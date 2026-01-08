Akaryakıt fiyatları! 8 Ocak Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

8 Ocak 2026 tarihinde benzin fiyatı 53.11625 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 54.51125 TL oldu. Son dönemdeki fiyat artışları enerji maliyetlerinin yükselmesiyle doğrudan bağlantılıdır. Pompada tüketicilerin karşılaştığı bu fiyatlar, bölgesel farklılıklar ve piyasa dinamikleriyle şekillenmektedir.

Ülke genelinde benzin ve motorin fiyatları, tüketim artışı ve talep dengesiyle değişkenlik gösterebiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları bayiden bayiye değişmektedir. Dağıtıcılar kendi bayilik ağları için belirli bir üst sınır fiyatı tayin edebilirler. Bu durum, fiyat dalgalanmalarını etkileyebilmektedir.

Yine de akaryakıtta uygulanan zamlara bağlı olarak bu fiyat farklılıkları ortaya çıkmaktadır. Bu da dengeli bir pazar oluşumunu sağlayabilir. Farklı bölgelerdeki benzin ve motorin fiyatları sürekli bir izleme gerektirmektedir. Piyasa koşullarına bağlı olarak, fiyatlar her an değişebilmektedir.