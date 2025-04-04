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Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi'den EspressoLab'a ziyaret! Boykot listesindeydi, Esat Kocadağ ile kahve içti

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
04.04.2025 10:02
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EspressoLab'a Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi'den sürpriz bir ziyaret geldi. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı boykot listesinin ilk sırasında yer alan kahve devinin kurucusu Esat Kocadağ'ın paylaşımı gündem oldu. Çiğdem Simavi'yi genel merkezinde ağırlayan Kocadağ, kahve içtikleri fotoğrafı paylaştı.

Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi'den EspressoLab'a ziyaret! Boykot listesindeydi, Esat Kocadağ ile kahve içti

Boykot listesinin ilk sırasında yer alarak bir anda Türkiye'nin dikkatini çeken EspressoLab, gündemden düşmüyor. İBB'ye yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanması sonrası Saraçhane mitinglerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykot kararı aldıklarını duyurmuştu.

ALİ KOÇ'UN ANNESİ ESPRESSOLAB'I ZİYARET ETTİ

EspressoLab, bir kez daha gündem oldu. Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi, boykot listesinde ilk sırada yer alan EspressoLab'e ziyarete gitti.

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ESAT KOCADAĞ İLE KAHVE İÇTİ

Çiğdem Simavi, EspressoLab’in İstanbul Merter’deki genel merkezini ziyaret edip, EspressoLab’in kurucusu Esat Kocadağ ile kahve içti.

Ziyarete ilişkin fotoğraflar, Kocadağ tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı.

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Kocadağ, fotoğraflara “Bugün EspressoLab’de kıymetli büyüğüm Sayın Çiğdem Simavi Hanımefendi’yi konuk etmekten büyük mutluluk duydum” notunu düştü.

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SOSYAL MEDYDA GÜNDEM OLDU

Söz konusu fotoğraf kareleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç CHP boykot EspressoLab
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