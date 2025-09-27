FİNANS

ABD'li bankadan Türkiye raporu! Dikkat çeken tahminler açıklandı

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs ve Hollanda merkezli ING, Türkiye için rapor yayımladı. Goldman Sachs, yıl sonu enflasyon ve faiz tahminini yükseltirken ING ise eylül ayı enflasyon tahminini açıkladı. Peki, dev bankaları Türkiye ekonomisi için hangi tahminlerde bulundu? İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Merkez Bankası faiz indirimine başlarken TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarında da gerileme görülüyor. İki dev bankada ise Türkiye ekonomisi için rapor yayımladı. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, yıl sonu enflasyon ve faiz tahminlerini güncellerken; ING'de eylül enflasyonu için tahminde bulundu.

ABD li bankadan Türkiye raporu! Dikkat çeken tahminler açıklandı 1

TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Goldman Sachs ekonomistleri Türkiye'ye ilişkin yıl sonu enflasyon ve faiz tahminlerini yükseltti. Dev bankanın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 27'den yüzde 29'a çıkarken, 2026 tahmini ise yüzde 20'de sabit kaldı.

Goldman Sachs'ın yıl sonu faiz tahmini de güncellendi. Bankanın notunda "Enflasyondaki yukarı yönlü revizyonlarımız ışığında, 2025 yılı sonu politika faizi tahminimizi de yüzde 35,5'ten yüzde 37,0'ye yükselttik" ifadeleri yer aldı.

ABD li bankadan Türkiye raporu! Dikkat çeken tahminler açıklandı 2

ING'DEN ENFLASYON TAHMİNİ

Hollanda merkezli banka ING'den de eylül ayı enflasyon tahmini geldi. ING, eylülde aylık enflasyonun yüzde 2,4 olmasını beklerken yıllık enflasyonun ise yüzde 32,2'ye düşmesini bekliyor.

ABD li bankadan Türkiye raporu! Dikkat çeken tahminler açıklandı 3

ORTA VADELİ PROGRAMDA ENFLASYON BEKLENTİSİ

Türkiye'nin 2026-2028 yıllarını kapsayan 3 yıllık yol haritası olan Orta Vadeli Program (OVP) eylül ayı başında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanmıştı. Yılmaz enflasyon hedeflerine ilişkin, şu cümleleri kurmuştu:

"2024'te yüzde 44,4 seviyesinde gerçekleşen enflasyonun 2025'te yüzde 28,5'e, 2026'da yüzde 16'ya, 2027'de yüzde 9'a, 2028 yılında ise yüzde 8 seviyelerinde gerileyerek, program dönemi sonunda tek haneli seviyelere inmesini kalıcı olarak hedeflemekteyiz"

Anahtar Kelimeler:
Goldman Sachs ING Türkiye abd tüik
