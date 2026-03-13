FİNANS

Almanya'da şirket iflasları son 11 yılın zirvesinde

Almanya'da kurumsal iflaslar geçen yıl 24 bin 64 işletmenin başvurusuyla 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) ülkede şirket iflaslarına ilişkin 2025 ve Aralık 2025 rakamlarını açıkladı.

Buna göre, ülkede geçen yıl 24 bin 64 işletme iflas etti. Böylece ülkede kurumsal iflaslar, 2024 yılına göre yüzde 10,3 artış kaydetti.

Söz konusu seviye, 24 bin 85 iflasın kaydedildiği 2014'ten bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Küresel finans krizinin etkilerinin hissedildiği 2009 yılında ise bu sayı 32 bin 687'ye kadar yükselmişti.

Almanya'da kurumsal iflaslar, 2023'te 17 bin 814 vaka ile yüzde 22,1, 2024'te ise 21 bin 812 vaka ile yüzde 22,4 oranında keskin artış göstermişti.

ALACAK MİKTARI BÜYÜK ÖLÇEKLİ İFLASLARIN AZALMASIYLA DÜŞTÜ

Şirketlerin iflas taleplerine bağlı olarak alacaklılara ödenmesi öngörülen toplam borç tutarı, geçen yıl 47,9 milyar avro oldu. Bu miktar, 2024'te 58,1 milyar avro seviyesindeydi.

Destatis, alacak miktarındaki bu düşüşü, 2025'te 25 milyon avro ve üzeri borcu olan "büyük ölçekli" şirketlerin iflas başvurularında yaşanan yüzde 15,6'lık azalmaya bağladı.

Sektörel bazda bakıldığında ise 2025'te her 10 bin şirket başına 133 vaka ile en fazla iflas ulaştırma ve depolama sektöründe kaydedilirken, bu sektörü 108 vaka ile konaklama ve 104 vaka ile inşaat sektörü izledi.

Ülkedeki ekonomik durgunluk sadece işletmeleri değil, tüketicileri de vurdu. Geçen yıl şahıs iflasları yüzde 8,4 artarak 77 bin 219'a yükseldi.

ARALIKTA YÜZDE 13.7'LİK ARTIŞ

Aralık 2025'te kurumsal iflas başvuruları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 artarak 2 bin 37 oldu. Destatis, bu verilerin mahkemelerin ilk kararlarını yansıttığını, fiili iflas başvurularının genellikle bu tarihlerden yaklaşık üç ay önce yapıldığını hatırlattı.

Öte yandan, Alman ekonomisi iki yıl süren resesyon baskısının ardından 2025'i yüzde 0,2'lik zayıf bir büyüme ile kapatmıştı.
Kaynak: AA

