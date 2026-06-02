Akaryakıta indirim sonrası zam: 2 Haziran benzin motorin fiyatı

Benzin, ve motorin fiyatları son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelerle sürekli değişiyor. Gece yarısından itibaren benzin, motorin ve LPG'ye gelen indirimin ardından bu kez de zam beklentisi oldu. Peki, benzin ve motorine zam var mı? LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 2 Haziran 2026 Salı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 2 Haziran 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Emekli, memur ve memur emeklisi için yeni zam hesabı ortaya çıktı

BENZİN, MOTORİN VE LPG'YE İNDİRİM GELMİŞTİ

Bugün benzinin litre fiyatına yaklaşık 1 lira 40 kuruş, motorinin litre fiyatına yaklaşık 1 lira 78 kuruş, LPG fiyatına ise yaklaşık 1 lira 90 kuruş indirim yansıtılmıştı. Son olarak iki akaryakıt ürününde yeni bir zam beklentisi oluştu.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

MOTORİN VE BENZİNE ZAM BEKLENTİSİ

Söz konusu gelişmeye göre indirimin ardından motorin ve benzine zam bekleniyor. Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İndirimin ardından zam... Motorine 3,93 TL, benzine 1,88 TL zam göründü. Eşel mobil sistemi gereği pompaya yansıması beklenen tutarlar şöyle:

Motorin 98 kuruş,

Benzin 47 kuruş."

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (2 HAZİRAN 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.92 TL

Motorin: 65.27 TL

LPG: 31.99 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.78 TL

Motorin: 65.13 TL

LPG: 31.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.89 TL

Motorin: 66.39 TL

LPG: 31.97 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.17 TL

Motorin: 66.66 TL

LPG: 31.79 TL