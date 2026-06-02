Akaryakıta indirim sonrası zam: 2 Haziran benzin motorin fiyatı

Akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Benzin, motorin ve LPG'ye indirim gelmesinin ardından son olarak yeni bir zam beklentisi oluştu. 2 Haziran 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara motorin, benzin, LPG fiyatları...

Hande Dağ

Benzin, ve motorin fiyatları son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelerle sürekli değişiyor. Gece yarısından itibaren benzin, motorin ve LPG'ye gelen indirimin ardından bu kez de zam beklentisi oldu. Peki, benzin ve motorine zam var mı? LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 2 Haziran 2026 Salı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 2 Haziran 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİN, MOTORİN VE LPG'YE İNDİRİM GELMİŞTİ

Bugün benzinin litre fiyatına yaklaşık 1 lira 40 kuruş, motorinin litre fiyatına yaklaşık 1 lira 78 kuruş, LPG fiyatına ise yaklaşık 1 lira 90 kuruş indirim yansıtılmıştı. Son olarak iki akaryakıt ürününde yeni bir zam beklentisi oluştu.

MOTORİN VE BENZİNE ZAM BEKLENTİSİ

Söz konusu gelişmeye göre indirimin ardından motorin ve benzine zam bekleniyor. Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İndirimin ardından zam... Motorine 3,93 TL, benzine 1,88 TL zam göründü. Eşel mobil sistemi gereği pompaya yansıması beklenen tutarlar şöyle:

  • Motorin 98 kuruş,
  • Benzin 47 kuruş."

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (2 HAZİRAN 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.92 TL
Motorin: 65.27 TL
LPG: 31.99 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.78 TL
Motorin: 65.13 TL
LPG: 31.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.89 TL
Motorin: 66.39 TL
LPG: 31.97 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.17 TL
Motorin: 66.66 TL
LPG: 31.79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
65.26
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.95
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
41.12
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
52.28
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
43.35
Gazyağı
66.14
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

