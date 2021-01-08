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Analistlerden gram altın 433 TL tahmini... Gram altın dolar düştükçe düşmeye devam edecek mi? Uzmanların güncel altın beklentisi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2021 15:37 | Son Güncelleme

Altın ikinci haftayı da kazançla kapatmaya hazırlanıyor. ABD'de dün gece yaşanan kaosun ardından dolar bu sabah itibari ile yön değiştirdi. Dün yaşanan düşüşte son 4.5 ayın kaybını gören dolar fiyatları değişmeye devam ederken, altın fiyatları yükselecek mi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Uzmanların güncel dolar beklentilerini araştıran vatandaşlar, altın fiyatları düşecek mi yoksa dolardan etkilenerek düşecek mi sorusuna cevap arıyor. Peki uzmanlar altın fiyatları için ne diyor?

Son dakika doların düşmesinin ardından yatırımcıların gözleri altın fiyatlarına yöneldi. Altın fiyatları salı günü son sekiz haftasının zirvesini görmüş ve çarşamba günü itibari ile düşüşe geçmişti. Altın ikinci haftayı da kazançla kapatmaya hazırlanıyor. Öte yandan dolar ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın peş peşe aldığı faiz artırımı kararlarından etkilenerek düşüşe geçmişti. En son ABD'de Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmemesinden dolayı çıkan kargaşadan dolar fiyatları da etkilendi. Bugün güne 7.4 civarında başlayan dolar günü 7.25 seviyelerinde bitirmeye hazırlanıyor. Bu süreçte doların düşmesinden altın nasıl etkilenecek, dolar fiyatları altını düşürür mü sorularına cevap aranıyor. Yatırımcılar doların sürekli yön değiştirmesinden dolayı altına yatırım yapmakta tedirginlik yaşıyor. Güncel dolar grafiği ve uzmanların altın beklentilerini araştıran yatırımcılar, analistlerin öngörülerini takip ediyor. Mynet'te günlük olarak altın tahminlerini paylaşmaya devam ediyoruz.

Bu süreçte altın tahminlerini paylaşan IG Asia Piyasa Stratejisti Jingyi Pan'ın güncel altın yorumunu ve Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk'ün hazırladığı güncel altın grafiğini derledik. Altın fiyatları nasıl bir yön izleyecek, doların düşmesi altını yükseltecek mi? İşte merak edilen son güncel altın yorumları...

Uzmanlardan gram altın 430 TL, dolar 6.80 beklentisi... Dolar düştükçe altın yükselir mi, düşer mi? Doların düşüşünden altın nasıl etkilenecek?Uzmanlardan gram altın 430 TL, dolar 6.80 beklentisi... Dolar düştükçe altın yükselir mi, düşer mi? Doların düşüşünden altın nasıl etkilenecek?

ONA ALTIN 1.900 DOLARIN ALTINA İNERSE NE OLACA?

IG Asia Piyasa Stratejisti Jingyi Pan güncel altın yorumunda yaptığın açıklamada mavi dalga senaryosuna değinerek şunları söyledi;

Mavi dalga senaryosu ve daha büyük bir mali teşvik paketi beklentisi altın fiyatlarını destekleyecektir. Hafta sonuna doğru biraz kar realizasyonu görüldü fakat destek seviyesi olan 1.900 doların altına inilmesi kısa vadeli yukarı yönlü eğilimde bir sapmaya neden olabilir.

Ünlü analist açıkladı: Dolar fiyatları düştükçe altın fiyatları yükselir mi? Uzmanların 2021 için güncel altın tahminleri!Ünlü analist açıkladı: Dolar fiyatları düştükçe altın fiyatları yükselir mi? Uzmanların 2021 için güncel altın tahminleri!

ONS ALTIN'DA 1.948 HEDEFİNİ BULABİLİR

Ziraat Yatırım'ın güncel altın yorumu için yaptığı açıklama;

ABD'de teşvik beklentileri risk iştahını desteklerken, ABD hazine tahvili faizlerinde artışların değerli madeni baskıladığı söylenebilir. Ancak, enflasyon beklentilerinde de artış gözlenirken, Dolar endeksi (DXY) 90 seviyesinin altında. Bu kapsamda, değerli madenin 1.900 desteğinin üzerinde tutunmaya devam edebileceğini düşünüyoruz. Aksi durumda 1.893 ve 1.886 yakın destekler. Öte yandan, değerli madenin 1.900 seviyesinin üzerinde güç kazanarak 1.923 yakın direncini kırması durumunda 1.937 ve 1.948 sıralı hedefler olabilir.

Bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi Ons Altın'da kısmi oynaklık yaratabilir.

&quot;Altının 2000 dolar seviyesini bulması an meselesi...&quot; İşte 3 farklı uzmandan altın fiyatları tahmini ve yorumu..."Altının 2000 dolar seviyesini bulması an meselesi..." İşte 3 farklı uzmandan altın fiyatları tahmini ve yorumu...

"GRAM ALTINDA 430 TL BÖLGESİ DESTEKTİR"

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 446,3 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 730 lira, Cumhuriyet altını 2.987 liradan satılıyor. Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, altın grafiği beklentisini paylaşmaya devam diyor. 2021'in beşinci mesai gününde güncel altın grafiği beklentisini paylaşarak Twitter üzerinden yaptığı yorumda şu paylaşımı yaptı;

KRİTİK ALTIN FİYATLARI SEVİYELERİ

ALB Forex'in direnç ve destek seviyesi açıklaması şu oldu;

Ons altın fiyatı 1960 dolar direncinden geriledi. Fibonacci 38,2’lik dilime denk gelen bölgeden başlayan satışlar 1900 dolara kadar devam etti. Bu sabah 1908 dolar seviyelerinde bulunan ons altında değer kaybının devam etmesi durumunda, 1890 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir. Fibonacci 61,8’lik dilime denk gelen 1882 dolar ise en kuvvetli destek. Kırılması durumunda kısa vadeli yükseliş trendinin de kırılmasına bağlı olarak ana yükseliş eğiliminin bulunduğu 1818 dolara seviyesine doğru gerileme devam edebilir.

Dirençler: 1920.00 / 1933.00 / 1945.00
Destekler: 1906.00 / 1899.00 / 1882.00

GRAM ALTIN 433 LİRA SEVİYESİNE DÜŞECEK Mİ?

ALB Forex'in güncel altın yorumu şöyle;

Gram altın fiyatı 450 lira desteğinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Son günlerde 465 / 440 lira arasında yatay hareket eden gram altında en kuvvetli destek seviyesi 433 lira seviyesinde bulunuyor. Momentumda yavaşlama var, MACD negatif bölgede izlenmeye devam ediyor. RSI kasım ayından bu yana devam eden yatay trendi onaylıyor.

Dirençler: 459.00 / 464.50 / 474.00
Destekler: 450.00 / 443.50 / 440.00

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