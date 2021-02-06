Altın fiyatları yükselecek mi? Şimdi altın alınır mı? Altının düşüşü sürer mi? İşte çarpıcı altın yorumu

Altın fiyatlarındaki düşüş yatırımcıyı üzse de yaşanan bu hareketlilik borcu olanlara ve düğün yapmak isteyenlere yaradı. İnegöl Kuyumcular Derneği Başkanı Kani Kont, vatandaşlara çağrıda bulundu. Kont, “Şimdi altın almanın tam zamanı, önümüzdeki günlerde altın fiyatlarında inanılmaz bir artış olacak” ifadelerini kullandı. Peki, altının durumu ne olacak? İşte detaylar...
2020 yılında rekor kıran altın fiyatları sonrasında yeni yıla girilmesiyle beraber fiyatlarda ciddi bir düşüş yaşanıyor. Fiyatların düşmesine yatırımcılar üzülürken borcu olanlar ve düğün yapmak isteyenler ise sevindi. İHA’nın haberine göre fiyatların düşüşe geçmesiyle borcu olanlar kuyumculara akın ederken yatırımcılar da beklemede kalıyor.
İHA’nın haberine göre İnegöl Kuyumcular Derneği Başkanı Kani Kont, altın fiyatlarındaki düşüşü değerlendirdi. Kont, fiyatların daha önce tarihi bir zirve yaptığını ve bu kadar düşeceğini beklemediklerini söyledi. Bunda koronavirüs aşısının ortaya çıkmasının da etkisi olduğunu söyleyen Kont, işlerinin güzel olduğunu ve fiyatların düşmesiyle altın alan çok sayıda kişi olduğunu belirtti. Şu anda altın satan çok fazla kişi olmadığını dile getiren Kont, uzmanlardan aldıkları bilgilere göre birkaç ay sonra altın fiyatlarının yükseleceğini aktardı.
Şu anda altın almak konusunda kararsızlık yaşayan vatandaşlar altın almak için doğru zaman olup olmadığını da merak ediyor. Kani Kont, değerlendirmelerinde “Şimdi altın almanın tam zamanı, borcu olanlar için büyük bir fırsat” ifadelerini kullandı.
Vatandaşların altın alma konusunda düşüncelerini etkileyen bir diğer faktör ise bundan sonra fiyatların düşüp düşmeyeceği konusu. Kont, değerlendirmelerinde altının bundan sonra bu fiyatın altına düşmeyeceğine dair görüşlerine de yer verdi. Yatırım yapmak isteyenlerin ya da yapanların acele etmemesi ve sabırla beklemesi gerektiğine vurgu yapan Kont, altının yeniden eski zirveyi göreceği ve belki de geçeceği yönünde görüşlerini aktardı.
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