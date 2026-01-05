FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

ABD'nin Venezuela hamlesi sonrası petrol fiyatları yükselişe geçti mi? Altın ve gümüşte son durum ne?

ABD'nin hafta sonu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu ele geçirmesiyle artan jeopolitik gerilim petrol kaynaklarını yeniden gündeme taşıdı. Petrol fiyatları, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesine rağmen yatay ve dalgalı bir seyir izliyor. Bakır fiyatları da rekora yaklaştı. Altın ve gümüşte son durum ne? Gram altın ne kadar oldu? Platin ve Paladyum yükselişe geçti. İşte detaylar...

ABD'nin Venezuela hamlesi sonrası petrol fiyatları yükselişe geçti mi? Altın ve gümüşte son durum ne?
Cansu Akalp

Petrol fiyatları, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesine rağmen yatay ve dalgalı bir seyir izliyor. Küresel piyasada arzın bol olması ve talep artışının sınırlı kalması, jeopolitik risklerin fiyatlar üzerindeki etkisini sınırlıyor. Asya piyasalarında erken saatlerde işlemlerine düşüşle başlayan ham petrol fiyatları, kısa süreli toparlanma çabalarının ardından yeniden geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Washington'un, petrol üreticisi Venezuela'nın kontrolünü ele alacağını ve ülkeye yönelik tüm Venezuela petrolünü kapsayan ABD ambargosunun yürürlükte kalacağını ifade etti.

ABD nin Venezuela hamlesi sonrası petrol fiyatları yükselişe geçti mi? Altın ve gümüşte son durum ne? 1

Uzmanlar, küresel petrol piyasasında arzın güçlü seyrettiğine dikkati çekerek, Venezuela'nın ihracatında yaşanabilecek ilave kesintilerin fiyatlar üzerinde kısa vadede sınırlı etki oluşturacağını ifade ediyor. ABD’nin Venezuela'ya düzenlediği askeri saldırının, ülkenin petrol üretim ve rafinaj altyapısında herhangi bir hasara yol açmadığı bildirildi. Trump ayrıca, yönetimde kalan isimlerin işbirliği yapmaması halinde Venezuela'ya ikinci bir askeri operasyon düzenlenebileceğini ifade etti.

Analistler, Trump'ın İran'daki protestolara müdahale tehdidinin ardından Tahran'ın atacağı adımları yakından izliyor. Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinden oluşan OPEC+ grubu, dün yaptığı toplantıda mevcut üretim seviyelerini koruma kararı aldı. Arzın geniş seyretmesi ve talep büyümesinin sınırlı kalması, fiyatlar üzerindeki baskının sürmesine neden oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 63,35 dolar direnç, 58,86 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.

JEOPOLİTİK GERİLİM GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ TETİKLEDİ!

ABD’nin hafta sonu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu ele geçirmesiyle artan jeopolitik gerilim, güvenli liman talebini tetikledi. Pazartesi günü altın başta olmak üzere değerli metallerde güçlü yükselişler görüldü.

ABD nin Venezuela hamlesi sonrası petrol fiyatları yükselişe geçti mi? Altın ve gümüşte son durum ne? 2

Spot altın yüzde 2 artışla 4 bin 420 dolar seviyesine yükselerek son bir haftanın en yüksek düzeyini gördü. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 2,1 artışla 4 bin 419,90 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Ons altın tarafında yaşanan yükselişin ardından gram altın tarafında da yükseliş geldi. Gram altın yeni haftaya yüzde 2'lik yükselişle 6 bin 118 TL seviyesine kadar yükseldi. Gram altın şu sıralar yüzde 1,6'lık yükselişle 6 bin 87 lira seviyesinde seyrediyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Venezuela’daki gelişmeler güvenli liman talebini yeniden canlandırdı. Jeopolitik risklere karşı korunmak isteyen yatırımcılar altın ve gümüşe yöneliyor” değerlendirmesinde bulundu.

GÜMÜŞ TARİHİ PERFORMANSINI SÜRDÜRÜYOR!

Faiz getirmeyen varlıklar, düşük faiz ortamında ve belirsizlik dönemlerinde öne çıkarken, spot gümüş yüzde 4,4 artışla 75,82 dolara yükseldi. Gümüş, 29 Aralık’ta 83,62 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Geçen yılı yüzde 147 artışla tamamlayan gümüş, tarihinin en iyi performansını sergiledi.

