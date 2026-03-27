Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor! Litresi 80 liraya çıkıyor

ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin aksaması ve enerji tesislerinin hedef alınmasını akaryakıt piyasalarını sarsmaya devam ediyor.
İran'ın petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermemesi nedeniyle brent petrolün varil fiyatı 100 doları aşmış durumda. Bu gelişme akaryakıt fiyatlarında neredeyse her gün değişime neden oluyor. Petrol ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını baskı altına alıyor.
Bugünden geçerli olmak üzere motorine 5 lira 44 kuruş indirim gelmişti. Ancak indirim sevinci çok kısa sürdü. Bu gece yarısı itibarıyla akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor.
Motorinin litresinde 28 Mart Cumartesi gününden geçerli olmak üzere 6 lira 23 kuruş artış olacak. Böylece motorinin litresi 80 lira bandına yaklaşacak. Motorin, Türkiye'de en pahalı akaryakıtın satıldığı Hakkari'de 77 lira 71 kuruşa çıkacak.
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 62.52 TL
Motorin litre fiyatı: 68.63 TL
LPG litre fiyatı: 30.49 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 62.38 TL
Motorin litre fiyatı: 68.49 TL
LPG litre fiyatı: 29.89 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 63.49 TL
Motorin litre fiyatı: 69.76 TL
LPG litre fiyatı: 30.37 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 63.76 TL
Motorin litre fiyatı: 70.03 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL
Bursa
Benzin litre fiyatı: 63.57 TL
Motorin litre fiyatı: 69.64 TL
LPG litre fiyatı: 29.89 TL
Antalya
Benzin litre fiyatı: 64.73 TL
Motorin litre fiyatı: 71.09 TL
LPG litre fiyatı: 30.54 TL
