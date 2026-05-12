Adalet Bakanlığı'na 15 bin sözleşmeli personel alınacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, adalet teşkilatı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 15 bin sözleşmeli personel alımının gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Gürlek, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere yapılacak alımların 2026 yılı içerisinde tamamlanacağını belirterek, yargı teşkilatının insan kaynağının güçlendirileceğini ifade etti.

15 BİN PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak personel alımı kapsamında çok sayıda kadro için ilan yayımlanacak. Açıklanan kadrolar ise şu şekilde olacak:
• 5 bin 259 zabıt katibi
• 4 bin 508 infaz ve koruma memuru
• 1.300 destek personeli
• 1.041 mübaşir
• 900 icra katibi
• 524 koruma ve güvenlik görevlisi
• 410 psikolog
• 322 teknisyen
• 316 büro personeli
• 286 hemşire
• 90 sosyal çalışmacı
44 farklı unvanda personel alımı yapılacağı bildirildi.

“2026 YILI İÇİNDE TAMAMLANACAK”

Bakan Gürlek paylaşımında, personel alım sürecinin 2026 yılı içerisinde tamamlanacağını belirtti.
Bakan Gürlek’in paylaşımı şu şekilde:

