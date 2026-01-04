FİNANS

Akbank'tan KOBİ ve esnafa 'Yeni Yıl Kredisi'

Akbank, KOBİ ve esnafın yeni yılda artan finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 36 aya varan vade ve esnek geri ödeme seçenekli "Yeni Yıl Kredisi" sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, yeni yıla girerken artan iş hacmi ve değişken nakit akışına uyum sağlamak isteyen KOBİ ve esnafa yönelik kredi desteği sağlıyor. 36 aya varan vade ve esnek geri ödeme imkanı sunulan kredide, işletmelerin finansman ihtiyaçları karşılanırken, nakit akışlarını daha öngörülebilir biçimde yönetmelerine hizmet ediliyor.

Akbank Yeni Yıl Kredisi, aylık eşit taksit, haftalık taksit ya da 3 aya kadar ödemesiz dönem seçenekleriyle işletmelerin kendi nakit akışlarına uygun bir ödeme planı oluşturmalarına imkan tanıyor. Böylece KOBİ'ler, yeni yıl döneminde artan finansman ihtiyacını daha dengeli bir şekilde karşılayabiliyor.

Kredi, KOBİ’ler tarafından dijital kanallar üzerinden de uçtan uca kullanılabiliyor. Ek olarak, Yeni Yıl Kredisi ile diğer banka borçlarını uygun faiz ve ödeme seçenekleri ile Akbank'a taşıma imkanı da bulunuyor.

Akbank, KOBİ'lerin ihtiyaçlarına özel tasarlanan, esnek ve erişilebilir finansman çözümleri geliştirmeyi sürdürecek.

"KOBİ'LERİN YENİ YILA DAHA ÖNGÖRÜLEBİLİR BİR FİNANSMAN YAPISIYLA GİRMELERİNİ DESTEKLEMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş, işletmelerin değişen ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetleri geliştirmeye odaklandıklarını belirtti.

Bektaş, şunları kaydetti:

"KOBİ'lerin nakit akışını yönetirken, sağladıkları finansmanı nasıl ve hangi esneklikte geri ödeyebilecekleri büyük önem taşıyor. Yeni Yıl Kredisi ile amacımız, işletmelerin nakit akışındaki dalgalanmaları dikkate alan, geri ödeme tarafında onlara esneklik tanıyan bir çözüm sunmak. Böylece KOBİ'lerin yeni yıla daha güçlü bir bilanço ve daha öngörülebilir bir finansman yapısıyla girmelerini desteklemeyi hedefliyoruz."Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

