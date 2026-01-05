FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 05 Ocak Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

05 Ocak 2026 tarihinde Türkiye'de akaryakıt fiyatları önemli bir artış gösterdi. Benzin fiyatı 52.795 TL, motorin fiyatı ise 54.20625 TL olarak belirlendi. Bu durum, sürücülerin ulaşım maliyetlerini yükseltti. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki bayiler arasında fiyat farklılıkları gözlemleniyor. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesi, piyasa koşullarına ve yerel rekabete bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Güncel bilgilerin takibi ise sürücüler için vazgeçilmez bir ihtiyaç haline geldi.

Akaryakıt fiyatları! 05 Ocak Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Cansu Akalp

05 Ocak 2026 tarihinde Türkiye'deki akaryakıt fiyatları önemli bir değişim gösterdi. Benzin fiyatı 52.795 TL seviyesine yükseldi. Motorin fiyatı ise 54.20625 TL olarak belirlendi. Bu artış sürücülerin bütçeleri üzerinde doğrudan etki yaratıyor. Birçok kişi için ulaşım maliyetlerini artıran bir faktör haline geldi. Özellikle benzin ve motorin fiyatlarındaki dalgalanmalar, piyasa koşullarına bağlı olarak sıklıkla değişiyor.

Akaryakıt fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki bayiler arasında farklılık gösterebiliyor. Bu durum, satış noktaları ve yerel rekabetten etkileniyor. Dağıtıcı firmalar, bayileri için tavan fiyat belirleme yetkisine sahip. Ancak bu fiyatların serbest piyasa koşullarında nasıl belirlendiği, her zaman net olmuyor. Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili güncel bilgileri takip etmek, sürücüler için önemli bir gereklilik haline geliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
54.21
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
52.8
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.62
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
33.5
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.41
Gazyağı
45.8
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
