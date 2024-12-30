AK Partili eski bakan: Asgari ücret 1200 dolar olmalı

'Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır' diyerek sözlerine başlayan Nihat Zeybekçi; EYT'nin Türkiye ekonomisine büyük bir darbe vurduğunu aktardı. Asgari ücretin yetersiz olduğu konusundaki eleştirilere katıldığını belirten AK Partili eski bakan 'Asgari ücret 22 bin değil de 52 bin olsaydı benim kardeşlerimin refahı artacak mıydı?' ifadelerini kullandı.

ESKİ BAKAN ZEYBEKÇİ: SEN YİYECEKSEN SEN ÖDEYECEKSİN

EYT konusundan hareketle sürdürülebilirliğin önemine vurgu yapan Zeybekçi; 'EYT'nin 2024 yılında devlete maliyeti 820 milyar TL! Bu ne demek biliyor musunuz? 2 tane 6 Şubat depremi demek. Sen yiyeceksen sen ödeyeceksin, sen ye torunun ödesin doğru değil.'

ASGARİ ÜCRET YORUMU: 52 BİN TL OLSA REFAH PAYINIZ ARTACAK MI?

Sözlerine devam eden Nihat Zeybekçi; "Asgari ücret bugün 22 bin TL değil de 52 bin TL olsaydı benim kardeşlerimin refah payı artacak mıydı? Zinhar gram artmayacaktı. Refah nasıl artar bilir misiniz? Üretimi artırarak üretimi artırmadan parayı artırırsanız sadece fiyatları artırırsınız.

Şimdi yapılan hareketler sonuna kadar doğrudur.Yeterli midir yeterli değildir.Asgari ücret 2023'te 100 dolar iken bugün asgari ücret, 660 dolara çıkmıştır.Yeterli mi , yeterli değildir.Daha fazla olmalı, daha çok olmalı 1000 dolar olmalı , 1200 dolar olmalı. Onun için başınızı hiç öne eğmeyin olur mu ? AK Partililer olarak. Başınızı asla öne eğmeyin."