Akaryakıtta tabela tekrar değişiyor: Zam geliyor

Akaryakıt fiyatları son durum! Motorine zam mı gelecek? Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme daha yaşandı. Buna göre bir akaryakıt ürününe zam geleceği öğrenildi. Peki, hangi akaryakıt ürününe zam gelecek? 11 Ocak 2026 Pazar güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...

Akaryakıtta tabela tekrar değişiyor: Zam geliyor
Hande Dağ

Motorin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Son olarak akaryakıt fiyatlarında bir zam haberi daha geldi. Peki, akaryakıtta zam hangi ürüne gelecek? Motorine zam mı gelecek? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 11 Ocak 2026 Pazar ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 11 Ocak 2026 Pazar güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıtta tabela tekrar değişiyor: Zam geliyor 1

MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR

Dün 93 kuruş indirim gelen motorin fiyatına Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,08 TL zam gelmesi beklendiği öğrenildi.

Akaryakıtta tabela tekrar değişiyor: Zam geliyor 2

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (11 OCAK 2026 PAZAR)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 53.17 TL
Motorin: 53.68 TL
LPG: 29.29 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 53.01 TL
Motorin: 53.52 TL
LPG: 28.69 TL

Akaryakıtta tabela tekrar değişiyor: Zam geliyor 3

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54.04 TL
Motorin: 54.78 TL
LPG: 29.17 TL

Akaryakıtta tabela tekrar değişiyor: Zam geliyor 4

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54.37 TL
Motorin: 55.05 TL
LPG: 29.09 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.64
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
53.16
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.48
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
32.44
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.24
Gazyağı
44.9
