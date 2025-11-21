FİNANS

Akaryakıta zam geldi! 60 TL'yi geçti (21 Kasım 2025)

Araç sahipleri motorin, benzin ve otogazı yakından takip ediyor. Jeopolitik gerilimler ve döviz kurunda yaşanan hareketlilikten dolayı akaryakıta indirim veya zam gelebiliyor. Araç sahipleri 21 Kasım Cuma gününe yeni bir zam ile uyandı. Peki akaryakıta ne kadar zam geldi? Motorin, benzin ve LPG kaç TL? 21 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatları...

Ezgi Sivritepe

Akaryakıta zam geldi! ABD ile Rusya arasındaki gerilimden dolayı Rus petrol markaları kara listeye alınmıştı. Ayrıca, jeopolitik gerilimler ve döviz kurundaki dalgalanmalar da akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin, benzin ve LPG fiyatlarındaki son gelişmeler ise yakından takip ediliyor.

MOTORİNE ZAM GELDİ!

Geçtiğimiz günlerde akaryakıta zam geleceği söylenmişti. Bu gece yarısı ise akaryakıta beklenen zam geldi. Böylece birçok şehirde motorin fiyatı 60 TL'yi geçti. Benzin ve otogaz fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmazken motorine 1 TL 25 kuruş zam yapıldı.

Peki 21 Kasım 2025 Ankara, İstanbul ve İzmir'de akaryakıt fiyatlarının son durumu ne? Zam sonrası tabelada ne değişti? İşte akaryakıt tabelasında son durum...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Motorin: 59.47 TL
  • Benzin: 54.99 TL
  • LPG: 27.71 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Motorin: 59.32 TL
  • Benzin: 54.81 TL
  • LPG: 27.08 TL
ANKARA

  • Motorin: 60.50 TL
  • Benzin: 55.84 TL
  • LPG: 27.60 TL
İZMİR

  • Motorin: 60.84 TL
  • Benzin: 56.18 TL
  • LPG: 27.53 TL
    AKARYAKIT FİYATLARI  
    Akaryakıt
    Satış
    Motorin
    59.41
    Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
    54.91
    Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
    25.28
    Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
    35.9
    Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
    28.5
    Gazyağı
    47.72
Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR
