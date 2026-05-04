Akaryakıt fiyatları! 04 Mayıs Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

04 Mayıs 2026 itibarıyla benzin fiyatı 63.76375 TL, motorin fiyatı ise 71.66375 TL olmuştur. Bu rakamlar, sürücülerin maliyetlerini etkiler. Fiyatlar, piyasalardaki dalgalanmalara ve uluslararası petrol fiyatlarına bağlı olarak değişebilir. Benzin ve motorin fiyatları, şehirler ve bayi noktaları arasında farklılık gösterir.

Akaryakıt fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde dalgalanabilir. Bu şehirlerdeki bayilerin fiyatları, yerel rekabete göre değişir. Bayilik sözleşmeleri kapsamında dağıtıcı firmalar, bayiler için tavan fiyatlar belirler. Arz talep dengesi ve uluslararası gelişmeler, akaryakıt fiyatlarını belirlemede önemlidir.