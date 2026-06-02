Akaryakıta indirim geldi: Tabela sil baştan! Güncel benzin motorin fiyatı

Benzin indirimi, motorin indirimi, LPG indirimi son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol ve küresel gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Son olarak akaryakıtta indirim oldu. Peki, benzin, motorin ve LPG'ye indirim var mı? LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 2 Haziran 2026 Salı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 2 Haziran 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİM

Ekonomim'de yer alan bilgilere göre; akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 1 lira 40 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 78 kuruş, LPG fiyatına ise 1 lira 90 kuruş indirim yansıtıldı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (2 HAZİRAN 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.92 TL

Motorin: 65.27 TL

LPG: 31.99 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.78 TL

Motorin: 65.13 TL

LPG: 31.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.89 TL

Motorin: 66.39 TL

LPG: 31.97 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.17 TL

Motorin: 66.66 TL

LPG: 31.79 TL