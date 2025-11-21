Akaryakıta zam geldi! 60 TL'yi geçti (21 Kasım 2025)

Akaryakıta zam geldi! ABD ile Rusya arasındaki gerilimden dolayı Rus petrol markaları kara listeye alınmıştı. Ayrıca, jeopolitik gerilimler ve döviz kurundaki dalgalanmalar da akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin, benzin ve LPG fiyatlarındaki son gelişmeler ise yakından takip ediliyor.

MOTORİNE ZAM GELDİ!

Geçtiğimiz günlerde akaryakıta zam geleceği söylenmişti. Bu gece yarısı ise akaryakıta beklenen zam geldi. Böylece birçok şehirde motorin fiyatı 60 TL'yi geçti. Benzin ve otogaz fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmazken motorine 1 TL 25 kuruş zam yapıldı.

Peki 21 Kasım 2025 Ankara, İstanbul ve İzmir'de akaryakıt fiyatlarının son durumu ne? Zam sonrası tabelada ne değişti? İşte akaryakıt tabelasında son durum...





İSTANBUL AVRUPA YAKASI



Motorin: 59.47 TL

Benzin: 54.99 TL

LPG: 27.71 TL



İSTANBUL ANADOLU YAKASI



Motorin: 59.32 TL

Benzin: 54.81 TL

LPG: 27.08 TL



ANKARA

Motorin: 60.50 TL

Benzin: 55.84 TL

LPG: 27.60 TL



İZMİR