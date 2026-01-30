Ev Yaşam Ev Yaşam
BİM'e Stanley termos geliyor! 30 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı!
BİM'e Stanley termos geliyor! 30 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı!

30 Ocak Cuma BİM katalog geldi! Bimde bu hafta hangi ürünlerin indirimde olduğunu merak ediyorsanız bime bu hafta gelecek ürünler hakkında tüm detaylarıyla hazırladığımız bu bim aktüel katalog sayesinde öğrenebilirsiniz. Bim katalog bu hafta da hem günlük ihtiyaçlar hem de elektronik ve ev ürünlerinde dikkat çeken fırsatları bir araya getiriyor. Bakalım neler varmış?

BİM 30 Ocak kataloğunda en dikkat çeken ürünlerin başında Senna 50 inç QLED Google TV ile PiranTech buharlı temizleme makinesi geliyor. Mutfakta Stanley klasik termos ve Kumtel hamur yoğurma makinesi kalitesiyle fark yaratırken Philips ve Arnica süpürgeler temizlikte güçlü seçenekler sunuyor. Kışlık oduncu gömlekleri ve Kiğılı imzalı iç giyim ürünlerinin de yer aldığı BİM kataloğunda çocukları ise Hot Wheels araçları ve Barbie setleri gibi popüler oyuncaklar bekliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Senna 50 inç frameless ultra HD QLED Google TV 14,490 TL

BİM e Stanley termos geliyor! 30 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı! 1

  • Senna 50 inç frameless ultra HD QLED Google TV 14,490 TL
  • PiranTech buharlı temizleme makinesi CB-107C 4,750 TL
  • Axen 40 inç frameless FHD Android 14 smart TV 7,590 TL
  • Kumtel döküm ızgaralı cam set üstü ocak siyah 2,990 TL
  • Kumtel baharat öğütücü 299 TL
  • Kumtel el blender siyah 490 TL
  • Kumtel dondurma yapabilen hamur yoğurma makinesi 2,990 TL
  • Kumtel mini fırın 1,990 TL
  • Heifer saç kurutma makinesi 699 TL
  • Philips toz torbasız süpürge XB2122/09/10 4,490 TL
  • Arnica elektrikli süpürge cyclone 3,249 TL
  • Polosmart wireless mouse 175 TL
  • Polosmart klavye mouse set 549 TL
  • Polosmart kablosuz mini yazıcı 699 TL
  • Naturalove kumlu cam masa lambası 749 TL

Sizin için indirimli elektronik ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime 3D puzzle 299 TL

BİM e Stanley termos geliyor! 30 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı! 2

  • Prime 3D puzzle 299 TL
  • Maisto oyuncak arabalar 99 TL
  • Masalı blok seti 249 TL
  • Oyuncak süpermarket sesli yazar kasa 489 TL
  • Silverlit sevimli robot köpek 379 TL
  • Pilsan mini kent 249 TL
  • Dede kristal puzzle 399 TL
  • BabyCo ahşap öğrenme kulesi 1,990 TL
  • Uçar Oyuncak ahşap tak çak 169 TL
  • Koordinasyon oyunu 229 TL
  • Barbie holografik kapaklı günlük seti 299 TL
  • Barbie doktor seti 649 TL
  • Piccolo Mondi pelüş uyku arkadaşım 459 TL
  • Lisanslı puzzle 99 TL
  • Stumble Guys lisanslı figür seti 299 TL
  • Hot Wheels 8'li araba seti 699 TL
  • Hobi Toys topaç ve uçan pervane oyuncağı 119 TL
  • Animasyon balon seti 49 TL
  • Araba şekilli keçeli kitaplar 129 TL
  • Oynar gözlü hikaye kitapları 59 TL
  • Dikkat güçlendirme kitapları 55 TL
  • Gokidy oyun hamuru 145 TL

Oyuncaklarda fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Stanley klasik vakumlu çelik termos 2,3 L 2,790 TL

BİM e Stanley termos geliyor! 30 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı! 3

