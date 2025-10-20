FİNANS

Adisyondaki 45 TL'lik ücret gündem oldu! 'Şu restorana gitmeyin' Hukuki değil ama istiyorlar 'İadesini isteyin'

Kafe ve restoranlarda istenen ek ücretlere tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Oturma ücreti, kuver ücreti, servis ücreti gibi türlü türlü ek taleplere son olarak servis ücreti de eklendi. İstanbul Kadıköy'de bir mekanda faturaya yansıyan ücrette telefonu şarj etmenin bedeli 45 TL olarak yansıdı.

Ezgi Sivritepe

Artan maliyetler nedeniyle gider kalemlerinin artması nedeniyle mekan sahipleri de müşterilerinden yeni ücretler talep etmeye başladı. Geçtiğimiz aylarda kuver ücreti, servis ücreti, oturma ücreti gibi farklı farklı ücret talepleri gündem olurken şarj ücreti talebi gündem oldu.

Adisyondaki 45 TL lik ücret gündem oldu! Şu restorana gitmeyin Hukuki değil ama istiyorlar İadesini isteyin 1

45 TL TALEP ETTİLER

İstanbul Kadıköy'de bir mekanın müşterilerinden şarj ücreti talep etmesi sosyal medyada yankı uyandırdı. 45 TL'lik şarj ücretinin meblası büyük olmasa da mekan sahiplerinin bu talebi müşterilerinin tepkisini çekmeye yetti.

ŞİKAYET EDİLEBİLİR

ATV Haber'e konuşan TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Son zamanlarda yeme-içme sektöründe bazı işletmeler enteresan uygulamalar yapıyorlar. Oturduğunuz restoranda telefonunuzu şarj etmek için takıyorsunuz bir bakıyorsunuz ki faturaya ücret eklenmiş, böyle bir şey olabilir mi. Kaç paralık elektrik sarf etmiş olabilir ki bunu faturaya yansıtıyorsunuz? Yani hukuki değildir. Tüketici böyle bir ücretle karşılaştığında internetten oturduğu yerde tüketici mahkeme heyetine başvurup fişin faturanın kopyasını da eklemek suretiyle iadesine karar vermesini isteyebilir. Ayrıca Ticaret Bakanlığına şikayeti de ihmal etmesinler" sözlerini kullandı.
Adisyondaki 45 TL lik ücret gündem oldu! Şu restorana gitmeyin Hukuki değil ama istiyorlar İadesini isteyin 2

"ŞU RESTORANA GİTMEYİN"

Müşteriler telefonu mekanda şarj etmenin bir masraf olmadığını belirterek bu talebin olduğu yerlere uğramayacaklarını ifade etti. Bir işletmecisi bu tarzdaki bir uygulmanın vatandaşları müşteri kaybına neden olabileceğini ifade etti.

Adisyondaki 45 TL lik ücret gündem oldu! Şu restorana gitmeyin Hukuki değil ama istiyorlar İadesini isteyin 3

Bir müşteri ise şarj ücreti talep edilmesi durumunda, "Kesinlikle gitmem. Bütün herkese de yayarım. Şu restorana gitmeyin. Burada şarjdan ücret alıyorlar gibilerinden söylerim" ifadelerini kullandı.

Uzmanlara göre ise tüketicinin önceden fiyatını bilmediği hiçbir ürün ya da hizmetten ücret alınamaz.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
