TL

Ülker Çizivic 44 TL

Trileçe çeşitleri 79 TL

Dr. Oetker Antep fıstıklı pasta 139 TL

Nutella B-ready 24 TL

Kinder Country 14 TL

Kinder Bueno 32 TL

Nestle Damak Ala bitter 34 TL

Kinder Joy 94 TL

Ülker Biskrem rulo 27 TL

Ülker Metro/Dido/Albeni çeşitleri 14 TL

Amigo Antep fıstığı 42 TL

Amigo ayçekirdeği 84 TL

Ülker Çizi peynirli/soğanlı 49 TL

Cipso/Patos cips çeşitleri 39 TL

Fanta/Coca Cola 2.5 L 64 TL

Kristal kola/portakal 84 TL

Nescafe Xpress soğuk kahve 19 TL

Dalin bebek şampuanı 700 ml 125 TL

Dalin banyo kolonyası 79 TL

Sleepy Natural ultra paket bebek bezi çeşitleri 360 TL

Bebedor fırça & tarak seti 89 TL

Bebedor göğüs pedi 89 TL

Bebedor cam biberon 89 TL

Bebedor yumuşak diş kaşıyıcı 49 TL

Arko nem prebiyotik krem 24 TL

Colgate çocuk diş macunu 78 TL

Colgate Max White diş macunu 78 TL

Colgate üçlü etki diş macunu 45 TL

Colgate ağız bakım suyu 84 TL

Colgate ultra ince diş fırçası 78 TL

Colgate Extra Clean diş fırçası 2+1 59 TL

Colgate naneli diş ipi 45 TL

Ebru klasik beyaz sabun 4'lü 63 TL

Ebru güzellik sabunu çeşitleri 5'li 41 TL

Bingo Premium toz deterjan 8 kg 345 TL

Bingo Soft yumuşatıcı 5 L 159 TL

Porçöz sprey mutfak/banyo 57 TL

Taşkale kürek helva çeşitleri 60 TL

Heinz ketçap & mayonez seti 119 TL

Ülker Hanımeller çeşitleri 59 TL

Kahve Dünyası tambol çikolata 45 TL

Sleepy ıslak havlu 3x70 adet 79 TL

Philips 7000 serisi ıslak kuru şarjlı dikey süpürge 15,999 TL

Philips DST5030/30 buharlı ütü mor 1,999 TL

Braun MQ5231WHBL el blender 1,999 TL

Braun narenciye sıkacağı 999 TL

Altus AL 4064 cam kettle 899 TL

Arzum Bonjour filtre kahve makinesi 1,799 TL

Mikado MD-68bt telefon tutuculu hoparlör 599 TL

Torima 4 çıkışlı powerbank 10000 mah 349 TL

Lenovo LP1 tws kulaklık beyaz 399 TL

Kiwi KSC-4255 çok fonksiyonlu buharlı temizlik makinesi 2,699 TL

Kiwi KMX-3600 otomatik karıştırıcı 249 TL

Boston şeker led ışık zinciri 149 TL

Forever gümüş ledli dekoratif hediye kutusu 199 TL

Kelebek figür ışık 499 TL

Orbus GU10 led ampul 19 TL

Emsan cam kapaklı çelik derin tencere 899 TL

Emsan cam kapaklı çelik sahan 649 TL

Emsan çelik çaydanlık takımı 1,199 TL

Akcam kurabiye cam tabak büyük 129 TL

Akcam kurabiye cam tabak küçük 100 TL

Akcam cam ayaklı kase 299 TL

Akcam dik kenarlı ayaklı cam tabak 249 TL

Akcam dik kenarlı cam tabak 100 TL

Akcam simli cam kase 249 TL

Viapot toprak güveç tencere 129 TL

Viapot toprak dolma kapağı 50 TL

Viapot toprak porsiyonluk güveç 4'lü 75 TL

Renkli salata kepçe seti 2'li 50 TL

Renkli kaşık 4'lü 50 TL

Cam kokusuz küllük 50 TL

Maxi sürahi 100 TL

Hobby Life dikdörtgen saklama kabı 3'lü 100 TL

Hobby Life 3 bölmeli sığ organizer 100 TL

Hobby Life saklama kabı 3400 ml 100 TL

Hobby Life saklama kabı 3x1400 ml 100 TL

Hobby Life kare saklama kabı 3'lü 100 TL

Hobby Life 4 bölmeli derin organizer 100 TL

Hobby Life duo saklama kabı 100 TL

Matara 100 TL

Kütahya Porselen rölyefli servis tabağı / kase / pasta tabağı 75 TL

Borcam fırın kabı 2'li 299 TL

Paşabahçe Village karaf 100 TL

Paşabahçe bölmeli tabak 109 TL

Paşabahçe Vela fincan/kupa 2'li 149 TL

