Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor! Litresi 80 liraya çıkıyor

ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin aksaması ve enerji tesislerinin hedef alınmasını akaryakıt piyasalarını sarsmaya devam ediyor.

İran'ın petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermemesi nedeniyle brent petrolün varil fiyatı 100 doları aşmış durumda. Bu gelişme akaryakıt fiyatlarında neredeyse her gün değişime neden oluyor. Petrol ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını baskı altına alıyor.

AKARYAKITA TARİHİN EN BÜYÜK ZAMMI

Bugünden geçerli olmak üzere motorine 5 lira 44 kuruş indirim gelmişti. Ancak indirim sevinci çok kısa sürdü. Bu gece yarısı itibarıyla akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor.

MOTORİN 80 LİRAYA KOŞUYOR

Motorinin litresinde 28 Mart Cumartesi gününden geçerli olmak üzere 6 lira 23 kuruş artış olacak. Böylece motorinin litresi 80 lira bandına yaklaşacak. Motorin, Türkiye'de en pahalı akaryakıtın satıldığı Hakkari'de 77 lira 71 kuruşa çıkacak.

27 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 62.52 TL

Motorin litre fiyatı: 68.63 TL

LPG litre fiyatı: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 62.38 TL

Motorin litre fiyatı: 68.49 TL

LPG litre fiyatı: 29.89 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 63.49 TL

Motorin litre fiyatı: 69.76 TL

LPG litre fiyatı: 30.37 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 63.76 TL

Motorin litre fiyatı: 70.03 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

Bursa

Benzin litre fiyatı: 63.57 TL

Motorin litre fiyatı: 69.64 TL

LPG litre fiyatı: 29.89 TL

Antalya

Benzin litre fiyatı: 64.73 TL

Motorin litre fiyatı: 71.09 TL

LPG litre fiyatı: 30.54 TL