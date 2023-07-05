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AK Parti kritik teklifi Meclis'e sundu! Kur Korumalı Mevduat'la ilgili dikkat çeken madde: Merkez Bankası'na devrediliyor

05.07.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memurlara yüzde 17,55 ile seyyanen 8 bin 77 lira zam içeren kanun teklifi AK Parti tarafından Meclis'e sunuldu. Söz konusu torba kanun teklifinde Kur Korumalı Mevduat'la ilgili madde dikkat çekti. Teklifin içeriğinde yer alan maddede KKM'de Hazine desteği uygulamasının Merkez Bankası'na devri öngörüldü.

AK Parti kritik teklifi Meclis'e sundu! Kur Korumalı Mevduat'la ilgili dikkat çeken madde: Merkez Bankası'na devrediliyor

Milyonlarca memurun beklediği zam teklifi Meclis'e sunuldu. AK Parti tarafından sunulan torba kanun teklifinde en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye yükseltilmesi ve memurlara 8 bin 77 TL'lik ek zammın yer aldığı torba kanun teklifi AK Parti tarafından Meclis'e sunuldu. Söz konusu kanun teklifinde yer alan bir madde ise dikkat çekti.

TORBA KANUNDA DİKKAT ÇEKEN KKM KARARI

Torba kanun teklifinde Kur Korumalı Mevduat'ta Hazine desteği uygulamasının Merkez Bankası'na devri öngörüldü.

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MERKEZ BANKASI'NA DEVREDİLİYOR

Bloomberg'te yer alan habere göre; torba kanun teklifinde buna ek olarak KKM uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi yetkisi de Merkez Bankası'na devredilmesi teklifi de yer aldı.

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Kur Korumalı Mevduat Merkez Bankası ak parti

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