Analistlerden gram altın 433 TL tahmini... Gram altın dolar düştükçe düşmeye devam edecek mi? Uzmanların güncel altın beklentisi!

Son dakika doların düşmesinin ardından yatırımcıların gözleri altın fiyatlarına yöneldi. Altın fiyatları salı günü son sekiz haftasının zirvesini görmüş ve çarşamba günü itibari ile düşüşe geçmişti. Altın ikinci haftayı da kazançla kapatmaya hazırlanıyor. Öte yandan dolar ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın peş peşe aldığı faiz artırımı kararlarından etkilenerek düşüşe geçmişti. En son ABD'de Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmemesinden dolayı çıkan kargaşadan dolar fiyatları da etkilendi. Bugün güne 7.4 civarında başlayan dolar günü 7.25 seviyelerinde bitirmeye hazırlanıyor. Bu süreçte doların düşmesinden altın nasıl etkilenecek, dolar fiyatları altını düşürür mü sorularına cevap aranıyor. Yatırımcılar doların sürekli yön değiştirmesinden dolayı altına yatırım yapmakta tedirginlik yaşıyor. Güncel dolar grafiği ve uzmanların altın beklentilerini araştıran yatırımcılar, analistlerin öngörülerini takip ediyor. Mynet'te günlük olarak altın tahminlerini paylaşmaya devam ediyoruz.
Bu süreçte altın tahminlerini paylaşan IG Asia Piyasa Stratejisti Jingyi Pan'ın güncel altın yorumunu ve Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk'ün hazırladığı güncel altın grafiğini derledik. Altın fiyatları nasıl bir yön izleyecek, doların düşmesi altını yükseltecek mi? İşte merak edilen son güncel altın yorumları...
IG Asia Piyasa Stratejisti Jingyi Pan güncel altın yorumunda yaptığın açıklamada mavi dalga senaryosuna değinerek şunları söyledi;
Mavi dalga senaryosu ve daha büyük bir mali teşvik paketi beklentisi altın fiyatlarını destekleyecektir. Hafta sonuna doğru biraz kar realizasyonu görüldü fakat destek seviyesi olan 1.900 doların altına inilmesi kısa vadeli yukarı yönlü eğilimde bir sapmaya neden olabilir.
Ziraat Yatırım'ın güncel altın yorumu için yaptığı açıklama;
ABD'de teşvik beklentileri risk iştahını desteklerken, ABD hazine tahvili faizlerinde artışların değerli madeni baskıladığı söylenebilir. Ancak, enflasyon beklentilerinde de artış gözlenirken, Dolar endeksi (DXY) 90 seviyesinin altında. Bu kapsamda, değerli madenin 1.900 desteğinin üzerinde tutunmaya devam edebileceğini düşünüyoruz. Aksi durumda 1.893 ve 1.886 yakın destekler. Öte yandan, değerli madenin 1.900 seviyesinin üzerinde güç kazanarak 1.923 yakın direncini kırması durumunda 1.937 ve 1.948 sıralı hedefler olabilir.
Bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi Ons Altın'da kısmi oynaklık yaratabilir.
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 446,3 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 730 lira, Cumhuriyet altını 2.987 liradan satılıyor. Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, altın grafiği beklentisini paylaşmaya devam diyor. 2021'in beşinci mesai gününde güncel altın grafiği beklentisini paylaşarak Twitter üzerinden yaptığı yorumda şu paylaşımı yaptı;
Ons altın...— Rıdvan Baştürk (@ridvanbasturk) January 8, 2021
Buradaki görünüme çok dikkat edelim...
İşin temel kısmında ABD faizlerindeki yükseliş önemli...
Teknik olarak ise...
1900/1892 önemli bölgedir... (her gün güncellenir)
Bu bölge altına sarkılırsa 1820 konuşulur... pic.twitter.com/SFttRf7ptU
ALB Forex'in direnç ve destek seviyesi açıklaması şu oldu;
Ons altın fiyatı 1960 dolar direncinden geriledi. Fibonacci 38,2’lik dilime denk gelen bölgeden başlayan satışlar 1900 dolara kadar devam etti. Bu sabah 1908 dolar seviyelerinde bulunan ons altında değer kaybının devam etmesi durumunda, 1890 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir. Fibonacci 61,8’lik dilime denk gelen 1882 dolar ise en kuvvetli destek. Kırılması durumunda kısa vadeli yükseliş trendinin de kırılmasına bağlı olarak ana yükseliş eğiliminin bulunduğu 1818 dolara seviyesine doğru gerileme devam edebilir.
Dirençler: 1920.00 / 1933.00 / 1945.00
Destekler: 1906.00 / 1899.00 / 1882.00
ALB Forex'in güncel altın yorumu şöyle;
Gram altın fiyatı 450 lira desteğinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Son günlerde 465 / 440 lira arasında yatay hareket eden gram altında en kuvvetli destek seviyesi 433 lira seviyesinde bulunuyor. Momentumda yavaşlama var, MACD negatif bölgede izlenmeye devam ediyor. RSI kasım ayından bu yana devam eden yatay trendi onaylıyor.
Dirençler: 459.00 / 464.50 / 474.00
Destekler: 450.00 / 443.50 / 440.00
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