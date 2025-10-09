FİNANS

Açık Açık 3. Bölüm | MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar: “Almanya, Türkiye’yi kıskanıyor”

Açık Açık’ın bu bölümünde Güzem Yılmaz Ertem, perakende ve teknoloji dünyasının iki önemli ismini ağırlıyor: MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Hulusi Acar ve Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Serhan Tınastepe. Açık Açık her hafta Pazartesi ve Perşembe günleri finanszone'da!

Ufuk Dağ

Sektörün mevcut durumu, sıkı para politikasının etkileri, tüketici davranışları ve 2025’e yönelik beklentiler bu bölümde “Açık Açık” konuşuldu.

Hulusi Acar, “Almanya, Türkiye’yi kıskanıyor” sözleriyle MediaMarkt Türkiye’nin 2025 vizyonunu anlatırken, enflasyon ve faiz politikalarının sektöre etkilerini değerlendirdi. Acar ayrıca tüketici elektroniği pazarındaki büyüme potansiyelini, sektörün net kâr marjlarını ve Almanya’nın Türkiye’ye bakışını paylaştı.

Açık Açık 3. Bölüm | MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar: “Almanya, Türkiye’yi kıskanıyor” 1

Serhan Tınastepe ise perakende sektörünün 2025’teki sınavını ele alırken, Türkiye’nin gerçekten pahalı bir ülke olup olmadığını, cirolardaki büyümenin ne kadar reel olduğunu ve teknolojinin perakende üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Açık Açık 3. Bölüm | MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar: “Almanya, Türkiye’yi kıskanıyor” 2

"MAĞAZALARA GİRECEK TEK KİŞİ BULAMAYABİLİRSİNİZ! BİZ ORADA DEĞİLİZ"

Faizlerin ne zaman piyasa için rahatlatıcı hale gelebileceği, 2025’te sektörün nerede denge bulacağı ve tüketicinin satın alma gücünün nasıl şekilleneceği bu bölümde masaya yatırıldı. Hulusi Acar konuyla ilgili, "Fiyat artışları belli bir seviyeye düşsün diye hepimiz bir bedel ödüyoruz. Bu makro ekonomin gerekleri. Buna da uyumlanıyoruz. Ancak tüketicinin ,ihtiyaçları ve toplumsal refah, toplumsal mutluluk diye bir şey var. Tüm bu çabaya rağmen toplumsal refaha ulaşamadığını düşünen bir kitle olur ve bu çoğalırsa perakendecilerinin işini daha da kötüye götürebilir. O zaman adetsel büyümeleri bir kenara bırakın mağazalara girecek kişi bulamayabilirsiniz. Biz şu anda orada değiliz.

Açık Açık 3. Bölüm | MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar: “Almanya, Türkiye’yi kıskanıyor” 3

"İNSANLARIN SOKAĞA ÇIKMAMASI TEHLİKE"

Bizim şu anda geçen seneye kıyasla mağazalarımıza yüzde 4-5 seviyesinde daha fazla insan geliyor. Ancak ben tehlikeyi artık insanların sokağa bile çıkmadığı bir dünyada görürüm. Şu anda orada görmüyorum. Umarım da oraya görmeden burayı atlatırız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Açık Açık 3. Bölüm | MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar: “Almanya, Türkiye’yi kıskanıyor” 4

ENFLASYON PERAKENDE SEKTÖRÜNE YARIYOR MU?

Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Serhan Tınastepe ise, "Yüksek enflasyonun perakende sektörüne yaradığı söylentileri gerçeği yansıtıyor mu?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Kısa vadede enflasyonun kendilerine yaradığını belirten Tınastepe, "Bunun 3 perdede ele alınması gerektiğini söylemiştik; Giriş, gelişme ve sonuç... Giriş ve gelişme aşamasında perakendeye yaradığı doğru, ama sonuç aşamasına gelindiğinde ise o günlere gelindiğinde o sanal karların enflasyonla mücadele aşamasında fazlasıyla zarara döndüğünü görüyoruz.

Açık Açık 3. Bölüm | MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar: “Almanya, Türkiye’yi kıskanıyor” 4

Dolayısıyla buna bütünleşik bir yapıda baktığımızda enflasyonun maalesef enflasyonun hiç kimseye bir faydası olmadığı gibi perakende sektörüne de bir faydası olmadığını söyleyebilirim" dedi.

