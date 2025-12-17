Akaryakıtta tabela yeniden değişti: Bir indirim daha

Benzin indirimi son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Son olarak akaryakıt fiyatlarında bir indirim daha oldu. Peki, akaryakıtta indirim hangi üründe oldu? Benzine indirim mi geldi? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 17 Aralık 2025 Çarşamba ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 17 Aralık 2025 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Dün benzine yaklaşık 2 TL seviyesinde bir indirim gelmişti. Son olarak benzine bugün de 77 kuruş daha indirim geldi.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (17 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 51.78 TL

Motorin: 53.18 TL

LPG: 28.51 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 51.61 TL

Motorin: 53.01 TL

LPG: 27.88 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 52.63 TL

Motorin: 54.19 TL

LPG: 28.40 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI