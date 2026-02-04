ŞOK'a Philips dikey süpürge geliyor! 4 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

ŞOK markete bu hafta Philips dikey süpürge ve Braun blender setleri yer alırken, Alpina ankastre set mutfağını yenilemek isteyenler için dikkat çeken bir fırsat sunuyor. Mutfakta Emsan tencere setleri ile Paşabahçe ve Kütahya Porselen’in zarif sunum ürünleri öne çıkıyor. Ayrıca evcil hayvan sahipleri için Kiwi’nin teknolojik kedi tuvaleti ve mama pınarı gibi inovatif çözümlerinin yanı sıra Gözcü Mobil ve Torima markalı araç içi aksesuarlar da haftanın en çok ilgi gören ürünleri arasında yer alıyor.
Haftanın gıda fırsatları
- Mis dil/örgü peyniri 82 TL
- Mis tel peyniri 82 TL
- Mis üçgen peynir 32 TL
- Cafe Crown 2'li 1 arada/3'ü 1 arada 49 TL
- Tirebolu 42 elek altı çay 119 TL
- Deren Tiryaki siyah çay 1 kg 159 TL
- Mis tam yağlı taze beyaz peynir 135 TL
- Mis kefir çeşitleri 39 TL
- Garnitür turşu 59 TL
- Vatan bezelye konservesi 39 TL
- Akşeker Maraş dana kangal sucuk 275 TL
- Lio yağlı siyah zeytin 139 TL
- Piyale tam buğday unu 69 TL
- Uno çikolata kremalı kruvasan 89 TL
- Uno susamlı grisini 42 TL
- Aytaç dana sosis 95 TL
- Superfresh ıspanaklı rulo börek 99 TL
- Superfresh mısır konservesi 89 TL
- Pek Food cevizli nar ekşili lahmacun 169 TL
- Ülker Çizivic 44 TL
- Trileçe çeşitleri 79 TL
- Dr. Oetker Antep fıstıklı pasta 139 TL
- Nutella B-ready 24 TL
- Kinder Country 14 TL
- Kinder Bueno 32 TL
- Nestle Damak Ala bitter 34 TL
- Kinder Joy 94 TL
- Ülker Biskrem rulo 27 TL
- Ülker Metro/Dido/Albeni çeşitleri 14 TL
- Amigo Antep fıstığı 42 TL
- Amigo ayçekirdeği 84 TL
- Ülker Çizi peynirli/soğanlı 49 TL
- Cipso/Patos cips çeşitleri 39 TL
- Fanta/Coca Cola 2.5 L 64 TL
- Kristal kola/portakal 84 TL
- Nescafe Xpress soğuk kahve 19 TL
Elseve şampuan çeşitleri 115 TL
- Dalin bebek şampuanı 700 ml 125 TL
- Dalin banyo kolonyası 79 TL
- Sleepy Natural ultra paket bebek bezi çeşitleri 360 TL
- Bebedor fırça & tarak seti 89 TL
- Bebedor göğüs pedi 89 TL
- Bebedor cam biberon 89 TL
- Bebedor yumuşak diş kaşıyıcı 49 TL
- Arko nem prebiyotik krem 24 TL
- Colgate çocuk diş macunu 78 TL
- Colgate Max White diş macunu 78 TL
- Colgate üçlü etki diş macunu 45 TL
- Colgate ağız bakım suyu 84 TL
- Colgate ultra ince diş fırçası 78 TL
- Colgate Extra Clean diş fırçası 2+1 59 TL
- Colgate naneli diş ipi 45 TL
- Ebru klasik beyaz sabun 4'lü 63 TL
- Ebru güzellik sabunu çeşitleri 5'li 41 TL
- Bingo Premium toz deterjan 8 kg 345 TL
- Bingo Soft yumuşatıcı 5 L 159 TL
- Porçöz sprey mutfak/banyo 57 TL
- Taşkale kürek helva çeşitleri 60 TL
