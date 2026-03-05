FİNANS

Akaryakıtta eşel mobil sistemi başladı! TESK Başkanı’ndan değerlendirme

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, eşel mobil sisteminin devreye alınmasına ilişkin, "Fiyatlarda, hem esnaf ve sanatkarın hem vatandaşımızın istikrarını bozacak unsurlar ortadan kalkmış olacak" ifadesini kullandı.

Palandöken, Cumhurbaşkanı Kararı ile devreye alınan eşel mobil sistemine ilişkin açıklamada bulundu.

Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sisteminin yeniden devreye alınmasının piyasalar açısından olumlu bir adım olduğunu bildiren Palandöken, şu cümleleri kurdu:

"Fiyatlarda, hem esnaf ve sanatkarın hem vatandaşımızın istikrarını bozacak unsurlar ortadan kalkmış olacak. Piyasalarda pompaya yansıyan fiyatların sübvanse edilmesi çok önemliydi. Karar da zamanında alındı"

Palandöken, esnaf için en büyük girdi maliyetinin enerji olduğuna dikkati çekerek, "Netice itibarıyla bu uygulanacak sistem dahilinde en azından enflasyondaki yükselme evrimi de durmuş olacak. Petrol, doğal gaz ve elektrik enerjisindeki zamlar en çok maliyetleri artıran konulardan biriydi" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
60.39
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
58.39
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
37
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.6
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
38.37
Gazyağı
70.67
En Çok Aranan Haberler

