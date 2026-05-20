Akaryakıt fiyatları! 20 Mayıs Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, önemli bir konu olmaya devam ediyor. 20 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 65.00 TL. Motorin fiyatı ise 67.44 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, çeşitli ekonomik faktörler doğrultusunda değişiyor. Uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar da etkili oluyor. Yerel piyasa koşulları, rekabet durumu ve talep gibi unsurlar da fiyatlar üzerinde etkili.

Büyük şehirlerde pompa fiyatları arasında farklılıklar olabilir. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki fiyatlar, yerel rekabete bağlı olarak değişir. Farklı bayilerde benzin ve motorin maliyetleri, bu şartlara göre belirleniyor. Dağıtıcılar, bayilik sözleşmeleri ile tavan fiyat uygulaması yapabilir. Bu, piyasa dengelerini korumak için bir yöntemdir. Akaryakıt alacak tüketicilerin, güncel fiyatları takip etmesi de önemli bir konudur.