ABD'nin Venezuela hamlesi sonrası petrol fiyatları yükselişe geçti mi? Altın ve gümüşte son durum ne?

Petrol fiyatları, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesine rağmen yatay ve dalgalı bir seyir izliyor. Küresel piyasada arzın bol olması ve talep artışının sınırlı kalması, jeopolitik risklerin fiyatlar üzerindeki etkisini sınırlıyor. Asya piyasalarında erken saatlerde işlemlerine düşüşle başlayan ham petrol fiyatları, kısa süreli toparlanma çabalarının ardından yeniden geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Washington'un, petrol üreticisi Venezuela'nın kontrolünü ele alacağını ve ülkeye yönelik tüm Venezuela petrolünü kapsayan ABD ambargosunun yürürlükte kalacağını ifade etti.

Uzmanlar, küresel petrol piyasasında arzın güçlü seyrettiğine dikkati çekerek, Venezuela'nın ihracatında yaşanabilecek ilave kesintilerin fiyatlar üzerinde kısa vadede sınırlı etki oluşturacağını ifade ediyor. ABD’nin Venezuela'ya düzenlediği askeri saldırının, ülkenin petrol üretim ve rafinaj altyapısında herhangi bir hasara yol açmadığı bildirildi. Trump ayrıca, yönetimde kalan isimlerin işbirliği yapmaması halinde Venezuela'ya ikinci bir askeri operasyon düzenlenebileceğini ifade etti.

Analistler, Trump'ın İran'daki protestolara müdahale tehdidinin ardından Tahran'ın atacağı adımları yakından izliyor. Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinden oluşan OPEC+ grubu, dün yaptığı toplantıda mevcut üretim seviyelerini koruma kararı aldı. Arzın geniş seyretmesi ve talep büyümesinin sınırlı kalması, fiyatlar üzerindeki baskının sürmesine neden oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 63,35 dolar direnç, 58,86 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.

JEOPOLİTİK GERİLİM GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ TETİKLEDİ!

ABD’nin hafta sonu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu ele geçirmesiyle artan jeopolitik gerilim, güvenli liman talebini tetikledi. Pazartesi günü altın başta olmak üzere değerli metallerde güçlü yükselişler görüldü.

Spot altın yüzde 2 artışla 4 bin 420 dolar seviyesine yükselerek son bir haftanın en yüksek düzeyini gördü. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 2,1 artışla 4 bin 419,90 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Ons altın tarafında yaşanan yükselişin ardından gram altın tarafında da yükseliş geldi. Gram altın yeni haftaya yüzde 2'lik yükselişle 6 bin 118 TL seviyesine kadar yükseldi. Gram altın şu sıralar yüzde 1,6'lık yükselişle 6 bin 87 lira seviyesinde seyrediyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Venezuela’daki gelişmeler güvenli liman talebini yeniden canlandırdı. Jeopolitik risklere karşı korunmak isteyen yatırımcılar altın ve gümüşe yöneliyor” değerlendirmesinde bulundu.

GÜMÜŞ TARİHİ PERFORMANSINI SÜRDÜRÜYOR!

Faiz getirmeyen varlıklar, düşük faiz ortamında ve belirsizlik dönemlerinde öne çıkarken, spot gümüş yüzde 4,4 artışla 75,82 dolara yükseldi. Gümüş, 29 Aralık’ta 83,62 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Geçen yılı yüzde 147 artışla tamamlayan gümüş, tarihinin en iyi performansını sergiledi.

Gümüşteki yükselişte, ABD tarafından kritik mineral ilan edilmesi ve artan sanayi ile yatırım talebi karşısında yaşanan arz sıkıntıları etkili oldu.

PLATİN VE PALADYUM DA YÜKSELİŞTE!

Spot platin yüzde 2,2 artışla 2 bin 190,55 dolara yükseldi. Platin, geçen pazartesi 2 bin 478,50 dolar ile rekor kırmıştı. Asya işlemlerinin erken saatlerinde yüzde 5’i aşan artış kaydeden platin, bir haftanın zirvesine çıktı. Paladyum ise yüzde 1,8 yükselişle 1.667,45 dolar seviyesine ulaştı.

BAKIR FİYATLARINDA YÜKSELİŞ!

Bakır fiyatları, 2026 yılına arz endişeleri ve küresel piyasalarda artan risk iştahının desteğiyle güçlü bir yükselişle başladı. Londra Metal Borsası’nda (LME) işlem gören üç ay vadeli bakır, yaklaşık yüzde 3 yükselerek 12.800 doların üzerine çıktı.

LME’de erken işlemlerde 12.878 dolar/ton seviyesini gören üç ay vadeli bakır, şu sıralarda 12.805 dolar/tondan işlem görüyor.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD’nin gündeme gelebilecek yeni tarifelerine ilişkin endişeler belirleyici oluyor. Bu beklenti, tüccarların ABD’ye yönelik sevkiyatları hızlandırmasına neden olurken, diğer bölgelerde arz sıkışıklığı yaratıyor. Öte yandan Şili’deki Mantoverde bakır madeninde yaşanan grev gibi arz kaynaklı riskler de fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırıyor.

China Securities Co. analistleri, 2026 yılında küresel bakır piyasasında 100.000 tondan fazla arz açığı oluşmasını bekliyor. Analistler, genel arz yetersizliklerinin ABD tarifelerinin yol açtığı bölgesel dengesizliklerle birleşerek bakır fiyatlarını desteklediğine dikkat çekiyor.

ASYA BORSALARINDA GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ!

MSCI Asya-Pasifik (Japonya hariç) endeksi yüzde 1,2 yükselirken, ABD S&P 500 e-mini vadeli işlemleri yüzde 0,1 artıda seyretti.

Piyasalar, hafta sonunda ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu ele geçirmesiyle sonuçlanan dikkat çekici gelişmelerin yankılarını değerlendiriyor. ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü yaptığı açıklamada Venezuela’nın geçici olarak Amerikan kontrolü altına alındığını duyurmuştu.

Capital Economics Grup Başekonomisti Neil Shearing, “ABD’nin Maduro’yu görevden almasının küresel ekonomi üzerinde kısa vadede ciddi bir etkisi olması beklenmiyor. Ancak siyasi ve jeopolitik sonuçları uzun süre hissedilecektir” dedi.