Paşabahçe Elegant bölmeli servis tabağı 149 TL

Cambu borosilikat cam 3'ü 1 arada french press 199 TL

Cambu renkli kulplu borosilikat kupa 50 TL

Cambu borosilikat 3'lü ölçü kabı 129 TL

Cambu borosilikat cam bardak seti 4'lü 129 TL

Dollyland Luvlie şıklık geçidi bebek 169 TL

Monster High ana karakter bebekler 599 TL

Gokidy sesli ve ışıklı buhar atıcı dinozor 149 TL

Barbie bebek 199 TL

Barbie oyun hamuru seti 59 TL

Matchbox Sky Busters hava araçları 149 TL

Pati dostlar / vahşi hayvanlar serisi 50 TL

Boksör geyik / kanguru oyuncak 75 TL

Kumsal tava 24 cm 299 TL

Kumsal derin tencere 24 cm 599 TL

Kumsal karnıyarık tenceresi 26 cm 599 TL

Tulu porselen kahve fincan seti 6 kişilik 399 TL

Tulu porselen rimli kase 75 TL

Cambu renkli kulplu borosilikat çay bardağı 6'lı 249 TL

Rooc 2'li çok amaçlı makas seti 100 TL

Kapaklı hamur leğeni 100 TL

Kapaklı yumurta saklama kabı 100 TL

Saklama kabı çeşitleri 50 TL

Mutfak çakmağı 39 TL

PVC masa örtüsü 110x140 cm 89 TL

PVC masa örtüsü 140x140 cm 109 TL

Lüks masa örtüsü 149 TL

Mermer desenli katlanır masa 499 TL

Metal ayaklı yer sofrası 499 TL

Pet şarjlı yuvarlanan top 179 TL

Tüylü kedi oyun tüneli 129 TL

Işıklı kedi top oyuncak 2'li 79 TL

Fare şekilli pet oyuncak 3'lü 39 TL

Fareli çıngıraklı olta kedi oyuncağı 69 TL

Karma pet oyuncağı 59 TL

Kedi su çeşmesi 699 TL

Kiwi KPL-10770 otomatik kendini temizleyen kedi tuvaleti 9,999 TL

Kiwi KPF-10060 kameralı akıllı hayvan besleyici 2,199 TL

Kedi taşıma kutusu 199 TL

Kedi taşıma çantası 399 TL

Kapaklı kedi tuvaleti 349 TL

Kedi kumu küreği 39 TL

Hazneli mama kabı 99 TL

Askılı tasma 79 TL

Silikon tüy toplama tarağı 39 TL

Hazneli tüy toplama tarağı 99 TL

Monte edilebilen kaşınma fırçası 62 TL

İkili mama su kabı 39 TL

Plastik mama kabı 0.6 L 29 TL

Plastik mama kabı 0.3 L 19 TL

Eurogold kedi kumu torbası 64 TL

Kitekat yaş kedi maması 14 TL

Dreamies kedi ödül maması 32 TL

Gourmet Gold kıyılmış kedi maması 29 TL

Felix yaş mama çeşitleri 17 TL

Felix sığır etli/tavuklu yaş kedi maması 4x85 gr 57 TL

Felix konserve kedi maması 400 gr 87 TL

Whiskas yaş kedi maması 57 TL

Frisky yaş kedi maması 15 TL

Best Pet gurme tavuklu kedi maması 24 TL

Free Cat yetişkin kedi maması 1.5 kg 89 TL

Free Cat yetişkin kedi maması 7 kg 349 TL

Free Cat yetişkin kedi maması 300 gr 32 TL

Free Dog kuzu etli köpek maması 10 kg 384 TL

Free Dog kuzu etli köpek maması 3 kg 164 TL

Karmen çalışma masası beyaz 2,299 TL

Elmas 4 kapaklı 2 çekmeceli dolap 5,699 TL

Çok amaçlı komodin 1,999 TL

Bench puf 1,999 TL

Vera çok amaçlı fırın dolabı 3,299 TL

Lina raflı çok amaçlı dolap 1,899 TL

Elit raflı çalışma masası 1,999 TL

Norin TV sehpası 2,299 TL

Nefes kapaklı kitaplık beyaz 2,999 TL

Gözcü Mobil connect takip cihazı 2,199 TL

Torima TA-01 1080p araç içi led araç kamerası 859 TL

Minisan 2500 watt 5 çubuk kuvars soba 1,599 TL

Minisan 2100 watt 3 çubuk kuvars soba 1,599 TL

Torima K9 2 adet kablosuz yaka mikrofonu 499 TL

Şamdan dikey ısıtıcı 1,599 TL

Raks Mika W2500 duvar tipi ısıtıcı 1,399 TL

Bu içerik 4 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

