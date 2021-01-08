Analistlerden gram altın 433 TL tahmini... Gram altın dolar düştükçe düşmeye devam edecek mi? Uzmanların güncel altın beklentisi!

Son dakika doların düşmesinin ardından yatırımcıların gözleri altın fiyatlarına yöneldi. Altın fiyatları salı günü son sekiz haftasının zirvesini görmüş ve çarşamba günü itibari ile düşüşe geçmişti. Altın ikinci haftayı da kazançla kapatmaya hazırlanıyor. Öte yandan dolar ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın peş peşe aldığı faiz artırımı kararlarından etkilenerek düşüşe geçmişti. En son ABD'de Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmemesinden dolayı çıkan kargaşadan dolar fiyatları da etkilendi. Bugün güne 7.4 civarında başlayan dolar günü 7.25 seviyelerinde bitirmeye hazırlanıyor. Bu süreçte doların düşmesinden altın nasıl etkilenecek, dolar fiyatları altını düşürür mü sorularına cevap aranıyor. Yatırımcılar doların sürekli yön değiştirmesinden dolayı altına yatırım yapmakta tedirginlik yaşıyor. Güncel dolar grafiği ve uzmanların altın beklentilerini araştıran yatırımcılar, analistlerin öngörülerini takip ediyor. Mynet'te günlük olarak altın tahminlerini paylaşmaya devam ediyoruz.

Bu süreçte altın tahminlerini paylaşan IG Asia Piyasa Stratejisti Jingyi Pan'ın güncel altın yorumunu ve Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk'ün hazırladığı güncel altın grafiğini derledik. Altın fiyatları nasıl bir yön izleyecek, doların düşmesi altını yükseltecek mi? İşte merak edilen son güncel altın yorumları...

ONA ALTIN 1.900 DOLARIN ALTINA İNERSE NE OLACA?

IG Asia Piyasa Stratejisti Jingyi Pan güncel altın yorumunda yaptığın açıklamada mavi dalga senaryosuna değinerek şunları söyledi;

Mavi dalga senaryosu ve daha büyük bir mali teşvik paketi beklentisi altın fiyatlarını destekleyecektir. Hafta sonuna doğru biraz kar realizasyonu görüldü fakat destek seviyesi olan 1.900 doların altına inilmesi kısa vadeli yukarı yönlü eğilimde bir sapmaya neden olabilir.

ONS ALTIN'DA 1.948 HEDEFİNİ BULABİLİR

Ziraat Yatırım'ın güncel altın yorumu için yaptığı açıklama;

ABD'de teşvik beklentileri risk iştahını desteklerken, ABD hazine tahvili faizlerinde artışların değerli madeni baskıladığı söylenebilir. Ancak, enflasyon beklentilerinde de artış gözlenirken, Dolar endeksi (DXY) 90 seviyesinin altında. Bu kapsamda, değerli madenin 1.900 desteğinin üzerinde tutunmaya devam edebileceğini düşünüyoruz. Aksi durumda 1.893 ve 1.886 yakın destekler. Öte yandan, değerli madenin 1.900 seviyesinin üzerinde güç kazanarak 1.923 yakın direncini kırması durumunda 1.937 ve 1.948 sıralı hedefler olabilir.