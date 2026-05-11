Akaryakıt fiyatları! 11 Mayıs Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

11 Mayıs 2026 itibarıyla benzin fiyatı 63,81 TL'dir. Motorin fiyatı ise 66,22 TL seviyesine ulaşmıştır. Bu fiyatlar, araç sahipleri için önemli bir maliyet kalemidir. Akaryakıt fiyatları, global petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişim göstermektedir. Ayrıca, döviz kurlarındaki değişimler de iç piyasayı etkilemektedir. Bu faktörler, fiyatların dalgalanmasında rol oynamaktadır. Aynı tarihteki fiyatlar, genel trendin bir yansıması olarak görülmektedir. Sürücüler, bu durumu dikkatle takip etmektedir.

Türkiye'nin büyük şehirlerinde akaryakıt fiyatları farklılık göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde fiyatlar değişebilir. Farklı bayiler, kendi stratejilerine göre fiyatlandırma yapmaktadır. Bu durum, yerel piyasalarda fiyat dalgalanmalarına neden olabilmektedir. Dağıtıcı firmalar, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde tavan fiyat belirleme yetkisine sahiptir. Bu yetki, markette rekabetin şekillenmesinde önemli bir etkendir. Fiyatlandırma stratejileri, sektör dinamiklerini doğrudan etkilemektedir.