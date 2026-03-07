FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor! Tarih belli oldu

Orta Doğu’da başlayan savaşın sonucu olarak enerji fiyatları da yükseldi. Brent petrolün fiyatının yükselmesi ve tedarikte sorun yaşanacağına dair endişeler akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin, benzin ve otogaz fiyatlarında son durum merak ediliyor. Alınan son bilgilere göre ise akaryakıta zam gelecek. İşte detaylar…

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor! Tarih belli oldu
Rümeysa Ezgi Sivritepe

ABD ile İsrail’in İran’a saldırması ile Orta Doğu’da gerilim arttı. İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması ile yoğun gemi trafiği oluştu. Enerji tedarikinde sorun yaşanacağına dair endişeler fiyatların yükselmesine neden oluyor.

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor! Tarih belli oldu 1

6 YILIN EN GÜÇLÜ YÜKSELİŞİ

Buna göre, yüzde 8,93 yükselişle 93,04 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. Haftalık bazda bakıldığında Brent petrol yüzde 28,37 artışla Nisan 2020’den bu yana en güçlü haftalık yükselişini yaşadı.

Sert yükselişlerin neticesi olarak ise Türkiye’de akaryakıt fiyatları yükselişe geçti. Enflasyon etkisini azaltmak için ise Hazine eşel mobil sistemini devreye soktu. Böylece, zammın yüzde 75'i ÖTV'den karşılanıyor.
Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor! Tarih belli oldu 2

AKARYAKITA ZAM GELİYOR!

Son olarak ise akaryakıta yeni bir zammın geleceği öğrenildi. Gazeteci Olcak Aydilek'in aktardığına göre, Salı günü itibarıyla akaryakıta zam gelecek.
Aydilek, Salı günü motorine 2,14 TL, benzine 1,54 TL zam beklendiğini duyurdu ve, “Eşel mobil uygulaması gereğince motorine 53 kuruş, benzine 39 kuruş zam yapılacak” dedi.

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor! Tarih belli oldu 3

7 Mart 2026 tarihinde güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları ise şu şekilde:

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

  • Benzin: 59,89 TL
  • Motorin: 64,67 TL
  • LPG: 30,29 TL

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor! Tarih belli oldu 4

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)

  • Benzin: 59,73 TL
  • Motorin: 64,51 TL
  • LPG: 28,69 TL

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor! Tarih belli oldu 5

ANKARA

  • Benzin: 60,84 TL
  • Motorin: 65,79 TL
  • LPG: 30,17 TL

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor! Tarih belli oldu 6

İZMİR

  • Benzin: 61,13 TL
  • Motorin: 66,07 TL
  • LPG: 30,09 TL

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Petrolde tarihi hafta: Son 6 yılın en güçlü yükselişi!Petrolde tarihi hafta: Son 6 yılın en güçlü yükselişi!
Vatandaşın cebinde ‘borç’ var! Yüzde 130 arttı Vatandaşın cebinde ‘borç’ var! Yüzde 130 arttı

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
64.68
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
59.9
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
37.26
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.41
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
38.46
Gazyağı
81.72
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Otogaz Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail, İran'ı tam 80 uçakla vurdu

İsrail, İran'ı tam 80 uçakla vurdu

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.