ABD nin Venezuela hamlesi sonrası petrol fiyatları yükselişe geçti mi? Altın ve gümüşte son durum ne? 3

Gümüşteki yükselişte, ABD tarafından kritik mineral ilan edilmesi ve artan sanayi ile yatırım talebi karşısında yaşanan arz sıkıntıları etkili oldu.

PLATİN VE PALADYUM DA YÜKSELİŞTE!

Spot platin yüzde 2,2 artışla 2 bin 190,55 dolara yükseldi. Platin, geçen pazartesi 2 bin 478,50 dolar ile rekor kırmıştı. Asya işlemlerinin erken saatlerinde yüzde 5’i aşan artış kaydeden platin, bir haftanın zirvesine çıktı. Paladyum ise yüzde 1,8 yükselişle 1.667,45 dolar seviyesine ulaştı.

ABD nin Venezuela hamlesi sonrası petrol fiyatları yükselişe geçti mi? Altın ve gümüşte son durum ne? 4

BAKIR FİYATLARINDA YÜKSELİŞ!

Bakır fiyatları, 2026 yılına arz endişeleri ve küresel piyasalarda artan risk iştahının desteğiyle güçlü bir yükselişle başladı. Londra Metal Borsası’nda (LME) işlem gören üç ay vadeli bakır, yaklaşık yüzde 3 yükselerek 12.800 doların üzerine çıktı.

LME’de erken işlemlerde 12.878 dolar/ton seviyesini gören üç ay vadeli bakır, şu sıralarda 12.805 dolar/tondan işlem görüyor.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD’nin gündeme gelebilecek yeni tarifelerine ilişkin endişeler belirleyici oluyor. Bu beklenti, tüccarların ABD’ye yönelik sevkiyatları hızlandırmasına neden olurken, diğer bölgelerde arz sıkışıklığı yaratıyor. Öte yandan Şili’deki Mantoverde bakır madeninde yaşanan grev gibi arz kaynaklı riskler de fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırıyor.

ABD nin Venezuela hamlesi sonrası petrol fiyatları yükselişe geçti mi? Altın ve gümüşte son durum ne? 5

China Securities Co. analistleri, 2026 yılında küresel bakır piyasasında 100.000 tondan fazla arz açığı oluşmasını bekliyor. Analistler, genel arz yetersizliklerinin ABD tarifelerinin yol açtığı bölgesel dengesizliklerle birleşerek bakır fiyatlarını desteklediğine dikkat çekiyor.

ASYA BORSALARINDA GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ!

MSCI Asya-Pasifik (Japonya hariç) endeksi yüzde 1,2 yükselirken, ABD S&P 500 e-mini vadeli işlemleri yüzde 0,1 artıda seyretti.

Piyasalar, hafta sonunda ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu ele geçirmesiyle sonuçlanan dikkat çekici gelişmelerin yankılarını değerlendiriyor. ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü yaptığı açıklamada Venezuela’nın geçici olarak Amerikan kontrolü altına alındığını duyurmuştu.

Capital Economics Grup Başekonomisti Neil Shearing, “ABD’nin Maduro’yu görevden almasının küresel ekonomi üzerinde kısa vadede ciddi bir etkisi olması beklenmiyor. Ancak siyasi ve jeopolitik sonuçları uzun süre hissedilecektir” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bitcoin son üç haftanın zirvesinde! Altın ve gümüşte durum ne? Bitcoin son üç haftanın zirvesinde! Altın ve gümüşte durum ne?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekli zammı netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?Emekli zammı netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
Bedelli askerlik ücretine zam: Milyonların beklediği yeni rakam ortaya çıktıBedelli askerlik ücretine zam: Milyonların beklediği yeni rakam ortaya çıktı
EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ISCTR
14.38
2.647.184.696,99
% 0
10:34
TEHOL
28.8
2.167.612.264,06
% 1.55
10:34
THYAO
274.25
2.091.985.790,25
% 0
10:34
AKBNK
72.85
1.964.256.815,80
% -0.88
10:34
TRALT
43.64
1.785.356.206,56
% 4
10:34
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Petrol Nicolas Maduro borsa abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Ümit Özat'tan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ile ilgili çok konuşulacak 'bahis' iddiası!

Ümit Özat'tan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ile ilgili çok konuşulacak 'bahis' iddiası!

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.