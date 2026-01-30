BİM'e Stanley termos geliyor! 30 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı!

BİM 30 Ocak kataloğunda en dikkat çeken ürünlerin başında Senna 50 inç QLED Google TV ile PiranTech buharlı temizleme makinesi geliyor. Mutfakta Stanley klasik termos ve Kumtel hamur yoğurma makinesi kalitesiyle fark yaratırken Philips ve Arnica süpürgeler temizlikte güçlü seçenekler sunuyor. Kışlık oduncu gömlekleri ve Kiğılı imzalı iç giyim ürünlerinin de yer aldığı BİM kataloğunda çocukları ise Hot Wheels araçları ve Barbie setleri gibi popüler oyuncaklar bekliyor.

Senna 50 inç frameless ultra HD QLED Google TV 14,490 TL

PiranTech buharlı temizleme makinesi CB-107C 4,750 TL

Axen 40 inç frameless FHD Android 14 smart TV 7,590 TL

Kumtel döküm ızgaralı cam set üstü ocak siyah 2,990 TL

Kumtel baharat öğütücü 299 TL

Kumtel el blender siyah 490 TL

Kumtel dondurma yapabilen hamur yoğurma makinesi 2,990 TL

Kumtel mini fırın 1,990 TL

Heifer saç kurutma makinesi 699 TL

Philips toz torbasız süpürge XB2122/09/10 4,490 TL

Arnica elektrikli süpürge cyclone 3,249 TL

Polosmart wireless mouse 175 TL

Polosmart klavye mouse set 549 TL

Polosmart kablosuz mini yazıcı 699 TL

Naturalove kumlu cam masa lambası 749 TL

Prime 3D puzzle 299 TL

Maisto oyuncak arabalar 99 TL

Masalı blok seti 249 TL

Oyuncak süpermarket sesli yazar kasa 489 TL

Silverlit sevimli robot köpek 379 TL

Pilsan mini kent 249 TL

Dede kristal puzzle 399 TL

BabyCo ahşap öğrenme kulesi 1,990 TL

Uçar Oyuncak ahşap tak çak 169 TL

Koordinasyon oyunu 229 TL

Barbie holografik kapaklı günlük seti 299 TL

Barbie doktor seti 649 TL

Piccolo Mondi pelüş uyku arkadaşım 459 TL

Lisanslı puzzle 99 TL

Stumble Guys lisanslı figür seti 299 TL

Hot Wheels 8'li araba seti 699 TL

Hobi Toys topaç ve uçan pervane oyuncağı 119 TL

Animasyon balon seti 49 TL

Araba şekilli keçeli kitaplar 129 TL

Oynar gözlü hikaye kitapları 59 TL

Dikkat güçlendirme kitapları 55 TL

Gokidy oyun hamuru 145 TL

Stanley klasik vakumlu çelik termos 2,3 L 2,790 TL

Glass in Love cam gravürlü şekerlik/lokumluk 85 TL

Boncuk kulplu desenli porselen kupa 179 TL

Boncuk şekilli borosilikat bardak 75 TL

Glass in Love cam ayaklı gravürlü tatlı kasesi 139 TL

Glass in Love cam ayaklı tatlı kasesi 6'lı 239 TL

Benante bambu baharat kaşığı 4'lü 45 TL

Benante bambu bıçak bileyicili kesme tahtası 289 TL

Altıgen rende 129 TL

Benante hasır çok amaçlı kutu/peçetelik 169 TL

Desenli badya 6 L 45 TL

EQ Deco modem düzenleyici kutu 229 TL

Rafadan Tayfa kinetik kum 69 TL

Rafadan Tayfa kırtasiye seti 89 TL

Rafadan Tayfa 200 parça puzzle 75 TL

Rafadan Tayfa yaz sil kalemli kitaplar 89 TL

Rafadan Tayfa 5 yaş etkinlik kitabı 45 TL

Rafadan Tayfa hikaye kitapları 35 TL

Rafadan Tayfa 6 yaş etkinlik kitabı 45 TL

Çift kişilik battaniye 180x220 cm 269 TL

Kristal yumak 99 TL

Oduncu gömlek erkek 299 TL

Polar balaklava 79 TL

Polar boyunluklu bere 79 TL

Polar bere 79 TL

Haki bere 109 TL

Tam fermuarlı polar erkek 319 TL

Kışlık gömlek erkek 249 TL

Kulaklık 65 TL

Su iticili eldiven 159 TL

Polar eldiven 99 TL

Polar eldiven kesik parmak 89 TL

Kamuflaj desenli terlik erkek 209 TL

Tek kişilik battaniye 255 TL

Çift kişilik deluxia battaniye 659 TL

İkili havlu set 99 TL

Şişme seyahat yastığı 99 TL

Triko örgü model terlik kadın 99 TL

Kapitoneli mutfak eldiveni 89 TL

Mutfak önlüğü 139 TL

Baskılı havlu seti 109 TL

Lazer kesim sütyen çeşitleri 189 TL

Dikişsiz astar elbise 399 TL

Havlu patik çorap kadın 59 TL

Soket çorap erkek 5'li 89 TL

Göğüs dikleştirici/gizleyici bant 119 TL

Kiğılı Dynamic boxer erkek 129 TL

Kiğılı Dynamic atlet erkek 129 TL

Dikişsiz destekli askılı büstiyer 69 TL

Emaye çaydanlık takımı 849 TL Emaye çaydanlık takımı 849 TL

Paşabahçe Elysia 6'lı çay bardağı 299 TL

Cam çay kaşığı 6'lı 39 TL

English Home porselen kahve fincan takımı çeşitleri 219 TL

Emsan porselen pasta tabağı 349 TL

Rakle renkli gravürlü kahve yanı su bardağı 139 TL

Rakle desenli cam ölçü bardağı 45 TL

Benante akasya 2 katlı kurabiyelik 349 TL

Yuvarlak tepsi 99 TL

Gold sunum tepsisi 39 TL

Ayaklı kurabiyelik büyük boy 85 TL

Ayaklı kurabiyelik küçük boy 59 TL

Kapaklı taşıma saplı kek/börek fanusu 99 TL

Silikon kek kalıbı çeşitleri 59 TL

Kurabiye kalıbı çeşitleri 35 TL

Okyanus silikon ürün çeşitleri 55 TL

Kahve/moka pot 239 TL

Kapaklı mikser kabı 75 TL

Benante bambu döner tabla 249 TL

Tek fiyat maşa çeşitleri 69 TL

