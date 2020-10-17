FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın haftayı nasıl kapattı araştırılıyor... 17 Ekim 2020 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı!

Altın haftayı nasıl kapattı araştırılıyor... 17 Ekim 2020 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.10.2020 07:46 | Son Güncelleme

Altının geçtiğimiz hafta ani fiyat artışından sonra yatırımcılar tedirgin. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorularına cevap arayan düğün sahipleri son günlerde altındaki fiyat artışından şikayetçi. Altın fiyatlarında son durum nasıl? 17 Ekim 2020 Cumartesi altın fiyatları ne kadar oldu merak ediliyor. Pkei altın fiyatları bu haftayı nasıl kapattı? İşte Kapalıçarşı'da hafta sonu altın fiyatlarında son durum...

Altın haftayı nasıl kapattı araştırılıyor... 17 Ekim 2020 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı!

Altının ons fiyatının geçtiğimiz hafta artmasının ardından yatırımcısını heyecanlandırdı. ABD ile Çin arasındaki gerilimler devam ederken, ABD işsizlik oranı açıklamaları ile altın fiyatları hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın fiyatlarında son durum nasıl merak edenler için 17 Ekim 2020 Cumartesi anlık altın kuru ve altın haftayı nasıl kapattı detaylar haberimizde.

Uzmanı altın tahminini yorumladı, Uzmanı altın tahminini yorumladı, "Altında orta ila uzun vadede yukarı yön beklentimiz sürüyor"... Altın fiyatları yükselecek mi, ne olacak?

Bir gram altın ne kadar?

Fed Başkanı'nın Jakcson Hole sempozyumunda enflasyona dair açıklama yapmasının ardından, ABD işsizlik rakamlarının açıklanması ve aşı açıklamalarının sürekli gelmesi ile altın fiyatları tekrar hareketlendi. Peki Kapalıçarşı canlı 17 Ekim altın piyasası nasıl?

Gram altının fiyatı güne düşey yönde başlamasının ardından fiyatı 484,64 lira civarında işlem görmeye başlandı. Gram altının önceki kapanış fiyatı 487,31 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde -0.55 hareketle başladı.

Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın, güne satış fiyatı 484,64 liradan başladı. Gram altının alış fiyatı ise Kapalıçarşı'da 484,41 lira olarak belirlendi.

2020 Ekim altın hesabına en fazla faiz veren bankalar! Vadeli altın hesap faizi fazla olan bankalar! Altın hesabına komisyon almayan bankalar!2020 Ekim altın hesabına en fazla faiz veren bankalar! Vadeli altın hesap faizi fazla olan bankalar! Altın hesabına komisyon almayan bankalar!

Bir çeyrek altın ne kadar? (17 Ekim 2020 Cumartesi güncel altın fiyatları)

Altın fiyatları bu haftaya ons fiyatındaki ani hareketlilikle başladı. Bugün altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.899,96 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 797,00 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne yüzde -0.14 hareketli başladı.

Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı ise 795,90 lirayı gördü. Çeyrek altının alış fiyatı ise 786,30 lira olarak güne başladı. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

CANLI ANLIK ALTIN KURU

Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

17 Ekim 2020 Cumartesi bir Cumhuriyet altını ne kadar?

Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 3.171,80 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde -0.13 artışla başladı.

Bir Cumhuriyet altını satış fiyatı 3.167,70 lira olurken bir Cumhuriyet altını alış fiyatı ise 3.145,20 lira oldu.

Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor 1.899,96 lira seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

Altın fiyatları düşer mi, uzmanların altın yorumu nedir?

Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın düşer mi sorusunun cevabını arıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum. Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor. Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatları uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saldırıya uğradı! '50'den fazla var' Saldırıya uğradı! '50'den fazla var'
Bakan Albayrak: 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruzBakan Albayrak: 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz
Gümüş düşey seyirde...Gümüş düşey seyirde...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan'dan Azerbaycan'a füze saldırısı!
Ermenistan'dan Azerbaycan'a füze saldırısı!
Pentagon'dan S-400 açıklaması
Pentagon'dan S-400 açıklaması
AK Parti'den vergi ve SGK borçlarıyla ilgili açıklama
AK Parti'den vergi ve SGK borçlarıyla ilgili açıklama
Yargıtay'dan Whatsapp yazışmalarıyla ilgili emsal karar! Delil sayılacak
Yargıtay'dan Whatsapp yazışmalarıyla ilgili emsal karar! Delil sayılacak
Yıl sonu dolar beklentisi yükseldi
Yıl sonu dolar beklentisi yükseldi
Bu cezaları kimse bilmiyor
Bu cezaları kimse bilmiyor
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
KYK burs, kredi ve yurt başvurusu ne zaman?
KYK burs, kredi ve yurt başvurusu ne zaman?
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Evden paketleme işi kazandırıyor!
Evden paketleme işi kazandırıyor!
Kredi Sicil Affı Yasası çıkıyor mu?
Kredi Sicil Affı Yasası çıkıyor mu?
İŞKUR'un desteğiyle evden para kazanıyorlar!
İŞKUR'un desteğiyle evden para kazanıyorlar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çeyrek altın ne kadar? 16 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?
Altın düşüyor mu?
Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası büyümeye devam ediyor
Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası büyümeye devam ediyor
Bakan Albayrak: 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz
Bakan Albayrak: 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz
TCMB Ekim ayı Beklenti Anketi: Yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi yükseldi! Yıl sonu dolar ne kadar olur?
Yıl sonu dolar beklentisi yükseldi
SGK prim borcu yapılandırması geliyor... SGK prim borcu kart ile nasıl ödenir? SGK (SSK) prim ödemesi nereden ödenir? SGK ödeme yöntemleri nelerdir?
SGK prim borcu kart ile nasıl ödenir?
Son dakika açıklama geldi... Kredi Sicil Affı Yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? Kredi Sicil Affı nasıl yapılıyor? Kredi Sicil Affı şartları neler?
Kredi Sicil Affı Yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.