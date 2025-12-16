FİNANS

Akaryakıt tabelası 1 haftada ikinci kez değişiyor! Yeni indirim geliyor

Akaryakıta bir indirim daha bekleniyor! Motorin ve benzine indirimin gelmesinin ardından benzine yeni bir indirimin geleceği öğrenildi. Daha bu gece yarısı benzine indirim geldikten sonra ikinci bir indirim daha geliyor. Peki, şu anda en güncel akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Geçtiğimiz günlerde motorine bugün benzine indirim gelmişti. Bugün ise benzine ikinci bir indirimin daha geleceği öğrenildi. Döviz kurundaki dalgalanmalar ve petrol fiyatlarındaki değişikliklerden akaryakıt fiyatları da etkileniyor. Bugün ise akaryakıta yeni bir indirimin gelecek.

Bugün itibarıyla 2 lira 2 kuruş indirim gelen benzine yarından itibaren 83 kuruşluk yeni bir indirim gelmesi bekleniyor. Pompaya yansıyacak fiyat düşüşüyle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 51 TL 72 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Peki 16 Aralık 2025 tarihinde güncel motorin, benzin ve otogaz için güncel rakamlar ne? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin - 52,55 TL
Motorin - 53,12 TL
LPG - 28,51 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin - 52,49 TL
Motorin - 52,95 TL
LPG - 27,88 TL
ANKARA
Benzin - 53,34 TL
Motorin - 54,13 TL
LPG - 28,40 TL
İZMİR

Benzin - 53,74 TL
Motorin - 54,49 TL
LPG - 28,33 TL

Akaryakıt
Satış
Motorin
53.06
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
52.43
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.37
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
32.88
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.13
Gazyağı
44.91
