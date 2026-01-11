Akaryakıtta tabela tekrar değişiyor: Zam geliyor

Motorin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Son olarak akaryakıt fiyatlarında bir zam haberi daha geldi. Peki, akaryakıtta zam hangi ürüne gelecek? Motorine zam mı gelecek? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 11 Ocak 2026 Pazar ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 11 Ocak 2026 Pazar güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR

Dün 93 kuruş indirim gelen motorin fiyatına Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,08 TL zam gelmesi beklendiği öğrenildi.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (11 OCAK 2026 PAZAR)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 53.17 TL

Motorin: 53.68 TL

LPG: 29.29 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 53.01 TL

Motorin: 53.52 TL

LPG: 28.69 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54.04 TL

Motorin: 54.78 TL

LPG: 29.17 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54.37 TL

Motorin: 55.05 TL

LPG: 29.09 TL