  • Glass in Love cam gravürlü şekerlik/lokumluk 85 TL
  • Stanley klasik vakumlu çelik termos 2,3 L 2,790 TL
  • Boncuk kulplu desenli porselen kupa 179 TL
  • Boncuk şekilli borosilikat bardak 75 TL
  • Glass in Love cam ayaklı gravürlü tatlı kasesi 139 TL
  • Glass in Love cam ayaklı tatlı kasesi 6'lı 239 TL
  • Benante bambu baharat kaşığı 4'lü 45 TL
  • Benante bambu bıçak bileyicili kesme tahtası 289 TL
  • Altıgen rende 129 TL
  • Benante hasır çok amaçlı kutu/peçetelik 169 TL
  • Desenli badya 6 L 45 TL
  • EQ Deco modem düzenleyici kutu 229 TL
  • Rafadan Tayfa kinetik kum 69 TL
  • Rafadan Tayfa kırtasiye seti 89 TL
  • Rafadan Tayfa 200 parça puzzle 75 TL
  • Rafadan Tayfa yaz sil kalemli kitaplar 89 TL
  • Rafadan Tayfa 5 yaş etkinlik kitabı 45 TL
  • Rafadan Tayfa hikaye kitapları 35 TL
  • Rafadan Tayfa 6 yaş etkinlik kitabı 45 TL

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Çift kişilik battaniye 180x220 cm 269 TL

BİM e Stanley termos geliyor! 30 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı! 4

  • Çift kişilik battaniye 180x220 cm 269 TL
  • Kristal yumak 99 TL
  • Oduncu gömlek erkek 299 TL
  • Polar balaklava 79 TL
  • Polar boyunluklu bere 79 TL
  • Polar bere 79 TL
  • Haki bere 109 TL
  • Tam fermuarlı polar erkek 319 TL
  • Kışlık gömlek erkek 249 TL
  • Kulaklık 65 TL
  • Su iticili eldiven 159 TL
  • Polar eldiven 99 TL
  • Polar eldiven kesik parmak 89 TL
  • Kamuflaj desenli terlik erkek 209 TL
  • Tek kişilik battaniye 255 TL
  • Çift kişilik deluxia battaniye 659 TL
  • İkili havlu set 99 TL
  • Şişme seyahat yastığı 99 TL
  • Triko örgü model terlik kadın 99 TL
  • Kapitoneli mutfak eldiveni 89 TL
  • Mutfak önlüğü 139 TL
  • Baskılı havlu seti 109 TL
  • Lazer kesim sütyen çeşitleri 189 TL
  • Dikişsiz astar elbise 399 TL
  • Havlu patik çorap kadın 59 TL
  • Soket çorap erkek 5'li 89 TL
  • Göğüs dikleştirici/gizleyici bant 119 TL
  • Kiğılı Dynamic boxer erkek 129 TL
  • Kiğılı Dynamic atlet erkek 129 TL
  • Dikişsiz destekli askılı büstiyer 69 TL

Sizin için indirimli moda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Emaye çaydanlık takımı 849 TL Emaye çaydanlık takımı 849 TL

BİM e Stanley termos geliyor! 30 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı! 5

  • Emaye çaydanlık takımı 849 TL
  • Paşabahçe Elysia 6'lı çay bardağı 299 TL
  • Cam çay kaşığı 6'lı 39 TL
  • English Home porselen kahve fincan takımı çeşitleri 219 TL
  • Emsan porselen pasta tabağı 349 TL
  • Rakle renkli gravürlü kahve yanı su bardağı 139 TL
  • Rakle desenli cam ölçü bardağı 45 TL
  • Benante akasya 2 katlı kurabiyelik 349 TL
  • Yuvarlak tepsi 99 TL
  • Gold sunum tepsisi 39 TL
  • Ayaklı kurabiyelik büyük boy 85 TL
  • Ayaklı kurabiyelik küçük boy 59 TL
  • Kapaklı taşıma saplı kek/börek fanusu 99 TL
  • Silikon kek kalıbı çeşitleri 59 TL
  • Kurabiye kalıbı çeşitleri 35 TL
  • Okyanus silikon ürün çeşitleri 55 TL
  • Kahve/moka pot 239 TL
  • Kapaklı mikser kabı 75 TL
  • Benante bambu döner tabla 249 TL
  • Tek fiyat maşa çeşitleri 69 TL

Mutfak saklama ve düzenleme ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Bu içerik 30 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

