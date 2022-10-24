ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DAKİKA! 24 Ekim 2022 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 24 Ekim 2022 Pazartesi günü de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Çok sayıda vatandaş 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatlarının haftanın ilk işlem gününe nasıl bir yol haritası ile başlayacağını sorguluyor. İşte 24 Ekim 2022 Pazartesi günü 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 914,36 TL'den yaptı. 22 Ayar altın bilezik bugün 915,94 TL alış, 225,11 TL satış fiyatından işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 710,49 TL'den yapan 18 ayar altın bilezik ise 723,41 TL alış, 723,70 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 653,42 TL'den yapan 14 ayar altın bilezik ise 550,66 TL alış, 663,67 TL satış fiyatından işlem görüyor.

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI CANLI TAKİP

24 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

24 Ekim Pazartesi günü altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 990,47, TL üzerinden yapan gram altın 990,62 liradan alınıyor, 990,89 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.534,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.514,00 liradan alınıyor, 6.661,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.280,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.252,00 liradan alınıyor, 3.343,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.641,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 24 Ekim itibariyle 1.634,00 liradan alınıyor, 1.673,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 24 Ekim 2022 Pazartesi günü 6.513,00 TL alış, 6.662,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.



