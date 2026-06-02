Akaryakıta indirim sonrası zam: 2 Haziran benzin motorin fiyatı

Benzin, ve motorin fiyatları son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelerle sürekli değişiyor. Gece yarısından itibaren benzin, motorin ve LPG'ye gelen indirimin ardından bu kez de zam beklentisi oldu. Peki, benzin ve motorine zam var mı? LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 2 Haziran 2026 Salı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 2 Haziran 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...
Bugün benzinin litre fiyatına yaklaşık 1 lira 40 kuruş, motorinin litre fiyatına yaklaşık 1 lira 78 kuruş, LPG fiyatına ise yaklaşık 1 lira 90 kuruş indirim yansıtılmıştı. Son olarak iki akaryakıt ürününde yeni bir zam beklentisi oluştu.
Söz konusu gelişmeye göre indirimin ardından motorin ve benzine zam bekleniyor. Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İndirimin ardından zam... Motorine 3,93 TL, benzine 1,88 TL zam göründü. Eşel mobil sistemi gereği pompaya yansıması beklenen tutarlar şöyle:
İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 62.92 TL
Motorin: 65.27 TL
LPG: 31.99 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 62.78 TL
Motorin: 65.13 TL
LPG: 31.39 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 63.89 TL
Motorin: 66.39 TL
LPG: 31.97 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 64.17 TL
Motorin: 66.66 TL
LPG: 31.79 TL
