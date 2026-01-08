FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 8 Ocak Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

8 Ocak 2026 itibarıyla benzin fiyatı 53.11625 TL, motorin fiyatı ise 54.51125 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatları, enerji maliyetlerindeki artışla doğrudan ilişkili olarak değişiyor. Büyük şehirlerde fiyatlar bayiden bayiye farklılaşıyor. Tüketim ve talep dengesi, fiyatlardaki dalgalanmayı etkiliyor. Farklı bölgelerdeki fiyat farklılıkları sürekli izlenmeli. Piyasa dinamikleri, akaryakıt maliyetlerini sürekli olarak etkilemektedir.

Akaryakıt fiyatları! 8 Ocak Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Ezgi Sivritepe

8 Ocak 2026 tarihinde benzin fiyatı 53.11625 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 54.51125 TL oldu. Son dönemdeki fiyat artışları enerji maliyetlerinin yükselmesiyle doğrudan bağlantılıdır. Pompada tüketicilerin karşılaştığı bu fiyatlar, bölgesel farklılıklar ve piyasa dinamikleriyle şekillenmektedir.

Ülke genelinde benzin ve motorin fiyatları, tüketim artışı ve talep dengesiyle değişkenlik gösterebiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları bayiden bayiye değişmektedir. Dağıtıcılar kendi bayilik ağları için belirli bir üst sınır fiyatı tayin edebilirler. Bu durum, fiyat dalgalanmalarını etkileyebilmektedir.

Yine de akaryakıtta uygulanan zamlara bağlı olarak bu fiyat farklılıkları ortaya çıkmaktadır. Bu da dengeli bir pazar oluşumunu sağlayabilir. Farklı bölgelerdeki benzin ve motorin fiyatları sürekli bir izleme gerektirmektedir. Piyasa koşullarına bağlı olarak, fiyatlar her an değişebilmektedir.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çiğ süt fiyatları belli olduÇiğ süt fiyatları belli oldu
Uçuş aramaları 3 günde 6 kat arttı: 1 milyon kişinin gelmesi bekleniyorUçuş aramaları 3 günde 6 kat arttı: 1 milyon kişinin gelmesi bekleniyor

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
54.51
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
53.12
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.48
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
32.44
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.24
Gazyağı
45.96
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

500 bin sosyal konut çekilişinde İstanbul ve Ankara için açıklama geldi!

500 bin sosyal konut çekilişinde İstanbul ve Ankara için açıklama geldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.