- Heinz ketçap & mayonez seti 119 TL
- Ülker Hanımeller çeşitleri 59 TL
- Kahve Dünyası tambol çikolata 45 TL
- Sleepy ıslak havlu 3x70 adet 79 TL
Alpina turbo fırın ankastre set siyah 8,499 TL
- Philips 7000 serisi ıslak kuru şarjlı dikey süpürge 15,999 TL
- Philips DST5030/30 buharlı ütü mor 1,999 TL
- Braun MQ5231WHBL el blender 1,999 TL
- Braun narenciye sıkacağı 999 TL
- Altus AL 4064 cam kettle 899 TL
- Arzum Bonjour filtre kahve makinesi 1,799 TL
- Mikado MD-68bt telefon tutuculu hoparlör 599 TL
- Torima 4 çıkışlı powerbank 10000 mah 349 TL
- Lenovo LP1 tws kulaklık beyaz 399 TL
- Kiwi KSC-4255 çok fonksiyonlu buharlı temizlik makinesi 2,699 TL
- Kiwi KMX-3600 otomatik karıştırıcı 249 TL
- Boston şeker led ışık zinciri 149 TL
- Forever gümüş ledli dekoratif hediye kutusu 199 TL
- Kelebek figür ışık 499 TL
- Orbus GU10 led ampul 19 TL
Emsan cam kapaklı çelik karnıyarık tencere 899 TL
- Emsan cam kapaklı çelik derin tencere 899 TL
- Emsan cam kapaklı çelik sahan 649 TL
- Emsan çelik çaydanlık takımı 1,199 TL
- Akcam kurabiye cam tabak büyük 129 TL
- Akcam kurabiye cam tabak küçük 100 TL
- Akcam cam ayaklı kase 299 TL
- Akcam dik kenarlı ayaklı cam tabak 249 TL
- Akcam dik kenarlı cam tabak 100 TL
- Akcam simli cam kase 249 TL
- Viapot toprak güveç tencere 129 TL
- Viapot toprak dolma kapağı 50 TL
- Viapot toprak porsiyonluk güveç 4'lü 75 TL
- Renkli salata kepçe seti 2'li 50 TL
- Renkli kaşık 4'lü 50 TL
- Cam kokusuz küllük 50 TL
- Maxi sürahi 100 TL
- Hobby Life dikdörtgen saklama kabı 3'lü 100 TL
- Hobby Life 3 bölmeli sığ organizer 100 TL
- Hobby Life saklama kabı 3400 ml 100 TL
- Hobby Life saklama kabı 3x1400 ml 100 TL
- Hobby Life kare saklama kabı 3'lü 100 TL
- Hobby Life 4 bölmeli derin organizer 100 TL
- Hobby Life duo saklama kabı 100 TL
- Matara 100 TL
- Kütahya Porselen rölyefli servis tabağı / kase / pasta tabağı 75 TL
- Borcam fırın kabı 2'li 299 TL
- Paşabahçe Village karaf 100 TL
- Paşabahçe bölmeli tabak 109 TL
- Paşabahçe Vela fincan/kupa 2'li 149 TL
- Paşabahçe Elegant bölmeli servis tabağı 149 TL
- Cambu borosilikat cam 3'ü 1 arada french press 199 TL
- Cambu renkli kulplu borosilikat kupa 50 TL
- Cambu borosilikat 3'lü ölçü kabı 129 TL
- Cambu borosilikat cam bardak seti 4'lü 129 TL
- Dollyland Luvlie şıklık geçidi bebek 169 TL
- Monster High ana karakter bebekler 599 TL
- Gokidy sesli ve ışıklı buhar atıcı dinozor 149 TL
- Barbie bebek 199 TL
- Barbie oyun hamuru seti 59 TL
- Matchbox Sky Busters hava araçları 149 TL
- Pati dostlar / vahşi hayvanlar serisi 50 TL
- Boksör geyik / kanguru oyuncak 75 TL
- Kumsal tava 24 cm 299 TL
- Kumsal derin tencere 24 cm 599 TL
