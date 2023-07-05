AK Parti kritik teklifi Meclis'e sundu! Kur Korumalı Mevduat'la ilgili dikkat çeken madde: Merkez Bankası'na devrediliyor

Milyonlarca memurun beklediği zam teklifi Meclis'e sunuldu. AK Parti tarafından sunulan torba kanun teklifinde en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye yükseltilmesi ve memurlara 8 bin 77 TL'lik ek zammın yer aldığı torba kanun teklifi AK Parti tarafından Meclis'e sunuldu. Söz konusu kanun teklifinde yer alan bir madde ise dikkat çekti.

TORBA KANUNDA DİKKAT ÇEKEN KKM KARARI

Torba kanun teklifinde Kur Korumalı Mevduat'ta Hazine desteği uygulamasının Merkez Bankası'na devri öngörüldü.

MERKEZ BANKASI'NA DEVREDİLİYOR

Bloomberg'te yer alan habere göre; torba kanun teklifinde buna ek olarak KKM uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi yetkisi de Merkez Bankası'na devredilmesi teklifi de yer aldı.