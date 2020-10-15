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Altının yükselişini durduran çadır başladı: Atasay Altın ve Pırlanta Çadır Günleri 14 Ekim’de kapılarını açtı

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.10.2020 18:28 | Son Güncelleme

Yılın en çok beklenen indirim günleri arasında yer alan Atasay Altın ve Pırlanta Çadır Günleri 14 Ekim’de kapılarını açtı. 18 Ekim’e kadar sürecek olan Atasay Altın ve Pırlanta Çadır Günleri’nde yüzde 50’ye varan indirimlerle satılan altın ve pırlanta ürünleri yine büyük ilgi görüyor. 11’inci kez gerçekleştirilen Atasay Altın ve Pırlanta Çadır Günleri’nde pandemi önlemleri de en üst seviyede alındı.

Altının yükselişini durduran çadır başladı: Atasay Altın ve Pırlanta Çadır Günleri 14 Ekim’de kapılarını açtı

Yılın en çok beklenen indirim günleri arasında yer alan Atasay Altın ve Pırlanta Çadır Günleri başladı. 14-18 Ekim tarihlerinde Atasay’ın Yenibosna’daki merkez binasında, 150 mağazasında ve altincadir.com’da başlayan Altın ve Pırlanta Çadır Günleri’nde yine her yıl olduğu gibi yüzlerce modelden altın ve pırlanta ürünleri yüzde 50’ye varan indirimlerle satılıyor.

Her yıl binlerce kişinin akın ettiği ve büyük kalabalıklarla gerçekleşen Atasay Altın ve Pırlanta Çadır Günleri, bu yıl en üst seviyede pandemi önlemleri alınarak gerçekleştiriliyor.Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarının maksimumda uygulandığı Atasay Altın ve Pırlanta Çadır Günleri’nde aynı anda çadır alanında bulunabilecek kişi sayısı da sınırlandırılarak herkesin sağlıklı koşullarda ucuz altın ve pırlanta ürünleri ile buluşması sağlanıyor. Pandemi önlemleri Altın ve Pırlanta Çadır Günleri kapsamında Yenibosna’da kurulan merkez çadırın yanı sıra indirimlerinin uygulandığı tüm Atasay mağazalarında da aynı hassasiyetle uygulanıyor.

ALTININ YÜKSELİŞİNE BU ÇADIRDA YER YOK

14-18 Ekim tarihleri arasında beş gün boyunca eş zamanlı olarak tüm Atasay mağazalarında, merkez çadırda ve altincadir.com’da sürecek olan Atasay Altın ve Pırlanta Çadır günleri, altının son dönemdeki yükselişinden dolayı alımlarını bekleten veya erteleyen ihtiyaç sahipleri için büyük fırsatlar sunuyor. Düğün yapacak olan çiftler ve ailelerden, kendisini mutlu etmek isteyenlere, yatırımını güvenli liman olan altına yapmak ve aynı zamanda bunu aksesuar olarak takmak isteyenlerden, evlilik teklifine hazırlananlara kadar herkese hitap eden ürün gamıyla kaçırılmayacak fırsatlar sunan Atasay Altın ve Pırlanta Çadır Günleri’nde en uygun fiyatlı altın 469 TL’den başlarken, en uygun tek taş pırlanta yüzük ise 890 TL’den satışa sunuluyor. Mücevherat ürünlerini lüks olmaktan çıkartarak, herkes için ulaşabilir fiyatlarla tüketicilerle buluşturan Atasay, bu yıl gerçekleşen Altın ve Pırlanta Çadır Günleri’nde yine yüzleri güldürüyor. Tek taş yüzükten bilekliklere, kolyelerden gerdanlığa, düğün setlerinden küpeye kadar binlerce ürünü yüzde 50’ye varan indirimle satışa sunan Atasay, 14-18 Ekim tarihlerinde herkesi Yenibosna’daki merkez çadıra, aynı indirimlerin uygulandığı mağazalarına ve altincadir.com’a davet ediyor. Üstelik çadır günleri boyunca pırlanta alışverişlerinde, pırlantalı gümüş kolye de Atasay’dan hediye.
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BİNLERCE ÜRÜNLÜK 'ÇADIR İNDİRİMİ' TÜM TÜRKİYE'YE ULAŞACAK

Mücevherat ürünlerini lüks olmaktan çıkartarak, herkes için ulaşabilir fiyatlarla tüketicilerle buluşturan Atasay, bu yıl gerçekleşecek Altın ve Pırlanta Çadır Günleri’nde yine yüzleri güldürecek. Tek taş yüzükten bilekliklere, kolyelerden gerdanlığa, düğün setlerinden küpeye kadar binlerce ürünü yüzde 50’ye varan indirimle satışa sunacak olan Atasay, 14-18 Ekim tarihlerinde herkesi Yenibosna’daki merkez çadıra, aynı indirimlerin uygulanacağı mağazalarına ve altincadir.com’a davet ediyor. Üstelik çadır günleri boyunca pırlanta alışverişlerinde, pırlantalı gümüş kolye de Atasay’dan hediye.

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PANDEMİYE ÖZEL ÖNLEMLER UYGULANACAK

İndirimli altın ve pırlanta ürünleri için her yıl binlerce kişiyi ağırlayan Atasay Altın ve Pırlanta Çadır Günleri’nin merkezi olan Yenibosna Merkez Çadır’ında ve tüm Atasay mağazalarında bu yıl pandemi önlemleri de en üst düzeyde uygulanıyor. Yoğun kalabalıkların oluştuğu çadırda bu yıl aynı anda sınırlı sayıda kişi alışveriş yapabiliyor. Çadır indirimlerinin herkese ulaşabilmesi için zaman sınırının da uygulandığı Atasay Altın ve Pırlanta Çadır Günleri’nde maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarının uygulanmasına azami özen gösteriliyor.

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