- Kumsal karnıyarık tenceresi 26 cm 599 TL
- Tulu porselen kahve fincan seti 6 kişilik 399 TL
- Tulu porselen rimli kase 75 TL
- Cambu renkli kulplu borosilikat çay bardağı 6'lı 249 TL
- Rooc 2'li çok amaçlı makas seti 100 TL
- Kapaklı hamur leğeni 100 TL
- Kapaklı yumurta saklama kabı 100 TL
- Saklama kabı çeşitleri 50 TL
- Mutfak çakmağı 39 TL
- PVC masa örtüsü 110x140 cm 89 TL
- PVC masa örtüsü 140x140 cm 109 TL
- Lüks masa örtüsü 149 TL
- Mermer desenli katlanır masa 499 TL
- Metal ayaklı yer sofrası 499 TL
Tırnak makası korumalı ledli törpülü 199 TL
- Pet şarjlı yuvarlanan top 179 TL
- Tüylü kedi oyun tüneli 129 TL
- Işıklı kedi top oyuncak 2'li 79 TL
- Fare şekilli pet oyuncak 3'lü 39 TL
- Fareli çıngıraklı olta kedi oyuncağı 69 TL
- Karma pet oyuncağı 59 TL
- Kedi su çeşmesi 699 TL
- Kiwi KPL-10770 otomatik kendini temizleyen kedi tuvaleti 9,999 TL
- Kiwi KPF-10060 kameralı akıllı hayvan besleyici 2,199 TL
- Kedi taşıma kutusu 199 TL
- Kedi taşıma çantası 399 TL
- Kapaklı kedi tuvaleti 349 TL
- Kedi kumu küreği 39 TL
- Hazneli mama kabı 99 TL
- Askılı tasma 79 TL
- Silikon tüy toplama tarağı 39 TL
- Hazneli tüy toplama tarağı 99 TL
- Monte edilebilen kaşınma fırçası 62 TL
- İkili mama su kabı 39 TL
- Plastik mama kabı 0.6 L 29 TL
- Plastik mama kabı 0.3 L 19 TL
- Eurogold kedi kumu torbası 64 TL
- Kitekat yaş kedi maması 14 TL
- Dreamies kedi ödül maması 32 TL
- Gourmet Gold kıyılmış kedi maması 29 TL
- Felix yaş mama çeşitleri 17 TL
- Felix sığır etli/tavuklu yaş kedi maması 4x85 gr 57 TL
- Felix konserve kedi maması 400 gr 87 TL
- Whiskas yaş kedi maması 57 TL
- Frisky yaş kedi maması 15 TL
- Best Pet gurme tavuklu kedi maması 24 TL
- Free Cat yetişkin kedi maması 1.5 kg 89 TL
- Free Cat yetişkin kedi maması 7 kg 349 TL
- Free Cat yetişkin kedi maması 300 gr 32 TL
- Free Dog kuzu etli köpek maması 10 kg 384 TL
- Free Dog kuzu etli köpek maması 3 kg 164 TL
Parla 4 kapaklı dolap 7,749 TL
- Parla 4 kapaklı dolap 7,749 TL
- Karmen çalışma masası beyaz 2,299 TL
- Elmas 4 kapaklı 2 çekmeceli dolap 5,699 TL
- Çok amaçlı komodin 1,999 TL
- Bench puf 1,999 TL
- Vera çok amaçlı fırın dolabı 3,299 TL
- Lina raflı çok amaçlı dolap 1,899 TL
- Elit raflı çalışma masası 1,999 TL
- Norin TV sehpası 2,299 TL
- Nefes kapaklı kitaplık beyaz 2,999 TL
Gözcü Mobil mega takip cihazı 1,699 TL
- Gözcü Mobil connect takip cihazı 2,199 TL
- Torima TA-01 1080p araç içi led araç kamerası 859 TL
- Minisan 2500 watt 5 çubuk kuvars soba 1,599 TL
- Minisan 2100 watt 3 çubuk kuvars soba 1,599 TL
- Torima K9 2 adet kablosuz yaka mikrofonu 499 TL
- Şamdan dikey ısıtıcı 1,599 TL
- Raks Mika W2500 duvar tipi ısıtıcı 1,399 TL
