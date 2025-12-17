FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıtta tabela yeniden değişti: Bir indirim daha

Akaryakıt fiyatları son durum! Benzine indirim var mı? Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme daha yaşandı. Buna göre akaryakıtta indirim oldu. Peki, hangi akaryakıt ürününe indirim geldi? 17 Aralık 2025 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...

Akaryakıtta tabela yeniden değişti: Bir indirim daha
Hande Dağ

Benzin indirimi son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Son olarak akaryakıt fiyatlarında bir indirim daha oldu. Peki, akaryakıtta indirim hangi üründe oldu? Benzine indirim mi geldi? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 17 Aralık 2025 Çarşamba ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 17 Aralık 2025 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gece yarısı pompaya yansıdı! Akaryakıta indirim geldi Gece yarısı pompaya yansıdı! Akaryakıta indirim geldi

Akaryakıtta tabela yeniden değişti: Bir indirim daha 1

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Dün benzine yaklaşık 2 TL seviyesinde bir indirim gelmişti. Son olarak benzine bugün de 77 kuruş daha indirim geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıt tabelası 1 haftada ikinci kez değişiyor! Akaryakıt tabelası 1 haftada ikinci kez değişiyor!

Akaryakıtta tabela yeniden değişti: Bir indirim daha 2

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (17 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

  • Benzin: 51.78 TL
  • Motorin: 53.18 TL
  • LPG: 28.51 TL

ANADOLU YAKASI

  • Benzin: 51.61 TL
  • Motorin: 53.01 TL
  • LPG: 27.88 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 52.63 TL
  • Motorin: 54.19 TL
  • LPG: 28.40 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 52.99 TL
  • Motorin: 54.56 TL
  • LPG: 28.33 TL
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1, 5 trilyon liralık bütçe! Bakan Kurum, '300 sektörü harekete geçirecek' diyerek duyurdu1, 5 trilyon liralık bütçe! Bakan Kurum, '300 sektörü harekete geçirecek' diyerek duyurdu
2026'da o da artacak! İsa Karakaş 'Bu farkı göz ardı etmemeli' uyarısı yaptı2026'da o da artacak! İsa Karakaş 'Bu farkı göz ardı etmemeli' uyarısı yaptı

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.08
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
51.63
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.37
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
32.88
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.13
Gazyağı
44.91
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt Motorin fiyatları akaryakıt fiyatları benzin fiyatı benzin indirim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.