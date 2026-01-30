FİNANS

Aile üyeleri birbirine düştü! Kara Todori Yalısı icradan satılıyor, fiyatı dudak uçuklattı

Bir dönem aile arasında yaşanan anlaşmazlıklarla gündeme gelen Kara Todori Yalısı icradan satışa çıkarıldı. İstanbul Boğazı'nın ünlü yalısı için istenen rakam ise dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Cansu Akalp

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde yer alan ünlü ve tarihi Kara Todori Yalısı icra yoluyla tekrar satışa çıkarıldı. İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nin yürüttüğü satışta, tarihi yalı için muhammen bedel 1 milyar 150 milyon TL olarak belirlendi.

ÇIRAĞAN'IN MİMARI

Yalının, bir bankanın alacaklarına karşılık icra yoluyla satışa sunulduğu bildirildi. Daha önce de satışa çıkarılan yalının kendine özel rıhtımı var. Çırağan Sarayı’nın da mimarı olan Sarkis Balyan’ın 1871 yılında yaptığı yalının altın varaklı nişleri bulunuyor.

AİLE ÜYELERİNİ BİRBİRİNE DÜŞÜRMÜŞTÜ

İstanbul Boğazı'nın sanatsal ve mimari açıdan en önemli yapıları arasında yer alan Kara Todori Yalısı’nın sahibi olarak cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Naciye Koçak görünüyordu. Aile üyeleri arasında yalı nedeniyle yargıya taşınan anlaşmazlık ise yıllardır devam ediyor.

